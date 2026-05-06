search
ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 14:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.05.2026 14:13

Συναγερμός για πιθανό κρούσμα χανταϊού εκτός του κρουαζιερόπλοιου

06.05.2026 14:13
hondius_0505_1920-1080_new
credit: AP

Νέα ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις γύρω από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου διερευνάται συρροή κρουσμάτων χανταϊού, με τρεις θανάτους και αρκετούς ασθενείς που έχουν συνδεθεί με το ταξίδι.

Σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, οι αρχές εξετάζουν πλέον και ένα πιθανό περιστατικό σε άτομο που δεν είχε επιβιβαστεί στο πλοίο, γεγονός που, αν επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει το πρώτο γνωστό κρούσμα εκτός του MV Hondius.

Το πιθανό κρούσμα εκτός πλοίου

Όπως μετέδωσε το Sky News, γαλλικά ΜΜΕ, επικαλούμενα πηγή του υπουργείου Υγείας, αναφέρουν ότι ένας Γάλλος υπήκοος φέρεται να προσβλήθηκε από χανταϊό αφού ταξίδεψε στην ίδια πτήση με επιβάτη του MV Hondius. Το άτομο αυτό δεν βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για το στέλεχος Andes, το οποίο θεωρείται το μοναδικό στέλεχος χανταϊού που μπορεί, σε σπάνιες περιπτώσεις, να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Τρεις επιβάτες απομακρύνθηκαν για νοσηλεία

Την ίδια ώρα, τρία άτομα απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο, προκειμένου να μεταφερθούν για ιατρική φροντίδα στην Ολλανδία.

Photo: @DrTedros / X
Photo: @DrTedros / X
Photo: @DrTedros / X

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Tedros Adhanom Ghebreyesus, οι τρεις βρίσκονται καθ’ οδόν για να λάβουν ιατρική περίθαλψη. Ανάμεσά τους είναι ένας Βρετανός μέλος του πληρώματος με ύποπτο χανταϊό, ένας Ολλανδός συνάδελφός του και ακόμη ένα άτομο που βρισκόταν στο πλοίο.

Το Associated Press αναφέρει επίσης ότι οι τρεις ύποπτοι ασθενείς απομακρύνθηκαν για θεραπεία στην Ολλανδία.

Η εταιρεία Oceanwide Expeditions, που διαχειρίζεται το πλοίο, είχε αναφέρει νωρίτερα ότι δύο από τα άτομα που θα απομακρύνονταν παρουσίαζαν οξέα συμπτώματα χανταϊού, ενώ το τρίτο ήταν πρόσωπο που είχε στενή σχέση με επιβάτη ο οποίος πέθανε στις 2 Μαΐου.

Τι γνωρίζουμε για τα κρούσματα στο MV Hondius

Το MV Hondius είχε ξεκινήσει από την Ουσουάια της Αργεντινής και ταξίδευε στον Ατλαντικό, με προορισμούς που περιλάμβαναν την Ανταρκτική και τα Νησιά Φόκλαντ. Το πλοίο βρέθηκε στο επίκεντρο υγειονομικού συναγερμού μετά την εμφάνιση σοβαρών αναπνευστικών συμπτωμάτων σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με το AP, μέχρι στιγμής έχουν συνδεθεί με το περιστατικό τρεις θάνατοι και τουλάχιστον πέντε ασθένειες, ενώ υπάρχουν τρεις εργαστηριακά επιβεβαιωμένες λοιμώξεις. Η Ελβετία έχει επίσης επιβεβαιώσει κρούσμα σε άνδρα που είχε ταξιδέψει με το MV Hondius και στη συνέχεια επέστρεψε στη χώρα του.

Photo: oceanwideexpeditions © Pippa Low

Γιατί προκαλεί ανησυχία το στέλεχος Andes

Ο χανταϊός συνήθως μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω επαφής με ούρα, περιττώματα ή σάλιο μολυσμένων τρωκτικών. Ωστόσο, το στέλεχος Andes είναι ιδιαίτερο, καθώς έχει συνδεθεί με σπάνιες περιπτώσεις μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως μέσω πολύ στενής επαφής. Σύμφωνα με το Sky News, οι νοτιοαφρικανικές αρχές ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο στέλεχος εντοπίστηκε σε δύο ανθρώπους που είχαν αποβιβαστεί από το πλοίο.

Παρά την ανησυχία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο παραμένει χαμηλός, ενώ οι επιβάτες του πλοίου παραμένουν σε απομόνωση στις καμπίνες τους μέχρι να ολοκληρωθούν τα υγειονομικά μέτρα.

Διαβάστε επίσης:

Πάπας Λέων: H Εκκλησία πρέπει να καταγγέλλει το κακό και να έχει ξεκάθαρο λόγο

Μέση Ανατολή: Οι τιμές των καυσίμων «εξαφάνισαν» δύο εκατομμύρια θέσεις από πτήσεις

Απίστευτος Τραμπ: Μάζεψε παιδάκια στο Οβάλ Γραφείο και τους έλεγε ότι «το Ιράν θα τα σκότωνε σε δύο εβδομάδες» (video) 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parastasi-new1
ΘΕΑΤΡΟ

«Μακμπέθ»: Ακρόαση για παιδιά 8-12 ετών στην παράσταση της Κατερίνας Ευαγγελάτου

trump usa
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε μονοσέλιδο μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου – Συγκρατημένα θετικό το Ιράν

karekles-dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνας εκδίδεται στην Κύπρο, όπου κατηγορείται για βιασμό ανήλικης

hondius_0505_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για πιθανό κρούσμα χανταϊού εκτός του κρουαζιερόπλοιου

zoi_mitarakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου με Μηταράκη για την συμμετοχή του στη Θεσμών και Διαφάνειας – «Δεν μπορεί ένας “υπόδικος” να είναι εισηγητής»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Sia-Kosioni
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

livanos – tsipras- voridis- panagopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Τι λέει η ΝΔ για Λιβανό, Αραμπατζή, το άρθρο 144 για υποκλοπές, η φράση «είπε τέτοια μαλ..κία;» του Τσίπρα, ο Βορίδης και το σωσίβιο ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για Παναγόπουλο  

euros_xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος και οι... έμμεσες συναλλαγές cash άνω των 500€ - Πώς θα αποτραπεί το... σπάσιμο των αποδείξεων 

vroxi suntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η άνοιξη ετοιμάζει βαλίτσες για τρεις μέρες... και εμείς βαλίτσες με μπουφάν και ομπρέλα!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 14:34
parastasi-new1
ΘΕΑΤΡΟ

«Μακμπέθ»: Ακρόαση για παιδιά 8-12 ετών στην παράσταση της Κατερίνας Ευαγγελάτου

trump usa
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε μονοσέλιδο μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου – Συγκρατημένα θετικό το Ιράν

karekles-dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνας εκδίδεται στην Κύπρο, όπου κατηγορείται για βιασμό ανήλικης

1 / 3