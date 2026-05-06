Σωκράτης Μάλαμας στο Θέατρο Πέτρας – Δυο μεγάλες συναυλίες τον Ιούνιο

O Σωκράτης Μάλαμας έρχεται με την μπάντα του τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και την Τρίτη 23 Ιουνίου, στο Θέατρο Πέτρας για δύο μεγάλες συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν.

Ανοίγει μια μεγάλη αγκαλιά και φιλοξενεί και αυτό το καλοκαίρι την Ιουλία Καραπατάκη και τον Γιάννη Μάλαμα, προσφέροντάς τους γενναιόδωρα χώρο κάτω από το φως της ίδιας σκηνής.

Μαζί του ο Γιάννης Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέων Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Νίκος Μαγνήσαλης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα.

Τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου:

Θέατρο Πέτρας, Φεστιβάλ Πετρούπολης

Συντελεστές

Ιουλία Καραπατάκη | τραγούδι

Γιάννης Μάλαμας | τραγούδι

Γιάννης Παπατριανταφύλλου | κοντραμπάσο

Κυριάκος Ταπάκης | λαούτο, μπουζούκι

Κλέων Αντωνίου | ηλεκτρική κιθάρα

Καλογιάννης Βεράνης | βιολί, τρομπέτα, τραγούδι

Νίκος Μαγνήσαλης | τύμπανα

Στέλιος Φραγκούς | πλήκτρα

Γιάννης Μάλαμας | κρουστά, τραγούδι

