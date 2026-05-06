Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 – Εορτασμός για τα 20 χρόνια της Πειραιώς 260

Η Πειραιώς 260 συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια λειτουργίας και ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου Μιχαήλ Μαρμαρινός, ανακοινώνοντας το επετειακό πρόγραμμά της, δεν παρέλειψε να τιμήσει τον ιδρυτή της Γιώργο Λούκο με ένα αφιέρωμα που υπενθυμίζει τις εμπνευσμένες δραστηριότητές του, οι οποίες άλλαξαν το πολιτιστικό τοπίο της Αθήνας. Κατ’ επέκταση στις 13 Ιουνίου θα παρουσιαστεί ένα σχετικό ντοκιμαντέρ που επιμελήθηκε ο Ηλίας Γιαννακάκης.

Από κει και πέρα ο βιομηχανικός χώρος της Πειραιώς 260 ανοίγει για άλλη μια φορά τις πόρτες του στις 29 Μαΐου, με στόχο, όπως επισήμανε ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, «να εξελιχθεί σε ένα δυναμικό πεδίο συνάντησης, συνεργασίας και ζωντανής ανταλλαγής ιδεών Ελλήνων και ξένων δημιουργών από όλο το φάσμα της τέχνης». Επιπλέον το φετινό φεστιβάλ έχει εμπλουτίσει το πρόγραμμά του με νέες προτάσεις.

Κατ’ επέκταση ανάμεσα στις 50 εκδηλώσεις του περιλαμβάνονται νέες σύνθετες δράσεις τέχνης, Lecture-Performances, ένας μουσικός κύκλος – C_Mysic Now –, ο οποίος εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ και συνομιλεί ισότιμα με το θέατρο και τον χορό, μεταμεσονύχτιες προβολές θεατρικών παραστάσεων με γενικό τίτλο Έναστρος Ουρανός, μια νέα πλατφόρμα με την ονομασία Gen 260, που θα φέρει το κοινό σε επαφή με νέους καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τη Σχολή Σκηνοθεσίας του Εθνικού Θεάτρου, ένα αφιέρωμα στις Φωνές του Αραβικού Κόσμου/Φωνές του Ιράν με έργα από την Παλαιστίνη, τον Λίβανο, την Αλγερία και το Ιράν, πλατφόρμες συζητήσεων και, τέλος, το Φθινόπωρο – Απόηχοι, όπου θα παρουσιάζονται παραγωγές του φεστιβάλ από τις 15 Οκτωβρίου και έπειτα.

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ ξεκινά με δύο ενδιαφέρουσες παραστάσεις: το «Σλήμαν ΙΙΙ» (29 Μαΐου-1η Ιουνίου) του Χάινερ Γκαίμπελς, μια μουσική παράσταση εμπνευσμένη από το ημερολόγιο των ανασκαφών της Τροίας, και το «Einstein on the beach» (30 Μαΐου), βασισμένο σε μια ιδέα του Ρόμπερτ Γουίλσον και του Φίλιπ Γκλας.

Ακολουθούν:

– Το έργο «The Child» της Ιρανής συγγραφέα Ναγκμέ Σαμινί (1-2 Ιουνίου).

– Το «Grauts» του Γιάννη Μαυριτσάκη (6-7 Ιουνίου).

– «To Φονικό της Ιζαμπέλα Μόλναρ», που βασίζεται στο διήγημα του Δημήτρη Ταχτσή, σε σκηνοθεσία Στεφανίας Γουλιώτη (8-11 Ιουνίου).

– «ΜΑΜ», μια παράσταση χορού του Ιρλανδού χορογράφου Μάικ Κίγκαν-Ντόλαν (10-11 Ιουνίου).

– Στις 13 Ιουνίου το τροχόσπιτο της Όλιας Λαζαρίδου ξεκινά την περιπέτειά του από τον εξωτερικό χώρο της Πειραιώς 260.

– Το «Stores» του Γιώργου Βαλαή (14-15 Ιουνίου).

– Η εικαστική καλλιτέχνις Νικολίν Χάρσκαμπ παρουσιάζει την «Προσωδία» (14-15 Ιουνίου).

– Ο συνθέτης Ορέστης Καραμανλής παρουσιάζει το ΤΕΜΡΙ, στο οποίο 57 άνθρωποι δημιουργούν ένα ηχοτοπίο από τους παλμούς της καρδιάς τους (16 Ιουνίου).

– Ο σκηνοθέτης Τζαχα Κου από τη Νότια Κορέα προσφέρει μια ειδική εμπειρία με το «Haribo Kimchi», στο οποίο συνδυάζει τη μαγειρική, τους ήχους και τις μνήμες (16-17 Ιουνίου).

– Το έργο «Hide to show» του Γερμανού συνθέτη Μίχαελ Μπάιλ θα ερμηνεύσει το Nadar Ensemble στις 20-21 Ιουνίου.

– Οι Παλαιστίνιοι χορογράφοι Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ παρουσιάζουν το «Badke» (remix) στις 20-21 Ιουνίου.

– Στις 20-21 Ιουνίου, επίσης, επιστρέφει το Urban Dance Contest για έκτη χρονιά στην πλατεία της Πειραιώς 260.

– Στις 21-22 Ιουνίου ο Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου φέρνει επί σκηνής το NOD.

– Ο Αλέξανδρος Μιστριώτης ανεβάζει τον μονόλογο «Η Ζ’ Επιστολή ή ο απογοητευμένος Πλάτωνας» στις 22-24 Ιουνίου.

– Η Εύα Στεφανή παρουσιάζει την ταινία-ντοκιμαντέρ «Πρόγονοι» στις 23 Ιουνίου.

– Η υψίφωνος καλλιτέχνις και συνθέτρια Frauke Aulbert παρουσιάζει το Voice Lab-Post Internet Dance Edition στις 24 Ιουνίου.

– Στις 27-28 Ιουνίου ο Κουρό Τανίνο με τη συμμετοχή ατόμων με οπτική αναπηρία συνθέτει το «Sleeping Fires», όπου ο κόσμος γίνεται αντιληπτός μέσα από τον ήχο, την όσφρηση και την αφή.

– Στις 28-30 Ιουνίου η Ανχέλικ Λίντελ δίνει μια περφόρμανς με τίτλο «Seppuku. The Funeral of Mishima or the pleasure of dying».

– O συνθέτης, ερμηνευτής κρουστών, ποιητής, εικαστικός καλλιτέχνης και νυν πρόεδρος της Ακαδημίας των Τεχνών του Βερολίνου Μάνος Τσαγκάρης παρουσιάζει το «Reinventing the wheel» με τη μορφή «lecture performance» στις 28 Ιουνίου.

– Στις 28 Ιουνίου θα παρακολουθήσουμε, επίσης, ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Απέργη από το σύνολο Quatuor Diotima.

– Ο Θέμης Πάνου και η Βίλια Χατζοπούλου σκηνοθετούν την παράσταση «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα» (30 Ιουνίου ώς 2 Ιουλίου).

– Ο Ιρανός χορογράφος Αρμίν Χόκμι θα παρουσιάσει το «Shiraz» (1-2 Ιουλίου).

– O πρωτοπόρος του θεάτρου Μίλο Ράου και οι NTGent ανεβάζουν το «Medea’s Children» στις 4-5 Ιουλίου.

– Τις ίδιες ημερομηνίες παρουσιάζεται το έργο «Ευαγγελισμός της Κασσάνδρας» του Δημήτρη Δημητριάδη σε σκηνοθεσία της Τζέμα Χάνσον Καρπόνε.

– Στις 5 Ιουλίου το μουσικό σύνολο Galan Trio θα μας παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τίτλο «Raw Portraits».

– O Γιαν Λάουερς μαζί με τον συνθέτη Μάαρτεν Σέχερς και τη μεσόφωνο Έλεν Ρόουζ Κέλι συνθέτουν μια τραγική καντάτα με τίτλο «Lee Miller in Hitler’s Bathtub» (7-8 Ιουλίου).

– Στις 8-9 Ιουλίου ο χορογράφος Φώτης Νικολάου δημιουργεί μια παράσταση χοροθεάτρου με τίτλο «Ο διάδρομος».

– Ο σημαντικός εκπρόσωπος του πολιτικού θεάτρου Ραμπί Μρουέ μαζί με τη Λίνα Ματζνταλανί μιλούν για την εμπειρία της εξορίας στο έργο «Four walls and a roof» (12-13 Ιουλίου).

– Στις 12-13 Ιουλίου η χορογράφος Γκλόρια Ντορλιγκούτσο με το «Butcher» αναφέρεται στον ελληνικό παραδοσιακό χορό, στο Χασάπικο.

– Το Tao Dance Theater με τον βραβευμένο στην Μπιενάλε της Βενετίας χορογράφο Ταο Γιε παρουσιάζει το έργο «16&17» στις 13-14 Ιουλίου.

– Η Γεωργία Μαυραγάνη ανεβάζει την «Γη της Επαγγελίας» στις 14-15 Ιουλίου.

– Ο δραματουργός, σκηνοθέτης και εικαστικός καλλιτέχνης Μοχάμεντ Ελ Χατίμπ στο «Ending in beauty» αφηγείται συνεντεύξεις με τη μητέρα του στις 17-18 Ιουλίου.

– Το «No time to fly/As holy sites go» είναι ένα αφιέρωμα στην Αμερικανίδα χορογράφο Ντέμπορα Χέι και θα πραγματοποιηθεί στις 17-18 Ιουλίου.

– Στις 20-22 Ιουλίου η Λένα Κιτσοπούλου θα παρουσιάσει τις «Βάκχες» με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο.

– Στις 22-23 Ιουλίου η χορογράφος Maria Hassabi έρχεται με το «Us».

– Στις 22-24 Ιουλίου θα δούμε τη χορευτική παράσταση της Ζωής Ευσταθίου με τίτλο «When did silence get this loud?».

– Στις ίδιες ημερομηνίες ο Πάνος Μαλακτός θα δώσει τη σόλο περφόρμανς «Brightest Heroine».

– Και πάλι στις 22-24 Ιουλίου θα δούμε τη χορευτική παράσταση της Χριστιάνας Κοσιάρη.

– Στις 26-27 Ιουλίου, τέλος, η Βραζιλιάνα καλλιτέχνις Christiane Jatahy θα παρουσιάσει το «Α Trial», ένα έργο βασισμένο στο «Ένας εχθρός του λαού» του Ίψεν.

Κύκλος νέων καλλιτεχνών (Gen 260). Στον χώρο Β με ωριαίες παραστάσεις

– Η Αλεξία Παραμύθα παρουσιάζει στις 5 Ιουνίου το «Carcoma», βασισμένο στη νουβέλα «Σαράκι» της Λάιλα Μαρτίνεθ.

– Στις 6 Ιουνίου ο Γιάννης Διδασκάλου ανεβάζει το «όμικρονγιώτα».

– Στις 7 Ιουνίου ο Άρης Κακλέας διασκευάζει το έργο του Πέτερ Χάνκε «Η αγωνία του τερματοφύλακα πριν από το πέναλτι».

– Στις 8 Ιουνίου θα δούμε το «Πώς κατοικώ» της Αρίστη Τσέλου.

– Στις 9 Ιουνίου ο Πάνος Ηλιόπουλος σκηνοθετεί το «Τούνελ».

– Στις 10 Ιουνίου, τέλος, ο Δημήτρης Τσικούρας παρουσιάζει το «Παραμύθι των λύκων».

