Ο Νικήτας και η οικογένειά του ζούσαν υπό το καθεστώς φόβου – Οι παρενοχλήσεις, οι απειλές και τα ασφαλιστικά μέτρα που παραβιάστηκαν

Ερωτήματα για τη στάση της αστυνομίας εγείρουν οι καταγγελίες της οικογένειας του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού ότι για τουλάχιστον δυόμισι χρόνια δεχόταν επίμονες παρενοχλήσεις από τον 54χρονο, που τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του παιδιού του.

Η δικηγόρος της οικογένειας Αλεξάνδρα Σπανάκη είπε ότι είχαν κάνει περιοριστικά μέτρα στον 54χρονο και χαρακτήρισε τη δολοφονία του «χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου».

«Το παιδί αυτό βίωνε εδώ και δυόμισι χρόνια περίπου έναν εφιάλτη, με συνεχείς παρακολουθήσεις και απειλές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη συνήγορο, είχαν υποβληθεί δύο μηνύσεις, ενώ είχαν γίνει και αρκετές συστάσεις. Όπως είπε, η πρώτη μήνυση αφορούσε πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα, για την οποία ασκήθηκε δίωξη, ακολούθησε ανακριτική διαδικασία και επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, παραβιάστηκαν επανειλημμένα.

Η τελευταία μήνυση έγινε τον Μάρτιο

Η τελευταία μήνυση υποβλήθηκε στις 4 Μαρτίου για περιστατικό που είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο. Σε εκείνο το επεισόδιο, σύμφωνα με την κ. Σπανάκη, ο κατηγορούμενος κυνήγησε ξανά τον Νικήτα, ο οποίος φώναζε απεγνωσμένα βοήθεια. «Κάποια γυναίκα άνοιξε το σπίτι της και το έκρυψε. Έτσι σώθηκε προσωρινά», είπε.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μετά την μήνυση ο 54χρονος είχε παραδοθεί αυτοβούλως στην αστυνομία, είχε συλληφθεί και στη συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ είχαν γίνει και έρευνες στο σπίτι του και είχε κατασχεθεί το κυνηγετικό όπλο που κατείχε νόμιμα.

Η Αλεξάνδρα Σπανάκη ρωτήθηκε και για την καθυστέρηση στην υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου του 2023, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του 54χρονου. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν πρέπει να συνδέεται οποιαδήποτε θεσμική καθυστέρηση με την εγκληματική συμπεριφορά του δράστη. «Δεν θέλω να συνδεθεί σε καμία περίπτωση η οποιαδήποτε θεσμική καθυστέρηση με την εγκληματική συμπεριφορά του ανθρώπου αυτού. Δεν συνδέεται με αυτό», τόνισε.

Όπως εξήγησε, στην υπόθεση του τροχαίου είχαν οριστεί πραγματογνώμονες από το Δημόσιο, οι οποίοι εξέτασαν τεχνικά ζητήματα, όπως την κατάσταση του οδοστρώματος και άλλα δεδομένα. Ωστόσο, όπως είπε, η πλευρά της οικογένειας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει γιατί καθυστέρησε η προανακριτική διαδικασία.

Ζούσαν υπό το καθεστώς φόβου

Υποστήριξε πως η οικογένεια του Νικήτα ζούσε υπό συνεχή πίεση και υπό καθεστώς φόβου.

«Σε όλο αυτό το διάστημα η οικογένεια βίωνε έναν διωγμό, συνεχείς απειλές, λεκτικές και με κινήσεις και με παρουσίες. Είχαν απευθυνθεί επανειλημμένως στην Αστυνομία. Δεν ήταν η πρώτη φορά», είπε.

Σε ερώτηση αν είχαν υπάρξει επεισόδια έξω από την Αστυνομία, η κ. Σπανάκη απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ότι ο Νικήτας, οι γονείς και τα αδέλφια του πήγαιναν στις Αρχές για να καταγγείλουν όσα συνέβαιναν. «Και εγώ η ίδια προσωπικά είχα επικοινωνήσει», ανέφερε.

Του έλεγαν να φύγει από την Κρήτη για να γλιτώσει

Η ίδια υπογράμμισε ότι η οικογένεια ζούσε διαρκώς υπό καθεστώς φόβου και απειλής και πρόσθεσε ότι του έλεγαν να φύγει από την Κρήτη για να είναι ασφαλής. «Ξέρετε όμως, με πάρα πολύ μεγάλο παράπονο είπαν ότι κι αν έφευγε, πάλι το παιδί μας δεν θα γλίτωνε. Τελικά, από ό,τι φαίνεται…», σημείωσε.

Κλείνοντας, η κ. Σπανάκη ανέφερε ότι η οικογένεια βιώνει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο δράμα και πως οι νομικές ενέργειες θα προχωρήσουν όπως πρέπει, με σεβασμό στις διαδικασίες.

«Η οικογένεια βιώνει αυτή τη στιγμή ένα δράμα. Το ζήτημα των νομικών ενεργειών προφανώς και θα το προωθήσουμε όπως πρέπει, προκειμένου να δείξουν στις αρχές ότι εκείνοι με αξιοπρέπεια σέβονται τις διαδικασίες», κατέληξε, σύμφωνα με το neakriti.

Τα σπίτια των δύο οικογενειών είναι σε μικρή απόσταση. Ο 21χρονος Νικήτας Γεμιστός ήταν οδηγός στο τροχαίο που έχασε τη ζωή του ο γιος του 54χρονου τον Οκτώβρη του 2023. Σύμφωνα με την οικογένεια Γεμιστού είχαν βγει βόλτα με άλλα παιδιά, ο Νικήτας βρήκε λακκούβα, έχασε τον έλεγχο με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα ο γιος του 54χρονου. Ο ίδιος επί 5-6 μήνες κυκλοφορούσε με πατερίτσες.

Προανακριτικά ο 54χρονος απέδωσε τη δολοφονία του Νικήτα στην ψυχική κατάρρευση που προκάλεσε ο θάνατος του γιου του. Ο ίδιος, σύμφωνα με το cretalive.gr περιγράφει μια ζωή που, όπως λέει, «πάγωσε» από τη στιγμή της απώλειας, κάνοντας λόγο για «καθημερινότητα βυθισμένη στο πένθος και την απομόνωση».

Χρονίζουσα συνθήκη βρασμού, λέει ο συνήγορος του 54χρονου

«Η ζωή μου σταμάτησε στις 20-10-2023», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας, αποτυπώνοντας –κατά τους ισχυρισμούς του– «τη διαρκή ψυχική του επιβάρυνση και την αίσθηση αδιεξόδου που βίωνε». Παράλληλα, υποστηρίζει ότι «η απουσία ουσιαστικής εξέλιξης στη δικαστική διερεύνηση του τροχαίου ενίσχυε την οργή και την απογοήτευσή του».

Στην προανακριτική του απολογία φέρεται να επικαλείται και εντάσεις με το θύμα, κάνοντας λόγο «για ειρωνικές συμπεριφορές και προκλήσεις που» –κατά τον ίδιο– «όξυναν περαιτέρω την ήδη εύθραυστη ψυχολογική του κατάσταση».

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης του 54χρονου και της συζύγου του, Γιώργος Κοκοσάλης, χαρακτήρισε την πράξη «πολλαπλώς κατακριτέα» και «καταδικαστέα», απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για ηρεμία. «Θα ήθελα πραγματικά να κάνω έκκληση για κοινωνική ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «μια τραγωδία».

Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα «σύνθετο φαινόμενο» και μια «χρονίζουσα συνθήκη βρασμού ψυχικής ορμής», ενώ υποστήριξε, ότι ο εντολέας του «δεν κατόρθωσε ποτέ να ξεπεράσει τον θάνατο του παιδιού του», σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «μαζί με το παιδί του πέθανε και ο ίδιος».

Αναφερόμενος στα γεγονότα, επισήμανε ότι ο 54χρονος «δεν κυκλοφορούσε οπλοφορώντας με σκοπό να κάνει ζημιά», ενώ υπογράμμισε ότι ο δράστης «είναι συντετριμμένος και μετανοημένος». Τέλος, επανέλαβε την ανάγκη να μην υπάρξει περαιτέρω όξυνση, τονίζοντας ότι πρέπει να «κλείσει εδώ αυτός ο κύκλος αίματος» και εκφράζοντας συλλυπητήρια προς την οικογένεια του θύματος.

«Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει το νεαρό και όπως είπε και ο ίδιος ο κατηγορούμενος στην Αστυνομία, εύχεται να τον συγχωρέσει κάποια στιγμή και τον ίδιο ο Θεός» κατέληξε ο κ. Κοκοσάλης.

