Ο Έλον Μασκ φτιάχνει τον «ανταγωνιστή» της Wikipedia επειδή τη βρίσκει πολύ… αριστερή

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει έναν ανταγωνιστή της Wikipedia μέσω της νεοφυούς εταιρείας του τεχνητής νοημοσύνης xAI, μια πλατφόρμα με την ονομασία «Grokipedia».
Ο Μασκ, ιδιοκτήτης του X, δήλωσε πως η νέα υπηρεσία θα αποτελέσει «μαζική βελτίωση» της διάσημης ιντερνετικής εγκυκλοπαίδειας, τα λήμματα της οποίας δημιουργούν και επιμελούνται εθελοντές.
Ο δισεκατομμυριούχος κατηγορεί από καιρό τη Wikipedia για πολιτική προκατάληψη, ισχυριζόμενος ότι αντανακλά αριστερές απόψεις. Ο ίδιος ο Μασκ συντάσσεται όλο και περισσότερο με δεξιές θέσεις.
Λίγο πριν από την ανακοίνωση του Μασκ, ένας σύμμαχός του, ο Ντέιβιντ Ζακς, ο οποίος διορίσθηκε πρόσφατα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επίτροπος της κυβέρνησής του αρμόδιος για την τεχνητή νοημοσύνη, είχε επικρίνει τη χρήση περιεχομένων της Wikipedia για την εκπαίδευση λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης.
Η ονομασία Grokipedia προέρχεται από το πρόγραμμα δημιουργίας κειμένων (chatbot) της xAI, το Grok, για το οποίο ο Μασκ έχει δηλώσει πως «αναζητεί την αλήθεια στο μέγιστο βαθμό».
Ωστόσο το Grok έχει προκαλέσει τους τελευταίους μήνες αντιδράσεις, καθώς παρήγαγε αντισημιτικά σχόλια, τα οποία η εταιρεία του Μασκ απέδωσε σε εσφαλμένο προγραμματισμό.
