NASA: Της… ξέφυγε μικρός αστεροειδής που πέρασε σχεδόν… ξυστά από τη Γη

300 μίλια από την τροχιά της Γης πέρασε μικρός αστεροειδής και η NASA το κατάλαβε… κατόπιν εορτής.

Ο αστεροειδής, δεν θα έκανε ζημιά στον πλανήτη, αλλά ήταν ικανός να προκαλέσει ζημιές στο Διαστημικό Σταθμό και σε δορυφόρους. Με βάση το εκτιμώμενο μέγεθός του, ο αστεροειδής 2025 TF πιθανότατα θα είχε καεί ή εκραγεί στην ατμόσφαιρα, αντί να χτυπήσει την επιφάνεια της Γης.

An asteroid named 2025 TF passed Earth not far below Antarctica at 7:49 p.m. CDT on September 30, 2025. And that wasn't the only asteroid to come close to our planet over the past week. Read more. Image via NASA/ JPL/ CNEOS. pic.twitter.com/oIebHrYeST — QuestionEverything (@computerwarez) October 7, 2025

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) ανέφερε ότι «αντικείμενα τέτοιου μεγέθους δεν αποτελούν σημαντικό κίνδυνο». Μπορούν να δημιουργήσουν φωτεινές πύρινες μπάλες όταν εισέρχονται στην ατμόσφαιρα και ενδεχομένως να αφήσουν μικρομετεωρίτες στο έδαφος. Μετά τη διέλευσή του, αστρονόμοι του Γραφείου Πλανητικής Άμυνας της ESA τον παρατήρησαν μέσω του Παρατηρητηρίου Las Cumbres στην Αυστραλία. Έτσι υπολόγισαν με ακρίβεια το μέγεθός του και το ακριβές σημείο προσέγγισής του στη Γη —στις 01:47:26 (ώρα Βρετανίας).

Η ESA χαρακτήρισε τον εντοπισμό ενός αντικειμένου μόλις ενός μέτρου «εντυπωσιακό επίτευγμα», αφού η παρατήρηση αυτή επέτρεψε ακριβή προσδιορισμό της απόστασης και του χρόνου προσέγγισης.

Αν και δεν θα προκαλούσε ζημιά στον πλανήτη, ακόμη και ένας μικρός διαστημικός βράχος θα μπορούσε να βλάψει σοβαρά ένα διαστημόπλοιο. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς ο 2025 TF πέρασε μέσα από την τροχιά του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού —ευτυχώς, χωρίς να υπάρχει κάποιο σκάφος ή δορυφόρος στην πορεία του.

Παρά τη διακοπή δημόσιας επικοινωνίας της NASA λόγω της αναστολής λειτουργιών, ο Οργανισμός κατέγραψε τον 2025 TF στη βάση δεδομένων του Κέντρου Μελετών Αντικειμένων Κοντά στη Γη. Εκεί αναφέρεται ότι ο αστεροειδής θα περάσει ξανά κοντά στη Γη το 2087, σε απόσταση περίπου 6 εκατομμυρίων χιλιομέτρων.

Για να θεωρηθεί «δυνητικά επικίνδυνος» ένας αστεροειδής, πρέπει να έχει διάμετρο τουλάχιστον 140 μέτρων και να πλησιάζει τη Γη σε απόσταση μικρότερη από 7,48 εκατ. χλμ.. Ο 2025 TF, αν και πλησίασε εντός αυτής της απόστασης, είναι πολύ μικρός για να θεωρηθεί απειλή —γεγονός που εξηγεί και γιατί δεν εντοπίστηκε νωρίτερα.

Κάθε χρόνο εντοπίζονται χιλιάδες λεγόμενοι αστεροειδείς κοντά στη Γη (NEAs), από μικρούς βράχους όπως ο 2025 TF μέχρι γιγάντιους «δολοφόνους πόλεων» όπως ο 99942 Apophis.

Μέχρι τις 4 Οκτωβρίου, είχαν καταγραφεί 39.585 τέτοια αντικείμενα, εκ των οποίων 11.453 μεγαλύτερα από 140 μέτρα. Περίπου 2.500 θεωρούνται δυνητικά επικίνδυνα, σύμφωνα με το Κέντρο Μικρών Πλανητών της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης.

Αυτά τα σώματα παρακολουθούνται στενά, καθώς οι επιστήμονες υπολογίζουν με ακρίβεια τις τροχιές τους για το ενδεχόμενο πρόσκρουσης. Όμως, όπως δείχνει και αυτό το περιστατικό, ακόμη και τα πιο προηγμένα συστήματα πλανητικής άμυνας δεν μπορούν να εντοπίσουν τα πάντα.

Παρότι οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι περισσότεροι μεγάλοι αστεροειδείς θα εντοπιστούν έγκαιρα, μικρότεροι αλλά επικίνδυνοι βράχοι μπορούν ακόμη να περάσουν απαρατήρητοι, όπως ο αστεροειδής που το 2024 εντοπίστηκε μόλις 95 λεπτά πριν πέσει κοντά στο Βερολίνο, ή ο διάσημος μετεωρίτης του Τσελιαμπίνσκ το 2013, που εξερράγη πάνω από τη Ρωσία με ισχύ 30 φορές μεγαλύτερη από την ατομική βόμβα της Χιροσίμα, προκαλώντας τεράστιες ζημιές και τραυματίζοντας 1.500 ανθρώπους.

Από τότε τα συστήματα προειδοποίησης έχουν βελτιωθεί σημαντικά, ωστόσο οι ειδικοί επισημαίνουν ότι απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη επαγρύπνηση ώστε να μην διαφύγουν μελλοντικοί παρόμοιοι αστεροειδείς.

