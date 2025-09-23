Τραμπ: Δριμύ κατηγορώ στον ΟΗΕ ότι δεν κάνει τίποτα για τους πολέμους – Τι είπε για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους (Live)

Το «όραμά του για τον κόσμο» και τις προτεραιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής με άξονες την «ειρήνη, την κυριαρχία και την ελευθερία» παρουσιάζει αυτή την ώρα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, αναμένεται να αναδείξει την «ανανέωση της αμερικανικής ισχύος» και να καταγγείλει τη διάβρωση της παγκόσμιας τάξης από τους διεθνείς θεσμούς.

Το απρόοπτο με τον τηλεπροβολέα

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του με ένα απρόοπτο, διαπίστωσε ότι δε λειτουργεί ο τηλεπροβολέας.

Αναφέρει ότι δεν τον πειράζει, προσθέτοντας ότι με αυτόν τον τρόπο «μιλάμε περισσότερο από καρδιάς».

«Όποιος χειρίζεται αυτόν τον τηλεπροβολέα έχει μεγάλο πρόβλημα», λέει αστειευόμενος και ξεκινά την ομιλία του κοιτώντας τις σημειώσεις του.

Minutes into his speech, President Trump says all he got from the United Nations was a broken escalator and faulty teleprompter.



On the UN overall, he says, "That being the case, what is the purpose of the United Nations? The UN has such tremendous potential….but it's not… pic.twitter.com/B70DP8VN0A September 23, 2025

«Η χρυσή εποχή της Αμερικής»

Ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του επιτιθέμενος στην προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ, κατηγορώντας τον προκάτοχό του στην προεδρία για μια επαναλαμβανόμενη «σειρά καταστροφών».

Λέει ότι οκτώ μήνες μετά τη δεύτερη θητεία του, οι ΗΠΑ είναι η «πιο καυτή χώρα» στον κόσμο, μια φράση που χρησιμοποιεί συχνά. «Αυτή είναι πράγματι η χρυσή εποχή της Αμερικής», λέει.

Αναφερόμενος στα επιτεύγματα της κυβέρνησής του ο Αμερικανός πρόεδρος μιλά για τα πρόσφατα υψηλά των χρηματιστηρίων των ΗΠΑ, για τις επενδύσεις στις ΗΠΑ, τις μειώσεις φόρων και κανονισμών και την ασφάλεια των συνόρων.

Τι είπε για τους σαρωτικούς δασμούς

Αναφορικά με τους δασμούς, ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει λόγο για «ιστορικές εμπορικές συμφωνίες» που υπέγραψε μετά την εισαγωγή σαρωτικών παγκόσμιων δασμών.

Πρώτα ανέφερε το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ήταν το πρώτο έθνος που υπέγραψε μια σημαντική συμφωνία με τις ΗΠΑ υπό τον Τραμπ, καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, το Βιετνάμ και «πολλούς, πολλούς άλλους».

«Η Αμερική γίνεται ξανά σεβαστή, όπως δεν έχει γίνει ποτέ πριν», τόνισε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, ο Τραμπ ανέφερε ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ που δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, κατόπιν αιτήματός του, από 2% σε 5% του ΑΕΠ.

Επισήμανε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν εργαστεί για την ενίσχυση των συνεργασιών στον Κόλπο με τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα ΗΑΕ.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Τραμπ ανέφερε ότι οι σαρωτικοί δασμοί που έχει επιβάλει η κυβέρνησή του στη Βραζιλία είναι απάντηση στις «πρωτοφανείς προσπάθειες της χώρας να παρέμβει» στα δικαιώματα των Αμερικανών. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι συνάντησσε στους διαδρόμους του ΟΗΕ τον πρόεδρο Λούλα και ότι σχεδιάζει να συναντηθεί μαζί του την επόμενη εβδομάδα.

Ο ΟΗΕ στο στόχαστρο του Τραμπ

Αναφερομενος στις εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι υποβάλει προσφορά πριν από αρκετά χρόνια – όταν ήταν εργολάβος ακινήτων – για την ανακαίνιση του κτιρίου των Ηνωμένων Εθνών, αλλά ο ΟΗΕ «αποφάσισε να ακολουθήσει διαφορετική κατεύθυνση», η οποία παρήγαγε ένα «πολύ κατώτερο προϊόν», λέει.

Αναφερόμενος ξανά στα προβλήματά του με την κυλιόμενη σκάλα σήμερα, προσθέτει ότι ο οργανισμός «δεν πήρε ούτε τα μαρμάρινα δάπεδα που τους υποσχέθηκα».

Ο πρόεδρος Τραμπ αναρωτήθηκε αν ο ΟΗΕ είναι σε θέση να διαδραματίσει «παραγωγικό ρόλο» στις παγκόσμιες υποθέσεις.

Ο Τραμπ στοχοποίησε τον ΟΗΕ, ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος έχει λύσει συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο, ενώ ο ΟΗΕ δεν έκανε τίποτα: «Είναι λυπηρό που έπρεπε να κάνω εγώ αυτά τα πράγματα αντί να τα κάνουν τα Ηνωμένα Έθνη».

Ο Τραμπ λέει ότι έχει συμμετάσχει στην προσπάθεια επίτευξης εκεχειρίας στη Γάζα και ότι τα διαπραγματευτικά μέρη «πρέπει να την ολοκληρώσουν».

Αναφέρει το γεγονός ότι αρκετές ισχυρές χώρες έχουν αναγνωρίσει τις τελευταίες ημέρες ένα παλαιστινιακό κράτος.

Ο Τραμπ είπε ότι «αυτή θα ήταν μια ανταμοιβή» για τις θηριωδίες της Χαμάς. Αντί να ενδώσει στις απαιτήσεις λύτρων της Χαμάς, ο Τραμπ λέει ότι όσοι θέλουν ειρήνη θα πρέπει να είναι ενωμένοι σε ένα μήνυμα: να απελευθερώσουν τους ομήρους τώρα.

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων θέλουν να επιστραφούν τα πτώματα των ομήρων που πήρε η Χαμάς, σαν να ήταν ζωντανοί.

Τι είπε για το Ουκρανικό

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία «σφαγές», ενω τόνισε ότι πίστευε ότι θα ήταν η ευκολότερη σύγκρουση προς επίλυση λόγω της σχέσης του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία ήταν πάντα «καλή».

«Στον πόλεμο, δεν ξέρεις τι θα συμβεί, υπάρχουν πάντα πολλές εκπλήξεις, τόσο καλές όσο και κακές», λέει.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι «υποτίθεται ότι ήταν μια γρήγορη μικρή αψιμαχία» και το γεγονός της παρατεταμένης διάρκειάς της κάνει τη Ρωσία να φαίνεται κακή, όχι καλή.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια νέα προσπάθεια για την επιβολή της σύμβασης για τα βιολογικά όπλα και είπε ότι επιθυμεί «την παύση της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων». Οι ίδιες οι ΗΠΑ αναπτύσσουν νέες παραλλαγές του αποθέματος παλαιότερων όπλων τους, επισήμανε.

Πίεση στην Ευρώπη για τη ρωσική ενέργεια – Δασμοί αν δεν τερματιστεί ο πόλεμος

Ακολούθως ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε χώρες του ΝΑΤΟ, μερικές από τις οποίες, όπως τόνισε, «δεν έχουν διακόψει» τα ρωσικά ενεργειακά προϊόντα, χαρακτηρίζοντας «ντροπιαστικό» το γεγονός καθώς κάνοντας αυτό, «χρηματοδοτούν τον πόλεμο εναντίον των ίδιων».

Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επιβάλουν «έναν πολύ ισχυρό γύρο ισχυρών δασμών» στη Ρωσία εάν δεν είναι έτοιμη να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, λέει ο Τραμπ.

Αλλά για να είναι αυτό αποτελεσματικό, τα ευρωπαϊκά έθνη πρέπει να ακολουθήσουν τις ΗΠΑ στην «υιοθέτηση των ίδιων ακριβώς μέτρων», προσθέτει.

«Η Ευρώπη πρέπει να το επιταχύνει», ανέφερε.

Επίθεση στον ΟΗΕ και για το μεταναστευτικό

Στη συνέχεις, ο Αμερκανός πρόεδρος επέκρινε εκ νεου τον ΟΗΕ για το μεταναστευτικό, καθώς όπως είπε χρηματοδοτεί μια επίθεση στις δυτικές χώρες και τα σύνορά τους, με το να χορηγεί κάρτες μετρητών σε μετανάστες που φτάνουν στα νότια σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ο ΟΗΕ υποτίθεται ότι σταματά τις εισβολές, όχι τις δημιουργεί και τις χρηματοδοτεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στους ξένους ηγέτες τόνισε ότι οι «Οι χώρες σας πηγαίνουν στην κόλαση», καθώς ήρθε η ώρα να τερματιστεί το «αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων».

Νωρίτερα, είπε ότι σχεδόν το 50% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές ήταν αλλοδαποί, και το 53% στην Αυστρία, το 54% στην Ελλάδα και το 72% στην «όμορφη Ελβετία».

«Η μετανάστευση θα είναι ο θάνατος της Δυτικής Ευρώπης »

Από τα βελη του Τραμπ για το μεταναστευτικό δεν εξαιρέθηκε η Ευρώπη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «Η Ευρώπη ‘εχει σοβαρό πρόβλημα, οι παράνομοι μετανάστες εισρέουν» και κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ότι δεν κάνουν «απολύτως τίποτα γι’ αυτό» – αποδίδοντας το στην ανάγκη να είναι «πολιτικά ορθοί».

Ο Τραμπ επιτέθηκε και στον δήμαρχο του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, τον οποίο αποκάλεσε «απαίσιο δήμαρχο», ενώ αναφερόμενος στους μετανάστες είπε ότι «θέλουν να πάνε στον νόμο της Σαρία», αναφερόμενος στο νομικό σύστημα του Ισλάμ.

«Είσαι σε διαφορετική χώρα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό», ανέφερε.

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι «η μετανάστευση και οι αυτοκτονικές τους ιδέες θα είναι ο θάνατος της δυτικής Ευρώπης αν δεν γίνει κάτι αμέσως».

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει πλέον ξεπεράσει το όριο των 30 λεπτών από το 15λεπτο του χρονικού του ορίου, μιλάει τώρα για τον χαρακτηρισμό των καρτέλ ναρκωτικών ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις».

Ανέφερε ότι «δεν τους αρέσει πλέον να μεταφέρουν μεγάλα φορτία ναρκωτικών με βάρκες», αναφερόμενος σε πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις σε φερόμενα πλοία μεταφοράς ναρκωτικών σε διεθνή ύδατα.

«Απάτη η κλιματική αλλαγή»

Η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν είναι μια θεμιτή ιδέα, ανεφερε σε σημείο της ομιλίας του ο Ντόναλντ Τραμπ αποκαλώντας την κλιματική αλλαγή τη «μεγαλύτερη απάτη που έχει γίνει ποτέ στον κόσμο».

«Τέλος η υπερθέρμανση του πλανήτη, τέλος η ψύξη του πλανήτη», λέει.

Όλες αυτές οι προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή που έγιναν από τον ΟΗΕ και άλλους «ήταν λανθασμένες» και έγιναν από «ηλίθιους ανθρώπους».

Φύγετε από την «πράσινη απάτη» – αναφερόμενος στις πολιτικές για το κλίμα – αλλιώς η χώρα σας «θα αποτύχει», λέει στους συγκεντρωμένους παγκόσμιους ηγέτες.

«Και είμαι πολύ καλός στο να προβλέπω πράγματα», λέει.

Αναφορά στην εγκληματικότητα στις αμερικανικές μεγαλουπόλεις

Όπως συνηθίζει στις τελευταίες ομιλίες του, αναφέρθηκε στην εγκληματικότητα στις ΗΠΑ και στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε πολιτείες, κατ΄εντολήν του ίδιου.

«Η Ουάσινγκτον είναι πλέον ξανά μια εντελώς ασφαλής πόλη»,ανέφερε και χαρακτήρισε την κινητοποίηση της Εθνοφρουράς, μια απόφαση που «δεν ήταν πολιτικά ορθή», αλλά έκανε τη δουλειά της.

«Ο Χριστιανισμός είναι η πιο διωκόμενη θρησκεία»

Ο Τραμπ προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να προστατεύσουν την ελευθερία του λόγου και τη θρησκευτική ελευθερία, συμπεριλαμβανομένου του Χριστιανισμού, τον οποίο ισχυρίστηκε ότι είναι η «πιο διωκόμενη θρησκεία».

Κάνοντας μια μερίληψη της 50λεπτης ομιλίας του, επέστρεψε σε προηγούμενα θέματα σχετικά με τη μετανάστευση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα οποία, όπως είπε, «καταστρέφουν ένα μεγάλο μέρος του ελεύθερου κόσμου».

