Μακρόν: Ο Τραμπ θα μπορούσε να πάρει Νόμπελ Ειρήνης μόνο εάν σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης μόνο εάν σταματήσει τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων στη Γάζα», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV από τη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Μακρόν είπε ότι «υπάρχει μόνο ένα άτομο που θα μπορούσε να κάνει κάτι στην τρέχουσα κατάσταση – ο Αμερικανός πρόεδρος».

«Βλέπω έναν κινητοποιημένο Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος είπε σήμερα το πρωί [στη Γενική Συνέλευση]: “Θέλω ειρήνη, θα επιλύσω αυτή τη σύγκρουση”. Ποιος θέλει το Νόμπελ Ειρήνης. Το Νόμπελ Ειρήνης είναι δυνατό μόνο εάν σταματήσετε αυτή τη σύγκρουση», είπε ο Μακρόν.

«Πρέπει να ασκήσετε πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει τη σύγκρουση στη Γάζα, ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να απελευθερώσουμε τους ομήρους» που κρατούνται από την παλαιστινιακή τρομοκρατική ομάδα Χαμάς, είπε.

Ο Μακρόν αναγνωρίζει ότι ακόμη και μετά την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία στη Γενική Συνέλευση – μια απόφαση στην οποία τόσο ο Τραμπ όσο και το Ισραήλ αντιτάχθηκαν σθεναρά – η Ουάσινγκτον ήταν αυτή που είχε επιρροή στο Ισραήλ.

Γιατί μπορεί να κάνει περισσότερα από εμάς; Δεν προμηθεύουμε όπλα [στο Ισραήλ] που επιτρέπουν τη συνέχιση της σύγκρουσης στη Γάζα», λέει ο Μακρόν.

Αναγνωρίζει επίσης ότι ένα παλαιστινιακό κράτος «θα δημιουργηθεί πραγματικά την ημέρα που το κράτος του Ισραήλ θα το αναγνωρίσει».

Υπήρξαν ανησυχίες ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να απαντήσει στην κίνηση της Γαλλίας με αντίποινα, όπως το κλείσιμο του γαλλικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ, το οποίο χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό από τους Παλαιστίνιους, ή την προσάρτηση εδαφών στη Δυτική Όχθη.

«Είμαστε προετοιμασμένοι. Έχουμε σχεδιάσει όλες τις πιθανές επιλογές, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μείνουμε ποτέ αδρανείς. Απλώς σχεδιάζουμε πράγματα και θα υπερασπιζόμαστε πάντα τα συμφέροντα της Γαλλίας», λέει ο Μακρόν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

