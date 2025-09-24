Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Συνελήφθη ένας άνδρας στη Βρετανία

Ένας 40χρονος άνδρας συνελήφθη στη Βρετανία, μετά την κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε χάος σε πολλά μεγάλα αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων και το Χίθροου.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) ανέφερε ότι ένας 40χρονος άνδρας συνελήφθη στο Γουέστ Σάσεξ «στο πλαίσιο έρευνας για ένα κυβερνοπεριστατικό που επηρέασε την εταιρεία Collins Aerospace».

Έχουν σημειωθεί εκατοντάδες καθυστερήσεις πτήσεων μετά από αποτυχία του λογισμικού αποσκευών και check-in που χρησιμοποιούν αρκετές αεροπορικές εταιρείες, με τα πληγέντα αεροδρόμια να επιβιβάζουν επιβάτες χειροκίνητα, με χαρτί και στυλό.

«Αν και η σύλληψη αυτή είναι ένα θετικό βήμα, η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο και συνεχίζεται», δήλωσε ο Πολ Φόστερ, επικεφαλής της εθνικής μονάδας κυβερνοεγκλήματος της NCA.

Ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Το BBC έχει δει εσωτερικό υπόμνημα που εστάλη στο προσωπικό του αεροδρομίου Χίθροου, σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πάροχος λογισμικού Collins Aerospace στην προσπάθειά του να επαναφέρει σε λειτουργία το σύστημα check-in.

Η εταιρεία φαίνεται να ξαναχτίζει το σύστημα από την αρχή, μετά από αποτυχημένη προσπάθεια επανεκκίνησης τη Δευτέρα.

Η αμερικανική εταιρεία δεν έχει δώσει χρονικό ορίζοντα για την αποκατάσταση και καλεί τις επίγειες υπηρεσίες και τις αεροπορικές εταιρείες να προετοιμαστούν για τουλάχιστον μία ακόμη εβδομάδα χειροκίνητης λειτουργίας.

Στο Χίθροου, έχει διατεθεί επιπλέον προσωπικό στους τερματικούς σταθμούς για να βοηθήσει επιβάτες και χειριστές check-in, όμως οι πτήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις.

Τη Δευτέρα, η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. δήλωσε ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκε ransomware.

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: 14χρονος μαθητής, οπαδός του ναζισμού, μαχαίρωσε καθηγήτρια στο πρόσωπο

«Στόλος για τη Γάζα»: Προκαλεί η ισραηλινή πρεσβεία, ο «στολίσκος της Χαμάς ακολουθεί βίαιη πορεία» – «Έπλεαν σε διεθνή ύδατα», λέει το Λιμενικό (video)

Απίστευτα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης «σκίζουν» τους παγκόσμιους ηγέτες – 2,2 δισ. προβολές σε λίγους μήνες