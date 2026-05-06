Νέα ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις γύρω από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου διερευνάται συρροή κρουσμάτων χανταϊού, με τρεις θανάτους και αρκετούς ασθενείς που έχουν συνδεθεί με το ταξίδι.

Σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, οι αρχές εξετάζουν πλέον και ένα πιθανό περιστατικό σε άτομο που δεν είχε επιβιβαστεί στο πλοίο, γεγονός που, αν επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει το πρώτο γνωστό κρούσμα εκτός του MV Hondius.

Το πιθανό κρούσμα εκτός πλοίου

Όπως μετέδωσε το Sky News, γαλλικά ΜΜΕ, επικαλούμενα πηγή του υπουργείου Υγείας, αναφέρουν ότι ένας Γάλλος υπήκοος φέρεται να προσβλήθηκε από χανταϊό αφού ταξίδεψε στην ίδια πτήση με επιβάτη του MV Hondius. Το άτομο αυτό δεν βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για το στέλεχος Andes, το οποίο θεωρείται το μοναδικό στέλεχος χανταϊού που μπορεί, σε σπάνιες περιπτώσεις, να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Τρεις επιβάτες απομακρύνθηκαν για νοσηλεία

Την ίδια ώρα, τρία άτομα απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο, προκειμένου να μεταφερθούν για ιατρική φροντίδα στην Ολλανδία.

Photo: @DrTedros / X

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Tedros Adhanom Ghebreyesus, οι τρεις βρίσκονται καθ’ οδόν για να λάβουν ιατρική περίθαλψη. Ανάμεσά τους είναι ένας Βρετανός μέλος του πληρώματος με ύποπτο χανταϊό, ένας Ολλανδός συνάδελφός του και ακόμη ένα άτομο που βρισκόταν στο πλοίο.

Το Associated Press αναφέρει επίσης ότι οι τρεις ύποπτοι ασθενείς απομακρύνθηκαν για θεραπεία στην Ολλανδία.

Three suspected #hantavirus case patients have just been evacuated from the ship and are on their way to receive medical care in the Netherlands in coordination with @WHO, the ship’s operator and national authorities from Cabo Verde, the United Kingdom, Spain and the Netherlands.… pic.twitter.com/olQBk6tdGk May 6, 2026

Η εταιρεία Oceanwide Expeditions, που διαχειρίζεται το πλοίο, είχε αναφέρει νωρίτερα ότι δύο από τα άτομα που θα απομακρύνονταν παρουσίαζαν οξέα συμπτώματα χανταϊού, ενώ το τρίτο ήταν πρόσωπο που είχε στενή σχέση με επιβάτη ο οποίος πέθανε στις 2 Μαΐου.

Τι γνωρίζουμε για τα κρούσματα στο MV Hondius

Το MV Hondius είχε ξεκινήσει από την Ουσουάια της Αργεντινής και ταξίδευε στον Ατλαντικό, με προορισμούς που περιλάμβαναν την Ανταρκτική και τα Νησιά Φόκλαντ. Το πλοίο βρέθηκε στο επίκεντρο υγειονομικού συναγερμού μετά την εμφάνιση σοβαρών αναπνευστικών συμπτωμάτων σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με το AP, μέχρι στιγμής έχουν συνδεθεί με το περιστατικό τρεις θάνατοι και τουλάχιστον πέντε ασθένειες, ενώ υπάρχουν τρεις εργαστηριακά επιβεβαιωμένες λοιμώξεις. Η Ελβετία έχει επίσης επιβεβαιώσει κρούσμα σε άνδρα που είχε ταξιδέψει με το MV Hondius και στη συνέχεια επέστρεψε στη χώρα του.

Γιατί προκαλεί ανησυχία το στέλεχος Andes

Ο χανταϊός συνήθως μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω επαφής με ούρα, περιττώματα ή σάλιο μολυσμένων τρωκτικών. Ωστόσο, το στέλεχος Andes είναι ιδιαίτερο, καθώς έχει συνδεθεί με σπάνιες περιπτώσεις μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως μέσω πολύ στενής επαφής. Σύμφωνα με το Sky News, οι νοτιοαφρικανικές αρχές ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο στέλεχος εντοπίστηκε σε δύο ανθρώπους που είχαν αποβιβαστεί από το πλοίο.

Παρά την ανησυχία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο παραμένει χαμηλός, ενώ οι επιβάτες του πλοίου παραμένουν σε απομόνωση στις καμπίνες τους μέχρι να ολοκληρωθούν τα υγειονομικά μέτρα.

