ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

23.09.2025 20:49

Μαθήματα δημοκρατίας από τον Λούλα στον Τραμπ: «H δημοκρατία μας και η εθνική κυριαρχία μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες»

23.09.2025 20:49
lula
Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα/AP

Ευθείες βολές κατά του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα από το βήμα του ΟΗΕ.

Ο Λούλα, όπως είθισται με τους Βραζιλιάνους Πρόεδρους, ήταν ο πρώτος ηγέτης που πήρε τον λόγο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην καταδίκη του προκατόχου του Ζαΐχ Μπολσονάρου σε 27 χρόνια φυλάκισης για απόπειρα πραξικοπήματος, τονίζοντας όλο νόημα ότι αποτελεί μήνυμα προς τους «επίδοξους αυταρχικούς ηγέτες και όσους τους υποστηρίζουν».

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τα μονομερή και αυθαίρετα μέτρα εναντίον των θεσμών και της οικονομίας μας», πρόσθεσε, κάνοντας μνεία στις κυρώσεις που επέβαλε η αμερικανική κυβέρνηση στη Βραζιλία και τους δικαστές, που χειρίστηκαν την υπόθεση.

Επίκειται συνάντηση με Τραμπ

Ο Λούλα υπερασπίστηκε τις έρευνες που οδήγησαν στην καταδίκη του Μπολσονάρου. «Είχε πλήρη δικαιώματα στην υπεράσπισή του. Ενώπιον όλου του κόσμου, η Βραζιλία έστειλε ένα μήνυμα στους επίδοξους απολυταρχικούς ηγέτες και τους υποστηρικτές τους: η δημοκρατία μας και η εθνική κυριαρχία μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες», τόνισε.

Ο Τραμπ στην ομιλία του μετά τον Λούλα είπε ότι αγκαλιάστηκαν και συμφώνησαν να συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα.

