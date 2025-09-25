Δανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή 

Το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στη Δανία έκλεισε εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή, όπως μεταδίδει ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlightRadar σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Der er observeret droner i nærheden af Aalborg Lufthavn og luftrummet er lukket. Politiet er tilstede og undersøger nærmere. #politidk September 24, 2025

Τρεις πτήσεις με προορισμό το Άαλμποργκ έχουν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Aalborg Airport is currently closed due to drones in the airspace. Three inbound flights have been diverted to other airports. pic.twitter.com/j8AxEIA4jF — Flightradar24 (@flightradar24) September 24, 2025

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη διεύθυνση του αεροδρομίου.

