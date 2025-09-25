Δανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στη Δανία έκλεισε εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή, όπως μεταδίδει ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlightRadar σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
Τρεις πτήσεις με προορισμό το Άαλμποργκ έχουν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη διεύθυνση του αεροδρομίου.
