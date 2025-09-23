Πανελλαδική στάση εργασίας των τραυματιοφορέων, συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας – «Συνθήκες εργασιακής εξάντλησης»

Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 15:00 πραγματοποιούν σήμερα οι τραυματιοφορείς στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ στις 12:30 προγραμματίζουν συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας.

Η ΠΟΕΔΗΝ στηρίζει και καλύπτει την κινητοποίηση των τραυματιοφορέων, τονίζοντας, σε ανακοίνωσή της, ότι «στις 5.000 οργανικές θέσεις υπηρετούν συνολικά 2.500 τραυματιοφορείς όλων των σχέσεων εργασίας (μόνιμοι, συμβασιούχοι, ΔΥΠΑ), με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η εξυπηρέτηση των ασθενών και να δουλεύουν σε συνθήκες εργασιακής εξάντλησης».

Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για μαζικές παραιτήσεις τραυματιοφορέων και απροθυμία συμμετοχής σε νέες προκηρύξεις, εξαιτίας των συνθηκών εργασίας και των χαμηλών μισθών. «Ο μισθός του νεοδιόριστου τραυματιοφορέα είναι 684 ευρώ, πολύ χαμηλότερος από τον κατώτατο μισθό του ανειδίκευτου εργάτη», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ.

Στάση εργασίας αύριο από τους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο Νίκαιας

Εν τω μεταξύ, οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Νίκαιας αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν στάση εργασίας αύριο, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, από τις 12:00 έως τις 15:00, και συγκέντρωση στο προαύλιο του νοσοκομείου στις 13:00. Κάνουν λόγο για «υποστελέχωση σε όλους τους κλάδους και όλα τα τμήματα, με αποτέλεσμα λειτουργία με προσωπικό στα όρια του προσωπικού ασφαλείας, δεκάδες χρωστούμενα ρεπό, μονοβάρδιες, παράνομες βάρδιες που προβλέπουν 16 ώρες εργασίας την ημέρα… Μία κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων και των ασθενών».

Όπως προσθέτουν, «ολοένα και περισσότερες λειτουργίες του νοσοκομείου παραδίδονται σε ιδιώτες με προκλητικές αμοιβές», «οι ελαστικές σχέσεις εργασίας επεκτείνονται όλο και περισσότερο και οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι, ενώ η ακρίβεια μειώνει διαρκώς την αγοραστική τους αξία».

Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Νίκαιας διεκδικούν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και ένταξη όλων των υγειονομικών στα ΒΑΕ (Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα).

Διαβάστε επίσης:

Βόλος: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό – Κατέρρευσαν στο νοσοκομείο οι γονείς του

Εφιάλτης για 15χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον απήγαγαν την ώρα που πήγαινε σχολείο και του ζήτησαν 10.000 ευρώ – Μία σύλληψη (video)

Χανιά: Τραγικός θάνατος για μία γυναίκα – Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της μετά από φωτιά