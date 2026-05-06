Υποδεχόμενος παιδιά στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δίστασε να προπαγανδίσει κατα του Ιράν – και να κινδυνολογήσει κιόλας φοβίζοντας τα παιδιά ότι το Ιραν θα τα… σκότωνε σε δύο εβδομάδες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε, μάλιστα ότι το Ιράν θα είχε «καταλάβει τη Μέση Ανατολή» αν δεν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος, αλλά τώρα η Τεχεράνη «προσπαθεί να επιβιώσει».

Στη συνέχεια ο Τραμπ μίλησε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. «Αυτοί είναι άρρωστοι άνθρωποι, και δεν πρόκειται να αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Η δύναμη ενός πυρηνικού όπλου είναι κάτι για το οποίο δεν θέλω καν να μιλήσω. Αλλά δεν πρόκειται να συμβεί. Και τους έχουμε νικήσει κατά κράτος».

«Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου έχουμε τον απόλυτο έλεγχο. Όπως γνωρίζετε, ο αποκλεισμός (σ.σ. ο ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια) έχει αποδειχθεί εξαιρετικός, είναι σαν ένα κομμάτι ατσάλι.

Κανείς δεν πρόκειται να αμφισβητήσει τον αποκλεισμό, και πιστεύω ότι λειτουργεί πολύ καλά», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε στους… εμβρόνητους μαθητές ότι δρομολογεί την οικονομική ασφυξία του Ιράν, ως μέσο πίεσης. Είπε συγκεκριμένα ότι θα διαλύσει την οικονομία του αντιπάλου, «γιατί θέλω να νικήσω».

«Το νόμισμά τους είναι χωρίς αξία. Ο πληθωρισμός τους είναι πιθανώς 150%… Δεν πληρώνουν τους στρατιώτες τους. Δεν μπορούν να πληρώσουν τους στρατιώτες τους. Τα χρήματα είναι χωρίς αξία», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι είναι ο ίδιος πρόεδρος που είχε διατάξει τον βομβαρδισμό ενός σχολειου στο Ιραν, στην πόλη Μινάμπ, σκοτώνοντας μαθητές

Γιατί πήγαν τα παιδιά στον Λευκό Οίκο

Ο Τραμπ έκανε δηλώσεις ενώ ετοιμαζόταν να υπογράψει την επαναφορά του Προεδρικού Τεστ Φυσικής Κατάστασης, ενός θεσμού που είχε ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και είχε αλλάξει ονομασία επί προεδρίας Ομπάμα.

Καθώς η διακήρυξη αφορά μαθητές, παιδιά και προπονητές βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο.

Απευθυνόμενος στα παιδιά, με αφορμή την επαναφορά του Προεδρικού Τεστ Φυσικής Κατάστασης, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Θέλω απλώς να πω στα παιδιά ότι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να γίνεστε κάθε μέρα 1% καλύτεροι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που μπορώ να σας δώσω».

NEW: Pro golfer Bryson DeChambeau offers some words of inspiration to kids in the Oval Office for President Trump's announcement bringing back the Presidential Fitness Test:



"I just want to say to the kids, the most important thing you can do is always get 1% better a day.… pic.twitter.com/MpZiFZDmZw May 5, 2026

«Προσπαθήστε να γίνεστε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας κάθε μέρα, γιατί μια μέρα μπορεί να βρεθείτε κι εσείς εδώ πάνω», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

