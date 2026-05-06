search
ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 14:36
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.05.2026 13:48

Σωκράτης Μάλαμας στο Θέατρο Πέτρας – Δυο μεγάλες συναυλίες τον Ιούνιο

06.05.2026 13:48
malamas-new

Σωκράτης Μάλαμας έρχεται με την μπάντα του τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και την Τρίτη 23 Ιουνίου, στο Θέατρο Πέτρας για δύο μεγάλες συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν.

Ανοίγει μια μεγάλη αγκαλιά και φιλοξενεί και αυτό το καλοκαίρι την Ιουλία Καραπατάκη και τον Γιάννη Μάλαμα, προσφέροντάς τους γενναιόδωρα χώρο κάτω από το φως της ίδιας σκηνής.

Μαζί του ο Γιάννης Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέων Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Νίκος Μαγνήσαλης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα.

Τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου:

  • Θέατρο Πέτρας, Φεστιβάλ Πετρούπολης
  • Προπώληση ΕΔΩ

Οι συναυλίες σε όλη την Ελλάδα

Συντελεστές

  • Ιουλία Καραπατάκη | τραγούδι
  • Γιάννης Μάλαμας | τραγούδι
  • Γιάννης Παπατριανταφύλλου | κοντραμπάσο
  • Κυριάκος Ταπάκης | λαούτο, μπουζούκι
  • Κλέων Αντωνίου | ηλεκτρική κιθάρα
  • Καλογιάννης Βεράνης | βιολί, τρομπέτα, τραγούδι
  • Νίκος Μαγνήσαλης | τύμπανα
  • Στέλιος Φραγκούς | πλήκτρα
  • Γιάννης Μάλαμας | κρουστά, τραγούδι

Διαβάστε επίσης:

Οι Rolling Stones ξαναχτυπούν: Νέο άλμπουμ και φρέσκο single από το θρυλικό συγκρότημα

Μet Gala 2026: Αναστάτωση στο κόκκινο χαλί από διαδηλωτή κατά του Τζεφ Μπέζος

Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μικ Τζάγκερ και άλλοι στο αυστηρά ιδιωτικό after-party της Beyoncé και του Jay-Z στο Met Gala

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parastasi-new1
ΘΕΑΤΡΟ

«Μακμπέθ»: Ακρόαση για παιδιά 8-12 ετών στην παράσταση της Κατερίνας Ευαγγελάτου

trump usa
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε μονοσέλιδο μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου – Συγκρατημένα θετικό το Ιράν

karekles-dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνας εκδίδεται στην Κύπρο, όπου κατηγορείται για βιασμό ανήλικης

hondius_0505_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για πιθανό κρούσμα χανταϊού εκτός του κρουαζιερόπλοιου

zoi_mitarakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου με Μηταράκη για την συμμετοχή του στη Θεσμών και Διαφάνειας – «Δεν μπορεί ένας “υπόδικος” να είναι εισηγητής»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Sia-Kosioni
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

livanos – tsipras- voridis- panagopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Τι λέει η ΝΔ για Λιβανό, Αραμπατζή, το άρθρο 144 για υποκλοπές, η φράση «είπε τέτοια μαλ..κία;» του Τσίπρα, ο Βορίδης και το σωσίβιο ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για Παναγόπουλο  

euros_xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος και οι... έμμεσες συναλλαγές cash άνω των 500€ - Πώς θα αποτραπεί το... σπάσιμο των αποδείξεων 

vroxi suntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η άνοιξη ετοιμάζει βαλίτσες για τρεις μέρες... και εμείς βαλίτσες με μπουφάν και ομπρέλα!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 14:36
parastasi-new1
ΘΕΑΤΡΟ

«Μακμπέθ»: Ακρόαση για παιδιά 8-12 ετών στην παράσταση της Κατερίνας Ευαγγελάτου

trump usa
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε μονοσέλιδο μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου – Συγκρατημένα θετικό το Ιράν

karekles-dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνας εκδίδεται στην Κύπρο, όπου κατηγορείται για βιασμό ανήλικης

1 / 3