search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 19:24
search
MENU CLOSE
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2025 17:50

«CA-1 Europa»: Η γερμανική «Helsing» παρουσίασε μαχητικά drones νέας γενιάς που λειτουργούν με AI (photos/video)

25.09.2025 17:50
1-edfc736d
credit: helsing.ai

Η γερμανική αμυντική startup «Helsing» παρουσίασε σήμερα ένα νέο αυτόνομο μαχητικό drone, μπαίνοντας στην κούρσα για την κατασκευή συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών που μπορούν να επιτίθενται κατά σμήνη μαζί με άλλα ρομπότ ή να συνεργάζονται με επανδρωμένα μαχητικά, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του μέλλοντος των αεροπορικών επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρει το Reuters, παρουσιάζοντας ένα ομοίωμα πραγματικού μεγέθους του γωνιώδους drone με ουρά σε σχήμα V σε εργοστάσιο έξω από το Μόναχο, η «Helsing» ανακοίνωσε ότι το «CA-1 Europa» θα πραγματοποιήσει την πρώτη του πτήση το 2027 και θα είναι διαθέσιμο για στρατιωτικές επιχειρήσεις μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

credit: helsing.ai

Η «Helsing» είναι η τελευταία εταιρεία στρατιωτικής τεχνολογίας που επιχειρεί να γίνει κύριος κατασκευαστής οπλικών συστημάτων, ανταγωνιζόμενη βαριές βιομηχανίες όπλων, γεγονός που αντανακλά τον αυξανόμενο ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλά και την πίεση για ταχύτερους χρόνους ανάπτυξης.

Ζυγίζοντας τέσσερις τόνους, το «CA-1 Europa» ανήκει σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία που ονομάζεται Μη Επανδρωμένα Μαχητικά Αεροπορικά Οχήματα (Unmanned Combat Aerial Vehicles – UCAVs), τα οποία είναι φθηνότερα και πιο αναλώσιμα από τα κλασικά μαχητικά, καθώς οι αεροπορίες αντιμετωπίζουν όλο και σκληρά ανταγωνιστικά περιβάλλοντα και αυξημένα κόστη.

Η «Helsing» δήλωσε ότι το drone, που θα λειτουργεί με ΤΝ, θα μπορεί να επιχειρεί μόνο του, σε σμήνη με άλλα μη επανδρωμένα οχήματα ή υπό τις οδηγίες προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών σε σχηματισμό «wingman».

credit: helsing.ai

Πέρυσι, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ επέλεξε την καλιφορνέζικη startup «Anduril» και τον κατασκευαστή των drones «Reaper», «General Atomics», για την ανάπτυξη του πρώτου στόλου «Collaborative Combat Aircraft», ικανών να εκτελούν αποστολές όπως ηλεκτρονικές παρεμβολές ή να λειτουργούν ως δολώματα.

Τον Ιούνιο, η «Airbus» παρουσίασε ένα ομοίωμα πραγματικού μεγέθους της δικής της ιδέας για drone σχεδιασμένο να πετά μαζί με την τρέχουσα γενιά μαχητικών, όπως το «Eurofighter Typhoon».

Η «Helsing» ανέφερε ότι σχεδιάζει επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στο έργο, το οποίο θα περιλαμβάνει συνεργασία με άλλες, μη κατονομαζόμενες, ευρωπαϊκές εταιρείες.

credit: helsing.ai

Δεν αποκάλυψε ποια όπλα θα μπορεί να μεταφέρει ή ποιο θα είναι το κόστος του, πέρα από το ότι το κόστος θα ανέρχεται σε «κλάσμα» της τιμής ενός συνηθισμένου μαχητικού αεροσκάφους.

Ιδρυθείσα το 2021, η «Helsing» ειδικεύεται σε λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης και έχει στραφεί επίσης στην παροχή συστημάτων για μικρότερα επιθετικά drones στην Ουκρανία, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Διαβάστε επίσης:

Σοκ στη Γαλλία με την καταδίκη Σαρκοζί: Ο πρώτος πρώην πρόεδρος που θα οδηγηθεί στη φυλακή, ακόμη και αν κάνει έφεση

Μόσχα: Γελοιότητες οι εικασίες για ρωσική εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία

Ζελένσκι προς Ρωσία: «Τερματίστε τον πόλεμο ή βρείτε καταφύγια» – «Έχω την άδεια του Τραμπ» για επιθέσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
velopoulos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βελόπουλος: Μόλις ανακοινώθηκε πως έρχεται ευρωπαϊκή επιτροπή προανήγγειλε εκταφή ο Φλωρίδης

F-35_new
ΚΟΣΜΟΣ

Επιστολή ελληνοαμερικανών βουλευτών σε Ρούμπιο-Χέγκσεθ κατά της πώλησης F-16 και F-35 στην Τουρκία

santorini
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Σεισμοί στη Σαντορίνη: Επιστήμονες βρήκαν την απάντηση για τις δονήσεις που αναστάτωσαν το νησί

mitsotakis-gkilfoil-5465
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ α τετ Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στη Νέα Υόρκη – Σε συνάντηση που διοργάνωσε το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna

Pete Hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χέγκσεθ συγκαλεί σπάνια και επείγουσα συνάντηση στρατηγών και ναυάρχων – Ερωτήματα για τη σκοπιμότητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

the-voice-new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Με… μουστάκι και Μαζωνάκη έτοιμο για την πρεμιέρα του το «The voice»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 19:23
velopoulos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βελόπουλος: Μόλις ανακοινώθηκε πως έρχεται ευρωπαϊκή επιτροπή προανήγγειλε εκταφή ο Φλωρίδης

F-35_new
ΚΟΣΜΟΣ

Επιστολή ελληνοαμερικανών βουλευτών σε Ρούμπιο-Χέγκσεθ κατά της πώλησης F-16 και F-35 στην Τουρκία

santorini
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Σεισμοί στη Σαντορίνη: Επιστήμονες βρήκαν την απάντηση για τις δονήσεις που αναστάτωσαν το νησί

1 / 3