25.09.2025 00:33

Δανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή 

25.09.2025 00:33
dania ptiseis

Το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στη Δανία έκλεισε εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή, όπως μεταδίδει ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlightRadar σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Τρεις πτήσεις με προορισμό το Άαλμποργκ έχουν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη διεύθυνση του αεροδρομίου.

Διαβάστε επίσης:

Ένα εκατομμύριο Σύροι πρόσφυγες επέστρεψαν στη χώρα τους μετά την πτώση του Άσαντ

Στιβ Γουίτκοφ: Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για τη Γάζα αισιοδοξεί ότι το “σχέδιο Τραμπ” θα βάλει τέλος στον πόλεμο

Πολεμικό πλοίο για την προστασία του στολίσκου για τη Γάζα στέλνει ο πρωθυπουργός Σάντσεθ

israel pyrinika
ΚΟΣΜΟΣ

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ντοκιμαντέρ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ (Video)

dania ptiseis
ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή 

riahna
LIFESTYLE

Γέννησε η Ριάνα το τρίτο της παιδί και είναι κορίτσι

syria
ΚΟΣΜΟΣ

Ένα εκατομμύριο Σύροι πρόσφυγες επέστρεψαν στη χώρα τους μετά την πτώση του Άσαντ

giorgos_karameros_koumoudourou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμέρος: Άνοιγμα σε Τσίπρα – «Ο κόσμος κουράστηκε και ζητά πια όχι μόνο ενότητα, αλλά και ηγετικότητα»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

MALAMAS_SOKRATIS_GIANNIS
LIFESTYLE

Σωκράτης Μάλαμας: Η φωτογραφία με τον γιο του Γιάννη, την Ιουλία Καραπατάκη και το «ευχαριστώ»

