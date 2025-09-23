Τραμπ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους – Συνάντηση με Ζελένσκι

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη εάν εισέλθουν στον εναέριο χώρο τους.

«Ναι, το πιστεύω», είπε ο Τραμπ όταν δέχτηκε ερώτηση σχετικά με τις καταρρίψεις αεροσκαφών του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Αργότερα, απέφυγε να πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετάσχουν στην προσπάθεια κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών που παραβιάζουν τις οδηγίες.

«Εξαρτάται από την περίσταση», είπε. «Αλλά ξέρετε, είμαστε πολύ ισχυροί απέναντι στο ΝΑΤΟ».

Επιπλέον, όπως ο ίδιος σημείωσε, σχεδιάζει να τηλεφωνήσει στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν προκειμένου να τον προτρέψει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να πιέσει συμμάχους του ΝΑΤΟ να διακόψουν τους ενεργειακούς δεσμούς τους με τη Μόσχα.

«Είναι φίλος μου. Δεν του έχω μιλήσει, όμως νιώθω πως εάν το έκανα, ενδεχομένως θα σταματούσε και νομίζω πως θα το κάνω αυτό», σημείωσε ο Τραμπ.

Ο Ζελένσκι επιδιώκει άσκηση μεγαλύτερης πίεσης, κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας πριν από τη συνάντηση με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως θα ενημερώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις εξελίξεις στο μέτωπο και είπε ότι θα συζητήσουν το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας.

Ο ίδιος επισήμανε πως επιζητά την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης εκ μέρους της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και ότι θα συζητήσει πώς θα αποτρέψει Ευρωπαίους από το να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και αέριο.

Τα μέλη του ΝΑΤΟ βρίσκονται «στα κάγκελα» τις τελευταίες εβδομάδες μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου τους από φερόμενα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροσκάφη.

Τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 φέρεται να εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας χωρίς άδεια την Παρασκευή.

Αυτό συνέβη την εβδομάδα αφότου αρκετά ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μαχητικά αεροσκάφη εισέβαλαν στον πολωνικό εναέριο χώρο, προκαλώντας μια απογείωση μαχητικών αεροσκαφών F-15 και F-35.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι προειδοποίησαν τη Δευτέρα ότι θα καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εμπλέκονται σε περαιτέρω παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

