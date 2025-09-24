Λύθηκε το μυστήριο για τη χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα και τον τηλεϋποβολέα του Τραμπ στο ΟΗΕ – Βρέθηκε ο υπεύθυνος (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ διαλεύκανε το μυστήριο γύρω από την εμπλοκή της κυλιόμενης σκάλας την ώρα που ανέβαινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο Στεφάν Ντουζαρίκ δήλωσε πως για το περιστατικό ευθύνεται πιθανότατα ο εικονολήπτης που συνόδευε τον αμερικανό πρόεδρο, αφού ενεργοποίησε άθελά του τον μηχανισμό ασφαλείας.
Ο Τραμπ παραπονέθηκε αστειευόμενος για το περιστατικό, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο τηλεϋποβολέας (autocue) δεν λειτουργούσε σωστά.
«Δύο πράγματα αποκόμισα από τα Ηνωμένα Έθνη: μια χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα και έναν χαλασμένο τηλεϋποβολέα», είπε ο Aμερικανός πρόεδρος προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο.
Ωστόσο, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου αντέδρασε εκνευρισμένα. «Εάν κάποιος στα Ηνωμένα Έθνη σταμάτησε σκόπιμα την κυλιόμενη σκάλα την ώρα που ανέβαιναν ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία, πρέπει να απολυθεί και να διερευνηθεί αμέσως», έσπευσε να σχολιάσει η Κάρολαϊν Λέβιτ μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ.
Επικαλούμενος τις ενδείξεις από την κεντρική μονάδα ελέγχου, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ανέφερε ότι η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε απότομα επειδή ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ασφαλείας. Εξήγησε ότι ο εικονολήπτης που συνόδευε τον Τραμπ ανέβαινε ανάποδα στην κυλιόμενη σκάλα για να απαθανατίσει την άφιξη του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ. Πιθανότατα, ο εικονολήπτης «ενεργοποίησε άθελά του τον μηχανισμό ασφαλείας» που έχει προβλεφθεί ακριβώς για να αποτρέπει εγκλωβισμούς ή τραυματισμούς, ανέφερε σε δελτίο Τύπου.
Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του τηλεϋποβολέα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τραμπ σχολίασε: «Μπορώ μόνο να πω ότι όποιος χειρίζεται αυτόν τον τηλεϋποβολέα θα βρει τον μπελά του».
Αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε όμως ότι ο Λευκός Οίκος ήταν υπεύθυνος για τον χειρισμό του υποβολέα.
Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας Τραμπ, η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ Αναλένα Μπέρμποκ τόνισε πως «οι τηλεϋποβολείς του ΟΗΕ λειτουργούν άψογα».
