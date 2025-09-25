search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 17:39
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2025 15:58

Μόσχα: Γελοιότητες οι εικασίες για ρωσική εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία

25.09.2025 15:58
astynomia new

Η Μόσχα απέρριψε ως «γελοιότητες» τις εικασίες για ρωσική εμπλοκή σε πρόσφατα περιστατικά με drones στη Δανία, ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη.

Σε ανακοίνωσή της στο Telegram, η πρεσβεία χαρακτήρισε τις αναφερόμενες διαταραχές σε αεροδρόμια της Δανίας ως μια «σκηνοθετημένη πρόκληση», λέγοντας ότι αυτές χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για κλιμάκωση των εντάσεων.

Υπενθυμίζεται πως άγνωστης προέλευσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από πολιτικά και ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Δανία για δεύτερη νύχτα στη σειρά αυτή την εβδομάδα, με τον υπουργό Άμυνας να εκτιμά πως υπάρχει στο εξής μια «συστηματική απειλή» την οποία προκαλεί ένας «επαγγελματίας παίκτης».

Διαβάστε επίσης:

Ο Ερντογάν στον Λευκό Οίκο με βαριά ατζέντα

Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Ένας τραυματίας (video)

Ανατριχίλα στην Ιαπωνία – Κρατούσε το πτώμα της κόρης της σε καταψύκτη για… 20 χρόνια!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis nea yorki 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση στη Νέα Υόρκη με επενδυτές και επιχειρηματίες – «Δύναμη προόδου ή μοχλός απειλής η AI»

roupos
ΕΛΛΑΔΑ

Πάρις Ρούπος: Σάλος με την απόλυσή του από την Pizza Fan επειδή κάποιοι θίχτηκαν από τα αστεία του – Οργισμένος ο stand up comedian

inguinal-hernia_vouvonokili_2509_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Βουβωνοκήλη: Όλες οι σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές

famellos_2509_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ για την συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, μέσα κι έξω απ’ τη Βουλή – Οι καθυστερήσεις εξυπηρετούν τον Μητσοτάκη»

sarkozi katadiki 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Γαλλία με την καταδίκη Σαρκοζί: Ο πρώτος πρώην πρόεδρος που θα οδηγηθεί στη φυλακή, ακόμη και αν κάνει έφεση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 17:38
mitsotakis nea yorki 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση στη Νέα Υόρκη με επενδυτές και επιχειρηματίες – «Δύναμη προόδου ή μοχλός απειλής η AI»

roupos
ΕΛΛΑΔΑ

Πάρις Ρούπος: Σάλος με την απόλυσή του από την Pizza Fan επειδή κάποιοι θίχτηκαν από τα αστεία του – Οργισμένος ο stand up comedian

inguinal-hernia_vouvonokili_2509_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Βουβωνοκήλη: Όλες οι σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές

1 / 3