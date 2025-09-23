search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 12:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 12:08

Φρεντέρικσεν για την πτήση drones πάνω από την Κοπεγχάγη: «Ηταν επίθεση σε δανική υποδομή»

23.09.2025 12:08
mette_frederiksen

Η εισβολή των drones, που προκάλεσε χθες, Δευτέρα, το κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, ήταν «η πιο σοβαρή επίθεση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε υποδομή της Δανίας», ανέφερε σε δήλωσή της η πρωθυπουργός της χώρας Μέτε Φρεντέρικσεν.

Η Δανία αντιμετωπίζει «σημαντική απειλή δολιοφθοράς», ανακοίνωσαν επίσης σήμερα οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας.

«Αντιμετωπίζουμε στη Δανία μια σημαντική απειλή δολιοφθοράς. Ενδεχομένως δεν θα μας επιτεθούν, αλλά μας ασκούν πίεση για να δουν πώς αντιδράμε», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο διευθυντής επιχειρήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών (PET) Φλέμινγκ Ντρέγιερ.

Η αστυνομία ερευνά πολλά σενάρια για την προέλευση των drones, περιλαμβανομένου του ενδεχομένου να εξαπολύθηκαν από πλοία, δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Γενς Γέσπερσεν.

Η δανική αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει ανάρτηση στο X από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έγραψε, χωρίς να παράσχει αποδείξεις, ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την παραβίαση του εναέριου χώρου της Κοπεγχάγης.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα γι’ αυτό. Όχι επειδή δεν θέλω, αλλά επειδή απλώς δεν γνωρίζω», δήλωσε ο Γέσπερσεν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Διαβάστε επίσης:

Παλαιστίνη: Ποιες χώρες την αναγνωρίζουν και ποιες… το σκέφτονται – Τι σημαίνει η αναγνώριση ενός κράτους (videos)

«Εξαλλος» με τον Τραμπ ο Μακρόν: «Με υποχρέωσες να περπατήσω τόσα μέτρα!» (Video)

Παλαιστινιακό κράτος: Ο Μακρόν οδηγεί την αναγνώρισή του από πλήθος κρατών – Σύγχυση στην Ευρώπη, οργή Νετανιάχου και ακροδεξιών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko11
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη στον 18χρονο για την απαγωγή του 15χρονου, τι κατέθεσε το θύμα

xristodoulidis kypros – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Απορίας άξιο πώς η Κύπρος ταυτίζεται με τον Νετανιάχου

barack michelle new
ΚΟΣΜΟΣ

Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα: Μαζί στη θαλαμηγό του Στίβεν Σπίλμπεργκ – Έφτασαν ξεχωριστά

paracetamol_2309_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Είναι ασφαλής η χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη – Τι λέει η επιστήμη για τη σχέση της με τον αυτισμό

parastasi11-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τζόνι Μπλε» του Γιωργή Τσουρή στο θέατρο Άνεσις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tzokovits kallimarmaro 888 – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 12:35
peripoliko11
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη στον 18χρονο για την απαγωγή του 15χρονου, τι κατέθεσε το θύμα

xristodoulidis kypros – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Απορίας άξιο πώς η Κύπρος ταυτίζεται με τον Νετανιάχου

barack michelle new
ΚΟΣΜΟΣ

Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα: Μαζί στη θαλαμηγό του Στίβεν Σπίλμπεργκ – Έφτασαν ξεχωριστά

1 / 3