Ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις έπληξε με drone η Ουκρανία – Tι λέει η Μόσχα

Δύο ρωσικές εγκαταστάσεις διανομής ρωσικού πετρελαίου στις περιοχές Μπριάνσκ και Σαμάρα έπληξε ο ουκρανικός στρατός κατά την διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το γενικό επιτελείου του ουκρανικού στρατού.

Στην Σαμάρα ο στρατός έπληξε έναν σταθμό με γραμμή παραγωγής που αναμιγνύει το ρωσικό πετρέλαιο για την παρασκευή του αργού πετρελαίου Urals που προορίζεται για εξαγωγές, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο με ανάρτηση το στην εφαρμογή Telegram.

⚡️Ukraine hits Russian oil facilities in Bryansk, Samara oblasts, military claims.https://t.co/uqVOP3poHE — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 23, 2025

Στο Μπριάνσκ έπληξε έναν σταθμό με γραμμή παραγωγής ενός αγωγού που είναι κρίσιμης σημασίας για τον εφοδιασμό του ρωσικού στρατού αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

«Η έκταση των ζημιών προσδιορίζεται» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουκρανία ανανέωσε την εκστρατεία επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας σε ρωσικές εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου, στοχεύοντας συστηματικά βασικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια μείωσης των εσόδων της Μόσχας από τις εξαγωγές και των προμηθειών στην πρώτη γραμμή.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε μέσω της εφαρμογής Telegram ότι οι μονάδες του κατέστρεψαν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από το Μπριάνσκ και τη Σαμάρα. Ωστόσο δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη Ρωσία.

The Russian Defense Ministry announced it had downed 69 Ukrainian drones, with a third of them intercepted over Moscow. #Russia #Ukraine #Breaking pic.twitter.com/7mATRB1ogH September 23, 2025

Τα στρατεύματα του Κιέβου έπληξαν επίσης ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, ανέφερε το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού , προσθέτοντας ότι επλήγησαν δύο αεροσκάφη.

