23.09.2025 11:28

«Εξαλλος» με τον Τραμπ ο Μακρόν: «Με υποχρέωσες να περπατήσω τόσα μέτρα!» (Video)

23.09.2025 11:28
makron new york

Ένα απροσδόκητο περιστατικό έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά την ομιλία του – που ήταν ιστορική αφού μίλησε μεταξυ άλλων και  για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους – βγήκε στον δρόμο για να αποχωρήσει από την έδρα του ΟΗΕ.

Αυτό όμως στάθηκε αδύνατον καθώς μπλοκαρίστηκε σε έναν δρόμο από την προεδρική αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε βίντεο, ο Γάλλος πρόεδρος φαίνεται να συζητάει με έναν αστυνομικό (στα αγγλικά), ο οποίος του ζητούσε συγγνώμη για την ταλαιπωρία:

@brutofficiel

Quand Emmanuel Macron appelle Donald Trump car le convoi du président américain le bloque dans les rues de New-York. 

♬ son original – Brut.

«Λυπάμαι, κύριε Πρόεδρε, όλα είναι μπλοκαρισμένα αυτή τη στιγμή», του είπε ένας αστυνομικός πριν του κάνει νόημα ότι η αυτοκινητοπομπή πλησίαζε, σε εικόνες που μεταδόθηκαν στο Tik Tok από το Brut.

Ξαφνιασμένος, ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τον Αμερικανό ομόλογό του για να βρει μια λύση. «Μάντεψε, περιμένω αυτή τη στιγμή στο δρόμο γιατί όλα είναι μπλοκαρισμένα για σένα», του είπε χαμογελώντας στο τηλέφωνο.

Μετά από αρκετά λεπτά αναμονής, ο δρόμος άνοιξε, αλλά μόνο για τους πεζούς.

Αυτό ανάγκασε τον Πρόεδρο της Γαλλικήε Δημοκρατίας να συνεχίσει την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ περπατώντας για αρκετά μέτρα στη μέση του δρόμου, με τελικό προορισμό την πρεσβεία της Γαλλίας.

