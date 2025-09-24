Ταϊβάν: Τουλάχιστον 14 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από τον τυφώνα Ραγκάσα

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και η τύχη περίπου 30 άλλων αγνοείται μετά την κατολίσθηση που κατέστρεψε φυσικό ανάχωμα ποταμού και τις πλημμύρες που προκλήθηκαν στην ανατολική Ταϊβάν, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η κατολίσθηση έγινε χθες Τρίτη καθώς ο υπερτυφώνας Ραγκάσα (ή Νάντο) που έπληξε το νησί προκάλεσε την υπερχείλιση ποταμού, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες πλημμύρες και να εγκλωβιστούν εκατοντάδες κάτοικοι στο ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν.

🚨🚨🚨 BREAKING: Major disaster unfolding in Guangfu Township, Hualien County in Taiwan.



The Mataian Creek landslide lake overflowed this afternoon, washing away the Mataian Bridge and flooding almost all of Guangfu Township.



Another peak is expected soon. Everyone must… pic.twitter.com/WXoDkCSSY0 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 23, 2025

Διαβάστε επίσης:

Έκρηξη στο Όσλο: Δεν υπάρχουν τραυματίες – Για ξεκαθάρισμα λογαριασμών συμμοριών μιλούν οι αρχές, συνελήφθη ως ύποπτος ένας 13χρονος

Λύθηκε το μυστήριο για τη χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα και τον τηλεϋποβολέα του Τραμπ στο ΟΗΕ – Βρέθηκε ο υπεύθυνος (Video)

Τουλάχιστον 15 νεκροί στη Γάζα σε πρωινό ισραηλινό βομβαρδισμό – Κατάρ και Ιορδανία καταγγέλουν τον Νετανιάχου ως περιφερειακή απειλή