Μητσοτάκης από Ιορδανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Τη σύνδεση της ασφάλειας της Ιορδανίας, αλλά και συνολικά της Ανατολικής Μεσογείου με αυτή της Ευρώπης, υπογράμμισε ο Έλληνας πρωθυπουργός από το Αμμάν, όπου συμμετέχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας – Κύπρου – Ιορδανίας.

Απευθυνόμενος στον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «η συνάντηση αυτή λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη συγκυρία, όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή αλλά και για την ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Η κρίση που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή εγείρει σοβαρές προκλήσεις, όχι μόνο για την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια, αλλά έχει ευρύτερες, βαθιές επιπτώσεις που εκτείνονται πολύ πέρα από την περιοχή μας και σίγουρα επηρεάζουν τις οικονομίες όλων μας».

Τόνισε, δε, ότι «η Ιορδανία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ως πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή, το έργο σας ως θεματοφύλακας ιερών τόπων και η ακλόνητη δέσμευσή σας για τη διατήρηση του status quo εκτιμώνται ιδιαίτερα, σε μια εποχή που η ειρηνική συνύπαρξη των θρησκευτικών κοινοτήτων είναι υψίστης σημασίας. Γνωρίζω πόση σημασία αποδίδετε σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα».

«Εμείς, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υποστηρίζουμε συνεχώς στους εταίρους μας στην ΕΕ μια ολοκληρωμένη προσέγγιση “360 μοιρών”, όπως την αποκαλούμε. Η ασφάλειά σας, η ευημερία σας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις δικές μας, και ό,τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο και την περιοχή σας είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Υπογράμμισε, δε, ότι «η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή προφανώς μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Ίσως υπάρχει λόγος για κάποια συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό τώρα να διασφαλίσουμε ότι όλοι καλούμε για αποκλιμάκωση της έντασης και την επιλογή της διπλωματικής οδού. Όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ, θέλουμε να είμαστε πολύ σαφείς: πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Είμαστε ένθερμοι υπέρμαχοι της υπεράσπισης της έννοιας της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας».

Όσον αφορά στον Λίβανο, ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «στηρίζουμε την κυβέρνηση, την ανάγκη να τηρηθεί πλήρως η εκεχειρία, καθώς και την ανάγκη η κυβέρνηση να έχει τη δυνατότητα να ασκεί την κυριαρχία της σε ολόκληρη την επικράτεια του Λιβάνου», ενώ για τη Γάζα υπογράμμισε ότι «είναι καίριας σημασίας να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου. Να υποστηρίξουμε τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής και να παραμείνουμε σταθερά προσηλωμένοι στον μοναδικό βιώσιμο δρόμο για μια διαρκή ειρήνη, που είναι η λύση των δύο κρατών».

