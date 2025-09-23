search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 17:44
ΚΟΣΜΟΣ

23.09.2025 16:50

Φον ντερ Λάιεν για drones στο αεροδρόμιο της Δανίας: «Αποτελούν μέρος ενός μοτίβου αμφισβήτησης στα σύνορά μας»

23.09.2025 16:50
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν/ΑΡ

Για αμφισβήτηση των ευρωπαϊκών συνόρων έκανε λόγο η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχολιάζοντας την πτήση drones που ανάγκασε το αεροδρόμιο της Κοπενχάγης να κλείσει για αρκετές ώρες την περασμένη εβδομάδα. 

«Τα drones που σταμάτησαν τις πτήσεις στο κύριο αεροδρόμιο της Δανίας, στην Κοπεγχάγη, αποτελούν μέρος ενός μοτίβου επίμονης αμφισβήτησης στα σύνορά μας. Η κρίσιμες υποδομές μας βρίσκονται σε κίνδυνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό προκάλεσε καθυστερήσεις σε πολλές πτήσεις. Η ΕΕ έχει φωτογραφίσει ως «ένοχη» τη Ρωσία, η οποία αρνείται κάθε ανάμειξη 

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 17:43
