Μόσχα: Γελοιότητες οι εικασίες για ρωσική εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία

Η Μόσχα απέρριψε ως «γελοιότητες» τις εικασίες για ρωσική εμπλοκή σε πρόσφατα περιστατικά με drones στη Δανία, ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη.
Σε ανακοίνωσή της στο Telegram, η πρεσβεία χαρακτήρισε τις αναφερόμενες διαταραχές σε αεροδρόμια της Δανίας ως μια «σκηνοθετημένη πρόκληση», λέγοντας ότι αυτές χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για κλιμάκωση των εντάσεων.
Υπενθυμίζεται πως άγνωστης προέλευσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από πολιτικά και ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Δανία για δεύτερη νύχτα στη σειρά αυτή την εβδομάδα, με τον υπουργό Άμυνας να εκτιμά πως υπάρχει στο εξής μια «συστηματική απειλή» την οποία προκαλεί ένας «επαγγελματίας παίκτης».
