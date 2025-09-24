Ταϊβάν: Τουλάχιστον 14 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από τον τυφώνα Ραγκάσα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και η τύχη περίπου 30 άλλων αγνοείται μετά την κατολίσθηση που κατέστρεψε φυσικό ανάχωμα ποταμού και τις πλημμύρες που προκλήθηκαν στην ανατολική Ταϊβάν, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Η κατολίσθηση έγινε χθες Τρίτη καθώς ο υπερτυφώνας Ραγκάσα (ή Νάντο) που έπληξε το νησί προκάλεσε την υπερχείλιση ποταμού, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες πλημμύρες και να εγκλωβιστούν εκατοντάδες κάτοικοι στο ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν.
