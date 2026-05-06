Αποικία στον Άρη με 1 εκατ. κατοίκους ήθελε να φτιάξει ο Έλον Μάσκ – Εικόνες από το μέλλον 

Τα σχέδια του Έλον Μασκ για εποικισμό του Άρη αποκαλύφθηκαν στη δίκη μεταξύ του ιδιοκτήτη της Tesla και της SpaceX και του ιδρυτή της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της κατάθεσής του, ο πρώην πρόεδρος της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν είπε ότι το 2017 ο Μασκ ήθελε ο οργανισμός να αλλάξει την εταιρική του δομή επειδή ήταν πολύ δύσκολο για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό να συγκεντρώσει το χρηματικό ποσό που απαιτούσε η OpenAI για την κατασκευή προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Ο Μπρόκμαν είπε ότι η Tesla και ο ιδρυτής της SpaceX ξεκαθάρισαν ότι ήθελε να γίνει ο ηγέτης της OpenAI αν συνέβαινε αυτό. Ο Άλτμαν ήταν ο μόνος άλλος υποψήφιος, είπε ο Μπρόκμαν.

Ο Γκρεγκ Μπρόκμαν

Ο Μπρόκμαν περιέγραψε μια ιδιαίτερα έντονη συνάντηση στην οποία ο Μασκ είπε ότι άξιζε πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στην OpenAI λόγω της επιχειρηματικής του εμπειρίας. Ο Μασκ είπε ότι σκόπευε να χρησιμοποιήσει αυτό το μερίδιο για να χτίσει μια αυτοσυντηρούμενη πόλη στον Άρη, σύμφωνα με τον Μπρόκμαν.

Ο Σαμ Άλτμαν

«Είπε ότι χρειαζόταν 80 δισεκατομμύρια δολάρια για να δημιουργήσει μια πόλη» στον Άρη, είπε ο Μπρόκμαν. «Τελικά, χρειαζόταν τον πλήρη έλεγχο». Ο Μπρόκμαν πρόσθεσε ότι ο Μασκ είπε ότι θα αποφάσιζε πότε θα παραιτηθεί από τον πλήρη έλεγχο.

Ο Μπρόκμαν είπε ότι η συνάντηση με τον Μασκ τον Αύγουστο του 2017 ξεκίνησε καλά. Είπε ότι ο Μασκ είχε πρόσφατα δώσει αυτοκίνητα Tesla σε ορισμένους υπαλλήλους της OpenAI σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για την εργασία τους, και ο πρώην επικεφαλής επιστήμονας της OpenAI, Ιλία Σούτσκεβερ, ζωγράφισε τον πίνακα ενός Tesla για να το δώσει στον Μασκ ως ένδειξη ευχαριστίας.

Ο Έλον Μασκ

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μπρόκμαν, ο Μασκ εξοργίστηκε όταν συζητήθηκε μια πιθανή μετοχική δομή για την OpenAI που δεν του άρεσε, λέγοντας «Αρνούμαι». Ο Μπρόκμαν είπε ότι ο Μασκ σηκώθηκε και πλησίασε τόσο γρήγορα που φοβήθηκε μήπως τον χτυπήσει, αλλά ο Μασκ πήρε τον πίνακα του Σούτσκεβερ και έφυγε οργισμένος, δηλώνοντας ότι θα αναστείλει τη νέα χρηματοδότηση μέχρι να διευθετηθούν τα θέματα.

Το όραμα του Μασκ για τον εποικισμό του Άρη

Ο Μασκ μιλά εδώ και πάνω από μία δεκαετία για έναν βασικό στόχο: να κάνει την ανθρωπότητα «πολυπλανητικό είδος». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Άρης είναι ο πιο ρεαλιστικός προορισμός για μόνιμο ανθρώπινο εποικισμό, ώστε η ανθρωπότητα να μη βασίζεται αποκλειστικά στη Γη για την επιβίωσή της.

Πρώην στελέχη της OpenAI — όπως ο Μπρόκμαν — θεωρούν ότι ο Μάσκ έβλεπε τεράστια projects, όπως μια πόλη στον Άρη, ως εγχειρήματα που απαιτούσαν απόλυτο έλεγχο και συγκεντρωμένη εξουσία για να υλοποιηθούν.

Το σχέδιο του Musk σε πρακτικό επίπεδο

1. Το Starship

Το κεντρικό εργαλείο του σχεδίου είναι το Starship της SpaceX:

Πλήρως επαναχρησιμοποιούμενος πύραυλος/διαστημόπλοιο

Ύψος περίπου 120 μέτρα μαζί με τον booster

Στόχος: δραστική μείωση κόστους εκτόξευσης

Ικανότητα μεταφοράς: ανθρώπων, φορτίων, εξοπλισμού για κατασκευή βάσης στον Άρη



Ο Musk έχει πει ότι χωρίς πλήρη επαναχρησιμοποίηση, ο εποικισμός του Άρη είναι οικονομικά αδύνατος.

2. Δημιουργία αυτάρκους πόλης

Ο στόχος δεν είναι απλώς «επισκέψεις» στον Άρη, αλλά:

μόνιμη ανθρώπινη παρουσία,

παραγωγή τροφής,

εξόρυξη πόρων,

παραγωγή καυσίμων,

τελικά μια αυτάρκης πόλη.

Ο Μασκ έχει μιλήσει για:

πληθυσμό έως και 1 εκατομμύριο ανθρώπους μακροπρόθεσμα,

μακροπρόθεσμα, χιλιάδες Starship να ταξιδεύουν τακτικά,

μεταφορά υλικών και μηχανημάτων επί δεκαετίες.

3. Παραγωγή καυσίμου στον Άρη

Ένα κρίσιμο στοιχείο είναι ότι τα διαστημόπλοια δεν μπορούν να μεταφέρουν όλο το καύσιμο επιστροφής. Γι’ αυτό η SpaceX σχεδιάζει:

εξαγωγή νερού από πάγο στον Άρη,

χρήση CO₂ από την ατμόσφαιρα,

παραγωγή μεθανίου και οξυγόνου μέσω της διαδικασίας Sabatier.

Αυτό θεωρείται θεμελιώδες για βιώσιμες αποστολές.

4. Χρονοδιάγραμμα

Ο Musk έχει δώσει κατά καιρούς πολύ φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα:

αρχικά μη επανδρωμένες αποστολές,

έπειτα επανδρωμένες,

σταδιακή κατασκευή βάσης.

Ωστόσο, τα χρονοδιαγράμματα της SpaceX συχνά μετακινούνται. Πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι:

μια μικρή βάση ίσως είναι εφικτή μέσα στις επόμενες δεκαετίες,

αλλά μια πραγματικά αυτάρκης πόλη είναι πολύ πιο δύσκολη τεχνολογικά και οικονομικά.

Τα βασικά εμπόδια

Τεχνικά προβλήματα

κοσμική ακτινοβολία,

πολύ χαμηλές θερμοκρασίες,

έλλειψη μαγνητικού πεδίου,

χαμηλή βαρύτητα,

ψυχολογική απομόνωση.

Οικονομικό κόστος

Ο Μασκ έχει μιλήσει για κόστος δεκάδων ή εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων συνολικά. Η φράση που ο Μπρόκμαν κατέθεσε στο δικαστήριο («χρειαζόταν 80 δισεκατομμύρια για μια πόλη στον Άρη») δείχνει ακριβώς αυτό το μέγεθος φιλοδοξίας.

Πολιτικά και νομικά ζητήματα

Δεν υπάρχει σαφές διεθνές πλαίσιο για:

ιδιοκτησία πόρων στον Άρη,

διακυβέρνηση αποικίας,

κυριαρχία εταιρειών ή κρατών.

Η φιλοσοφία πίσω από το σχέδιο

Ο Μασκ παρουσιάζει το project όχι μόνο ως τεχνολογικό αλλά και «υπαρξιακό»:

προστασία της ανθρωπότητας από πιθανή καταστροφή στη Γη,

επιτάχυνση της διαστημικής τεχνολογίας,

δημιουργία νέου πολιτισμού.

Οι επικριτές του, αντίθετα, λένε ότι:

το σχέδιο είναι υπερβολικά αισιόδοξο,

υποτιμά τα βιολογικά και κοινωνικά προβλήματα,

βασίζεται υπερβολικά στη συγκέντρωση εξουσίας και πόρων γύρω από έναν ιδιώτη.

Και αυτό συνδέεται άμεσα με το σχόλιο του Μπρόκμαν: ότι πίσω από το όραμα υπήρχε και η πεποίθηση πως τέτοια projects μπορούν να γίνουν μόνο με απόλυτο έλεγχο από έναν κεντρικό ηγέτη.

