Αίγινα: Θρήνος για το θάνατο παιδιού 20 μηνών – Πνίγηκε από τσουρέκι

Ένα παιδάκι 20 μηνών έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης όταν πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι στο σπίτι του, στην Αίγινα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί άρχισε να δυσκολεύεται να αναπνεύσει καθώς ένα κομμάτι από το τσουρέκι είχε κλείσει τον αεραγωγό του. Οι γονείς του το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας όπου οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό έδωσαν μάχη για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή.

Παράλληλα κλήθηκε ιδιώτης γιατρός ενώ καταβλήθηκαν υπεράνθρωπες προσπάθειες ανάνηψης. Για λίγα δευτερόλεπτα το παιδί επανήλθε, ωστόσο η κατάστασή του επιδεινώθηκε εκ νέου. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση διακομιδής και με σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον Πειραιά.

Εκεί ασθενοφόρο το παρέλαβε και η αστυνομία φρόντισε για την ταχεία μεταφορά του στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου, όμως, δυστυχώς, οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του παιδιού.

