«CA-1 Europa»: Η γερμανική «Helsing» παρουσίασε μαχητικά drones νέας γενιάς που λειτουργούν με AI (photos/video)

Η γερμανική αμυντική startup «Helsing» παρουσίασε σήμερα ένα νέο αυτόνομο μαχητικό drone, μπαίνοντας στην κούρσα για την κατασκευή συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών που μπορούν να επιτίθενται κατά σμήνη μαζί με άλλα ρομπότ ή να συνεργάζονται με επανδρωμένα μαχητικά, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του μέλλοντος των αεροπορικών επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρει το Reuters, παρουσιάζοντας ένα ομοίωμα πραγματικού μεγέθους του γωνιώδους drone με ουρά σε σχήμα V σε εργοστάσιο έξω από το Μόναχο, η «Helsing» ανακοίνωσε ότι το «CA-1 Europa» θα πραγματοποιήσει την πρώτη του πτήση το 2027 και θα είναι διαθέσιμο για στρατιωτικές επιχειρήσεις μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

credit: helsing.ai

Η «Helsing» είναι η τελευταία εταιρεία στρατιωτικής τεχνολογίας που επιχειρεί να γίνει κύριος κατασκευαστής οπλικών συστημάτων, ανταγωνιζόμενη βαριές βιομηχανίες όπλων, γεγονός που αντανακλά τον αυξανόμενο ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλά και την πίεση για ταχύτερους χρόνους ανάπτυξης.

Ζυγίζοντας τέσσερις τόνους, το «CA-1 Europa» ανήκει σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία που ονομάζεται Μη Επανδρωμένα Μαχητικά Αεροπορικά Οχήματα (Unmanned Combat Aerial Vehicles – UCAVs), τα οποία είναι φθηνότερα και πιο αναλώσιμα από τα κλασικά μαχητικά, καθώς οι αεροπορίες αντιμετωπίζουν όλο και σκληρά ανταγωνιστικά περιβάλλοντα και αυξημένα κόστη.

Η «Helsing» δήλωσε ότι το drone, που θα λειτουργεί με ΤΝ, θα μπορεί να επιχειρεί μόνο του, σε σμήνη με άλλα μη επανδρωμένα οχήματα ή υπό τις οδηγίες προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών σε σχηματισμό «wingman».

credit: helsing.ai

Πέρυσι, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ επέλεξε την καλιφορνέζικη startup «Anduril» και τον κατασκευαστή των drones «Reaper», «General Atomics», για την ανάπτυξη του πρώτου στόλου «Collaborative Combat Aircraft», ικανών να εκτελούν αποστολές όπως ηλεκτρονικές παρεμβολές ή να λειτουργούν ως δολώματα.

Τον Ιούνιο, η «Airbus» παρουσίασε ένα ομοίωμα πραγματικού μεγέθους της δικής της ιδέας για drone σχεδιασμένο να πετά μαζί με την τρέχουσα γενιά μαχητικών, όπως το «Eurofighter Typhoon».

Η «Helsing» ανέφερε ότι σχεδιάζει επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στο έργο, το οποίο θα περιλαμβάνει συνεργασία με άλλες, μη κατονομαζόμενες, ευρωπαϊκές εταιρείες.

credit: helsing.ai

Δεν αποκάλυψε ποια όπλα θα μπορεί να μεταφέρει ή ποιο θα είναι το κόστος του, πέρα από το ότι το κόστος θα ανέρχεται σε «κλάσμα» της τιμής ενός συνηθισμένου μαχητικού αεροσκάφους.

Ιδρυθείσα το 2021, η «Helsing» ειδικεύεται σε λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης και έχει στραφεί επίσης στην παροχή συστημάτων για μικρότερα επιθετικά drones στην Ουκρανία, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022.

