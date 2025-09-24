search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 14:19
ΚΟΣΜΟΣ

24.09.2025 12:49

«Στόλος για τη Γάζα»: Προκαλεί η ισραηλινή πρεσβεία, ο «στολίσκος της Χαμάς ακολουθεί βίαιη πορεία» – «Έπλεαν σε διεθνή ύδατα», λέει το Λιμενικό (video)

24.09.2025 12:49
Επίθεση με drones, τα οποία έριξαν φωτοβολίδες κρότου λάμψης και χημικά, δέχθηκαν τα πλοία του «Στόλου για τη Γάζα» (Global Sumud Flotilla) τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/9), νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, έπειτα από αναφορά μέλους της ανθρωπιστικής αποστολής για επίθεση σε σκάφος, οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές έρευνας και διάσωσης τέθηκαν σε κινητοποίηση.

Στο σημείο έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της δύναμης Frontex, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει καμία υλική ζημιά στα πλοιάρια.

Νωρίτερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο ενός από τα σκάφη, χωρίς αποτέλεσμα.

Οι ίδιες πηγές τόνισαν επίσης ότι την ώρα της καταγγελίας τα σκάφη του στόλου έπλεαν σε διεθνή ύδατα, νότια της Κρήτης.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει με έκτακτη ανακοίνωσή του το «March to Gaza Greece», η επίθεση πραγματοποιήθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα, 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου – εντός της ελληνικής SAR (περιοχή έρευνας και διάσωσης).

Συνολικά αναφέρονται πάνω από 12 επιθέσεις σε οκτώ πλοία, οι οποίες προκάλεσαν εκρήξεις, μικρές υλικές ζημιές και διακοπή των επικοινωνιών, αλλά όχι τραυματισμοί.

Για… βίαιο στολίσκο της Χαμάς κάνει λόγο η ισραηλινή πρεσβεία

Την ίδια ώρα, με μία προκλητική ανάρτηση, η ισραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα κάνει λόγο για «στολίσκο της Χαμάς» που «επιμένει να ακολουθεί βίαιη πορεία δράσης και αρνείται την πρότασή μας να μεταφερθεί, με συντονισμένο και ειρηνικό τρόπο, οποιαδήποτε βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας μέσω της κοντινής Μαρίνας Ασκελόν (Ashkelon)».

«Αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς της Χαμάς και όχι την παράδοση της βοήθειας στους πολίτες της Γάζας. Ανθρωπιστική βοήθεια: ΝΑΙ – Βοήθεια προς τη Χαμάς: ΟΧΙ», προσθέτει.

Ο Global Sumud Flotilla είναι διεθνής στόλος, με πληρώματα από 50 χώρες που, όπως αναφέρουν, έχει στόχο «να σπάει ο παράνομος ισραηλινός αποκλεισμός».

Στον Στόλο για τη Γάζα συμμετέχουν και 3 ελληνικά πλοία, τα οποία είναι ασφαλή.

Προχθές, Δευτέρα (22/9), το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέψει στον διεθνή στολίσκο Global Sumud Flotilla να φτάσει στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο «Στόλος για τη Γάζα» ζήτησε την προστασία του Ελληνικού Λιμενικού και συνεχίζει το ταξίδι του για τη Γάζα

