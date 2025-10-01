search
01.10.2025 12:54

Ο Έλον Μασκ φτιάχνει τον «ανταγωνιστή» της Wikipedia επειδή τη βρίσκει πολύ… αριστερή

01.10.2025 12:54
elon musk 7765- new

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει έναν ανταγωνιστή της Wikipedia μέσω της νεοφυούς εταιρείας του τεχνητής νοημοσύνης xAI, μια πλατφόρμα με την ονομασία «Grokipedia».

Ο Μασκ, ιδιοκτήτης του X, δήλωσε πως η νέα υπηρεσία θα αποτελέσει «μαζική βελτίωση» της διάσημης ιντερνετικής εγκυκλοπαίδειας, τα λήμματα της οποίας δημιουργούν και επιμελούνται εθελοντές.

Ο δισεκατομμυριούχος κατηγορεί από καιρό τη Wikipedia για πολιτική προκατάληψη, ισχυριζόμενος ότι αντανακλά αριστερές απόψεις. Ο ίδιος ο Μασκ συντάσσεται όλο και περισσότερο με δεξιές θέσεις.

Λίγο πριν από την ανακοίνωση του Μασκ, ένας σύμμαχός του, ο Ντέιβιντ Ζακς, ο οποίος διορίσθηκε πρόσφατα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επίτροπος της κυβέρνησής του αρμόδιος για την τεχνητή νοημοσύνη, είχε επικρίνει τη χρήση περιεχομένων της Wikipedia για την εκπαίδευση λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης.

Η ονομασία Grokipedia προέρχεται από το πρόγραμμα δημιουργίας κειμένων (chatbot) της xAI, το Grok, για το οποίο ο Μασκ έχει δηλώσει πως «αναζητεί την αλήθεια στο μέγιστο βαθμό».

Ωστόσο το Grok έχει προκαλέσει τους τελευταίους μήνες αντιδράσεις, καθώς παρήγαγε αντισημιτικά σχόλια, τα οποία η εταιρεία του Μασκ απέδωσε σε εσφαλμένο προγραμματισμό.

Kyklwma-fpa-1
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ – Εικονικές εταιρίες, σακούλες με λεφτά και 5 εκατ. κέρδη

pano_routsi_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Πάνος Ρούτσι – Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του (video)

peskov
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία σε Ευρωπαίους: «Θα κυνηγήσουμε οποιοδήποτε άτομο ή χώρα κλέψει τα χρήματά μας»

i-megali-ximaira
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα»: H ΕΡΤ μας δίνει μία πρόγευση από τη μεγάλη πρόκληση  μυθοπλασίας μέσα από ένα χορταστικό-κατατοπιστικό βίντεο

koveci_floridis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Φλωρίδη – Κοβέσι: Σε πρώτο πλάνο, αναθεώρηση του άρθρου 86 και ενίσχυση του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (video)

Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

