Φεύγει η Ryanair από τη Θεσσαλονίκη: Ενημέρωσε τους εργαζομένους ότι κλείνει τη βάση της

Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία οδηγείται όπως όλα δείχνουν η Ryanair, καθώς η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας φέρεται να ενημέρωσε τους εργαζομένους της.

Σύμφωνα με το voria.gr, η εταιρεία παραθέτει ως αιτιολόγηση την αύξηση των τελών στάθμευσης που αποφάσισε η διαχειρίστρια του αερολιμένα, Fraport Greece. Αν και τα τέλη καθορίζονται σε ετήσια βάση ομοιόμορφα για όλες τις αεροπορικές εταιρείες, η Ryanair διαχρονικά επιδιώκει τη διαμόρφωση όσο το δυνατόν χαμηλότερου λειτουργικού κόστους, εκμεταλλευόμενη και το μέγεθός της ως ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός αερομεταφορέας.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, οι ιθύνοντες της low cost αεροπορικής ανακοίνωσαν στους εργαζόμενους στη Θεσσαλονίκη ότι η βάση θα κλείσει τον Οκτώβριο, με το πέρας της θερινής σεζόν.

Μέχρι την Παρασκευή (8/6), αναμένεται να ανακοινωθεί ποια -λίγα- δρομολόγια θα διατηρήσει η Ryanair για την ερχόμενη χειμερινή σεζόν.

Σημειώνεται πως, η Ryanair απασχολεί περίπου 200 εργαζόμενους στη βάση της στη Θεσσαλονίκη και εκτελεί μέχρι και 33 πτήσεις ημερησίως στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διοίκηση της Ryanair αφήνει ανοιχτό παράθυρο επανόδου στη Θεσσαλονίκη από τον Μάρτιο του 2027, δηλαδή για την επόμενη θερινή περίοδο, με ένα αεροσκάφος και προφανώς λιγότερες πτήσεις σε σχέση με σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση αναμένεται επίσημη ενημέρωση από την ιρλανδική εταιρεία για τις εξελίξεις.

Ευρεία σύσκεψη στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Υπενθυμίζεται ότι, στις 14:30 έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση αλλά και κοινός συντονισμός για το ζήτημα αποχώρησης της Ryanair από τον αερολιμένα της πόλης.

Σε αυτή συμμετέχουν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης με τους φορείς της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, έχουν κληθεί, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, φορείς του τουρισμού, τα επιμελητήρια κ.ά.

Διαμαρτυρία των δημάρχων της Κεντρικής Μακεδονίας

Στο μεταξύ, την έντονη διαμαρτυρία όλων των δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας για το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» εξέφρασε η Περιφερειακή Ενωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), τονίζοντας πως αν επαληθευθεί θα προκαλέσει σημαντική μείωση των συγκοινωνιακών συνδέσεων και δικτυώσεων του αεροδρομίου με δεκάδες προορισμούς στο εξωτερικό.

Επισήμανε ακόμη ότι ενδεχόμενη αποχώρηση της αεροπορικής εταιρείας από τη βάση της Θεσσαλονίκης θα επιφέρει σημαντική υποβάθμιση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού και των επιχειρήσεων, με αντίστοιχες αρνητικές επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση και ευρύτερα στην οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη όλης της Βόρειας Ελλάδας.

