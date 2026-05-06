search
ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 16:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.05.2026 14:37

Αίγινα: Θρήνος για το θάνατο παιδιού 20 μηνών – Πνίγηκε από τσουρέκι

06.05.2026 14:37
asthenoforo_file

Ένα παιδάκι 20 μηνών έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης όταν πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι στο σπίτι του, στην Αίγινα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί άρχισε να δυσκολεύεται να αναπνεύσει καθώς ένα κομμάτι από το τσουρέκι είχε κλείσει τον αεραγωγό του. Οι γονείς του το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας όπου οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό έδωσαν μάχη για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή.

Παράλληλα κλήθηκε ιδιώτης γιατρός ενώ καταβλήθηκαν υπεράνθρωπες προσπάθειες ανάνηψης. Για λίγα δευτερόλεπτα το παιδί επανήλθε, ωστόσο η κατάστασή του επιδεινώθηκε εκ νέου. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση διακομιδής και με σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον Πειραιά.

Εκεί ασθενοφόρο το παρέλαβε και η αστυνομία φρόντισε για την ταχεία μεταφορά του στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου, όμως, δυστυχώς, οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του παιδιού.

Διαβάστε επίσης:

Χαλκιδική: Μοναχός έλυσε τη ζώνη και πήδηξε έξω από εν κινήσει ασθενοφόρο – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Δολοφονία στην Κρήτη: Ο 54χρονος πυροβόλησε τον 21χρονο έξι φορές και μετά τον κλώτσησε – Αύριο η κηδεία

Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 48χρονος μετά από ατύχημα με γουρούνα στο λιμάνι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tzaneio nosokomeio 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αίγινα: Επί 70 λεπτά πάλευαν οι γιατροί να σώσουν το κοριτσάκι που πνίγηκε από τσουρέκι

pasok_syriza_0605_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατά Μαρινάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές: «Άλλαξε γνώμη για το άρθρο 86; – Νέα συγκάλυψη»

Pyrosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας

zelenskyy-764
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για απαξίωση της εκεχειρίας

nikitas-gemistos
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Νικήτας και η οικογένειά του ζούσαν υπό το καθεστώς φόβου – Οι παρενοχλήσεις, οι απειλές και τα ασφαλιστικά μέτρα που παραβιάστηκαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Sia-Kosioni
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

livanos – tsipras- voridis- panagopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Τι λέει η ΝΔ για Λιβανό, Αραμπατζή, το άρθρο 144 για υποκλοπές, η φράση «είπε τέτοια μαλ..κία;» του Τσίπρα, ο Βορίδης και το σωσίβιο ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για Παναγόπουλο  

vroxi suntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η άνοιξη ετοιμάζει βαλίτσες για τρεις μέρες... και εμείς βαλίτσες με μπουφάν και ομπρέλα!

euros_xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος και οι... έμμεσες συναλλαγές cash άνω των 500€ - Πώς θα αποτραπεί το... σπάσιμο των αποδείξεων 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 16:17
tzaneio nosokomeio 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αίγινα: Επί 70 λεπτά πάλευαν οι γιατροί να σώσουν το κοριτσάκι που πνίγηκε από τσουρέκι

pasok_syriza_0605_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατά Μαρινάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές: «Άλλαξε γνώμη για το άρθρο 86; – Νέα συγκάλυψη»

Pyrosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας

1 / 3