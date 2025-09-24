Ρωσία για την αλλαγή στάσης Τραμπ: Είναι απλώς μια ανάρτηση

Ο αναπληρωτής πρέσβης της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Ντμίτρι Πολιάνσκι, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Μην ενθουσιάζεστε τόσο πολύ με κάθε ανάρτηση», απαντώντας σε καταιγισμό ερωτημάτων σχετικά με την ριζική αλλαγή της στάσης Τραμπ από την προηγούμενη θέση του σχετικά με τη σύγκρουση της Ουκρανίας Ρωσίας.

Μέχρι τώρα, ο Τραμπ έλεγε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να συμφωνήσει σε κάποιες παραχωρήσεις εδαφών προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία, απηχώντας τη θέση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο Ρούμπιο υπονόησε ότι η αλλαγή τόνου του Τραμπ είναι ένα μήνυμα προς τη Ρωσία.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι ο Τραμπ και οι ΗΠΑ εξετάζουν τις επιλογές σε περίπτωση που η Ρωσία δεν δεσμευτεί για μια ειρηνική επίλυση.

Η σημερινή αλλαγή τόνου από τον Τραμπ ήταν μέρος αυτής της σκέψης, είπε.

Ο Τραμπ έχει δείξει «εξαιρετική υπομονή», είπε ο Ρούμπιο.

«Έχουμε εισέλθει σε μια περίοδο, όπως φαίνεται να είναι μια πιθανή, ακόμη και κλιμάκωση, με τον ιστορικά υψηλότερο αριθμό επιθέσεων που έχουμε δει τις τελευταίες νύχτες από ό,τι πριν. Τώρα, παρακολουθούμε επίσης εισβολές στον γειτονικό εναέριο χώρο τόσο από drones όσο και από αεροπλάνα», είπε.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν όσο ποτέ προσηλωμένες σε μια ειρηνική επίλυση αυτής της επικίνδυνης σύγκρουσης, αλλά θα έρθει μια στιγμή κατά την οποία θα πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ίσως δεν υπάρχει συμφέρον για μια ειρηνική επίλυση, και τότε ο πρόεδρος θα έχει μπροστά του πραγματικές επιλογές, τις οποίες σκοπεύει να ακολουθήσει, όπως έχει καταστήσει σαφές σήμερα σε ορισμένα από τα μηνύματα που έχει εκδώσει».

«Πολύ θετική» η αλλαγή στάσης του Τραμπ απέναντι στην Ουκρανία

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας μίλησε σε δημοσιογράφους για την αλλαγή τόνου του Τραμπ στο θέμα της Ουκρανίας την Τρίτη.

«Είμαστε πολύ θετικοί ως προς αυτό, επειδή όλα αυτά είναι σωστά πράγματα. Ναι, θα πρέπει να σταματήσουμε να αγοράζουμε ρωσική ενέργεια. Ναι, η Ουκρανία θα πρέπει να κερδίσει τον πόλεμο και όλες αυτές τις άλλες δηλώσεις που έκανε σήμερα σχετικά με την Ουκρανία και τη Ρωσία», δήλωσε πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Λοιπόν, αυτές ήταν πολύ ισχυρές δηλώσεις που δεν έχουμε ξανακούσει σε τέτοιες μορφές, οπότε είναι πραγματικά καλό που τώρα έχουμε την ίδια κατανόηση».

Ζελένσκι: Η Μόσχα φοβάται την Αμερική

«Συναντήθηκα με τον πρόεδρο Τραμπ μόλις τώρα και μιλήσαμε για το πώς θα φέρουμε επιτέλους ειρήνη», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Και συζητήσαμε μερικές καλές ιδέες και ελπίζω ότι θα λειτουργήσουν. Και είμαι ευγνώμων για αυτή τη συνάντηση. Και αναμένουμε ότι οι ενέργειες της Αμερικής θα ωθήσουν τη Ρωσία προς την ειρήνη. Η Μόσχα φοβάται την Αμερική και πάντα της δίνει προσοχή».

Η ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνάντησή τους, στην οποία έλεγε ότι πιστεύει ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη της, αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

