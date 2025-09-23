search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 17:59
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 17:10

Ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις έπληξε με drone η Ουκρανία – Tι λέει η Μόσχα

23.09.2025 17:10
rosia petrelaio epithesi- new
Photo: screenshot video via telegram

Δύο ρωσικές εγκαταστάσεις διανομής ρωσικού πετρελαίου στις περιοχές Μπριάνσκ και Σαμάρα έπληξε ο ουκρανικός στρατός κατά την διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το γενικό επιτελείου του ουκρανικού στρατού.

Στην Σαμάρα ο στρατός έπληξε έναν σταθμό με γραμμή παραγωγής που αναμιγνύει το ρωσικό πετρέλαιο για την παρασκευή του αργού πετρελαίου Urals που προορίζεται για εξαγωγές, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο με ανάρτηση το στην εφαρμογή Telegram.

Στο Μπριάνσκ έπληξε έναν σταθμό με γραμμή παραγωγής ενός αγωγού που είναι κρίσιμης σημασίας για τον εφοδιασμό του ρωσικού στρατού αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

«Η έκταση των ζημιών προσδιορίζεται» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουκρανία ανανέωσε την εκστρατεία επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας σε ρωσικές εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου, στοχεύοντας συστηματικά βασικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια μείωσης των εσόδων της Μόσχας από τις εξαγωγές και των προμηθειών στην πρώτη γραμμή.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε μέσω της εφαρμογής Telegram ότι οι μονάδες του κατέστρεψαν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από το Μπριάνσκ και τη Σαμάρα. Ωστόσο δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη Ρωσία.

Τα στρατεύματα του Κιέβου έπληξαν επίσης ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, ανέφερε το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού , προσθέτοντας ότι επλήγησαν δύο αεροσκάφη.

Διαβάστε επίσης:

Φον ντερ Λάιεν για drones στο αεροδρόμιο της Δανίας: «Αποτελούν μέρος ενός μοτίβου αμφισβήτησης στα σύνορά μας»

Νέα Υόρκη: Δίκτυο μαζικής «τηλεπικοινωνιακής απειλής» εξουδετέρωσαν οι Μυστικές Υπηρεσίες, κοντά στην έδρα του ΟΗΕ

Ο Τραμπ «ταπεινώνει» την Ευρώπη: Με όχημα ιδεολογικούς συμμάχους της MAGA, παρεμβαίνει ωμά στις χώρες της ΕΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
499616436_1325721952504656_3384408545441596881_n
ADVERTORIAL

H Choose στηρίζει την Ελληνική Αστυνομία με δωρεά επιχειρησιακών στολών στην Άμεση Δράση

theater_kypselicitymarket
ADVERTORIAL

Η καρδιά του Θεάτρου χτυπάει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Οκτώβριος 2025-Ιούνιος 2026

paidiki-xorodia_1
ADVERTORIAL

Παιδική χορωδία στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

mafia kritis apologies xania – new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Κρήτης: Δεσμεύτηκε η περιουσία των δύο ξενοδόχων και του επισκόπου

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ_Φωτο Α. Σιμόπουλος (3)
ADVERTORIAL

Η τολμηρή σύγχρονη όπερα «Κασσάνδρα» επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 17:58
499616436_1325721952504656_3384408545441596881_n
ADVERTORIAL

H Choose στηρίζει την Ελληνική Αστυνομία με δωρεά επιχειρησιακών στολών στην Άμεση Δράση

theater_kypselicitymarket
ADVERTORIAL

Η καρδιά του Θεάτρου χτυπάει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Οκτώβριος 2025-Ιούνιος 2026

paidiki-xorodia_1
ADVERTORIAL

Παιδική χορωδία στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

1 / 3