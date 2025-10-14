SpaceX: Η εταιρεία του Μασκ ολοκλήρωσε επιτυχώς την 11η δοκιμαστική πτήση του υπερπύραυλου Starship (photos/videos)

Η εταιρεία SpaceX του Έλον Μασκ εκτόξευσε τη Δευτέρα από το Τέξας τον 11ο πύραυλο Starship και τον προσγείωσε στον Ινδικό Ωκεανό – την τελευταία πτήση πριν ξεκινήσουν οι δοκιμαστικές εκτοξεύσεις μιας νέας έκδοσης του γιγάντιου πυραύλου, εξοπλισμένης με περισσότερα χαρακτηριστικά για αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη.

Όπως αναφέρει το Reuters, το Starship, το οποίο αποτελείται από το ανώτερο στάδιο που είναι τοποθετημένο πάνω στον ενισχυτή Super Heavy, εκτοξεύτηκε στις 6:23 μ.μ. τοπική ώρα (00:23 ώρα Ελλάδας) από τις εγκαταστάσεις Starbase της SpaceX. Αφού έστειλε το ανώτερο στάδιο στο διάστημα, ο Super Heavy επέστρεψε για μια ήπια προσθαλάσσωση στον Κόλπο του Μεξικού επτά λεπτά μετά την απογείωση, δοκιμάζοντας μια νέα διαμόρφωση κινητήρων προσγείωσης προτού αυτοκαταστραφεί.

Η προηγούμενη αποστολή του, τον Αύγουστο, είχε τερματίσει μια σειρά αποτυχημένων δοκιμών νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Η πτήση της Δευτέρας ήταν παρόμοια με την προηγούμενη: το Starship μετέφερε ψεύτικους δορυφόρους Starlink, επανέθεσε εν συντομία σε λειτουργία τους κινητήρες του στο διάστημα και δοκίμασε νέες θερμικές ασπίδες κατά την καυτή είσοδό του στην ατμόσφαιρα, πριν προσθαλασσωθεί δυτικά της Αυστραλίας.

Ο υπηρεσιακός διευθυντής της NASA, Sean Duffy, δήλωσε στην πλατφόρμα X ότι η αποστολή ήταν «ένα ακόμη μεγάλο βήμα προς την προσγείωση Αμερικανών στον νότιο πόλο της Σελήνης».

Η SpaceX ανέφερε ότι σε μελλοντικές δοκιμές σκοπεύει να εκτοξεύσει μια πιο προηγμένη έκδοση του Starship με αναβαθμίσεις απαραίτητες για μακράς διάρκειας αποστολές στο διάστημα. Αυτές περιλαμβάνουν συστήματα σύνδεσης και άλλες τεχνικές αλλαγές, κρίσιμες για τον ανεφοδιασμό σε τροχιά – μια σύνθετη διαδικασία κατά την οποία δύο Starship συνδέονται στο διάστημα ώστε να μεταφερθούν εκατοντάδες τόνοι υπέρψυχου καυσίμου.

«Αυτό είναι πραγματικά το διαστημόπλοιο που θα μπορούσε να μεταφέρει ανθρώπους στη Σελήνη και τον Άρη», δήλωσε η πρόεδρος της SpaceX, Gwynne Shotwell, σε συνέδριο στο Παρίσι τον περασμένο μήνα. «Εκεί θέλουμε πραγματικά να φτάσουμε».

Η Shotwell δήλωσε ότι αναμένει η συγκεκριμένη έκδοση του Starship να πετάξει μέχρι το τέλος του έτους ή στις αρχές του επόμενου. Ο Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, έχει δηλώσει ότι αναμένει μια αποστολή ανεφοδιασμού με δύο Starship να πραγματοποιηθεί το επόμενο έτος – ένας στόχος που η NASA είχε αρχικά θέσει για φέτος.

Ο ανεφοδιασμός είναι ένα από τα πολλά κρίσιμα βήματα δοκιμών που πρέπει να ολοκληρωθούν πριν ο πύραυλος μεταφέρει ανθρώπους στην επιφάνεια της Σελήνης, κάτι που έχει προγραμματιστεί για το 2027. Πολλαπλά δεξαμενόπλοια Starship θα χρειαστούν για να γεμίσουν ένα Starship με αρκετά καύσιμα για προσσελήνωση, σύμφωνα με το σχέδιο της εταιρείας.

Αυτό αποτελεί μέρος μιας σύμβασης άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κέρδισε η SpaceX το 2021 στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis program της NASA – της αμερικανικής προσπάθειας να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη για πρώτη φορά από το 1972. Η ανάθεση αυτή τοποθετεί την εταιρεία στο επίκεντρο της κούρσας προς τη Σελήνη μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, η οποία στοχεύει σε δική της επανδρωμένη αποστολή το 2030.

Πάντως, μια επιτροπή συμβούλων ασφάλειας της NASA προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι η αργή πρόοδος στην ανάπτυξη του σεληνιακού σκάφους θα μπορούσε να καθυστερήσει την αμερικανική αποστολή κατά χρόνια. Η επιτυχής δοκιμαστική προσγείωση στην ανώμαλη σεληνιακή επιφάνεια αποτελεί ακόμη έναν κρίσιμο στόχο που πρέπει να επιτύχει η SpaceX.

Το Starship –ο ισχυρότερος πύραυλος που έχει εκτοξευθεί ποτέ και πολλές φορές μεγαλύτερος από τον πύραυλο Falcon 9– είναι επίσης κρίσιμος για την εκτόξευση βαρύτερων δορυφόρων Starlink, που είναι ουσιώδεις για τον κερδοφόρο στόχο της εταιρείας να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον, αποτελεί τον πυρήνα του οράματος του Musk να στείλει κάποια μέρα ανθρώπους και φορτία στον Άρη.

