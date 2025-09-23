search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 21:37
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 21:02

Τραμπ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους – Συνάντηση με Ζελένσκι

23.09.2025 21:02
trump zelensky

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη εάν εισέλθουν στον εναέριο χώρο τους.

«Ναι, το πιστεύω», είπε ο Τραμπ όταν δέχτηκε ερώτηση σχετικά με τις καταρρίψεις αεροσκαφών του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Αργότερα, απέφυγε να πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετάσχουν στην προσπάθεια κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών που παραβιάζουν τις οδηγίες.

«Εξαρτάται από την περίσταση», είπε. «Αλλά ξέρετε, είμαστε πολύ ισχυροί απέναντι στο ΝΑΤΟ».

Επιπλέον, όπως ο ίδιος σημείωσε, σχεδιάζει να τηλεφωνήσει στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν προκειμένου να τον προτρέψει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να πιέσει συμμάχους του ΝΑΤΟ να διακόψουν τους ενεργειακούς δεσμούς τους με τη Μόσχα.

«Είναι φίλος μου. Δεν του έχω μιλήσει, όμως νιώθω πως εάν το έκανα, ενδεχομένως θα σταματούσε και νομίζω πως θα το κάνω αυτό», σημείωσε ο Τραμπ.

Ο Ζελένσκι επιδιώκει άσκηση μεγαλύτερης πίεσης, κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας πριν από τη συνάντηση με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως θα ενημερώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις εξελίξεις στο μέτωπο και είπε ότι θα συζητήσουν το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας.

Ο ίδιος επισήμανε πως επιζητά την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης εκ μέρους της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και ότι θα συζητήσει πώς θα αποτρέψει Ευρωπαίους από το να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και αέριο.

Τα μέλη του ΝΑΤΟ βρίσκονται «στα κάγκελα» τις τελευταίες εβδομάδες μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου τους από φερόμενα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροσκάφη.

Τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 φέρεται να εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας χωρίς άδεια την Παρασκευή.

Αυτό συνέβη την εβδομάδα αφότου αρκετά ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μαχητικά αεροσκάφη εισέβαλαν στον πολωνικό εναέριο χώρο, προκαλώντας μια απογείωση μαχητικών αεροσκαφών F-15 και F-35.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι προειδοποίησαν τη Δευτέρα ότι θα καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εμπλέκονται σε περαιτέρω παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Διαβάστε επίσης:

Τα σχόλια του Τραμπ από τον ΟΗΕ για «νόμο της Σαρία» στο Λονδίνο είναι «αποτρόπαια και προκατειλημμένα» απαντά ο δήμαρχος

Γάζα: Η Χαμάς απορρίπτει τις κατηγορίες Τραμπ ότι εμποδίζει την εκεχειρία – «Ο εγκληματίας Νετανιάχου είναι ο μοναδικός υπεύθυνος»

Μαθήματα δημοκρατίας από τον Λούλα στον Τραμπ: «H δημοκρατία μας και η εθνική κυριαρχία μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pasok new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ζητά να κατατεθούν νέα έγγραφα στην επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

tempi fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Καμία εκταφή, λέει η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου – Mιλά για προσπάθεια παρακώλυσης της δίκης και για συγγενείς που… παρασύρονται

ena-kapoio-keno
ΘΕΑΤΡΟ

Tο νέο θεατρικό έργο της Βαλέριας Δημητριάδου «Ένα κάποιο κενό», στο Θέατρο Εμπορικόν από τον Οκτώβριο

trump zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους – Συνάντηση με Ζελένσκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

marinella-remos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Ρέμος για τη Μαρινέλλα: «Η ίδια θα ήθελε να φύγει εκείνο το βράδυ - Δυστυχώς ούτε έφυγε ούτε έμεινε» (Video)

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 21:36
pasok new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ζητά να κατατεθούν νέα έγγραφα στην επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

tempi fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Καμία εκταφή, λέει η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου – Mιλά για προσπάθεια παρακώλυσης της δίκης και για συγγενείς που… παρασύρονται

1 / 3