Πανελλαδική στάση εργασίας τραυματιοφορέων: «Οριακή η κατάσταση στα νοσοκομεία – Λείπουν 2.500 εργαζόμενοι»

«Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται και κινδυνεύουν, οι τραυματιοφορείς εξουθενώνονται και το δημόσιο σύστημα υγείας καταρρέει».

Τα παραπάνω καταγγέλλει η Πανελλήνια Ένωση Τραυματιοφορέων η οποία προκηρύσσει πανελλαδική τετράωρη στάση εργασίας αύριο, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 15:00 και κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12:30 το μεσημέρι έξω από το υπουργείο Υγείας για τα νοσοκομεία της Αττικής. Στην περιφέρεια, οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν αντίστοιχες κινητοποιήσεις έξω από τις διοικήσεις των νοσοκομείων τους, αναδεικνύοντας τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού που ταλαιπωρούν ασθενείς και θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Οι τραυματιοφορείς καταγγέλλουν ότι η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία είναι οριακή. Από τις 5.000 οργανικές θέσεις τραυματιοφορέων πανελλαδικά, υπηρετούν σήμερα συνολικά μόλις 2.500, μόνιμοι και συμβασιούχοι. Το αποτέλεσμα είναι καθημερινή ταλαιπωρία των ασθενών τόσο στα επείγοντα όσο και στις κλινικές, με μεγάλες καθυστερήσεις στη μεταφορά τους εντός του νοσοκομείου.

Την ίδια ώρα, γιατροί, νοσηλευτές, προσωπικό ασφαλείας, καθαρίστριες και ακόμη και συνοδοί ασθενών αναγκάζονται να αναλαμβάνουν καθήκοντα τραυματιοφορέα, ιδίως κατά τις ημέρες εφημερίας, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των ασθενών.

Σημειώνεται ότι οι καθυστερήσεις μεταφράζονται και σε αναβολές εξετάσεων, όπως ακτινογραφίες, αξονικές, υπέρηχοι, ενδοσκοπήσεις και φυσικά εξιτήρια. Παράλληλα τα ράντζα στους διαδρόμους πολλαπλασιάζονται και τα νοσήλια διογκώνονται.

Εντατικοποίηση εργασίας με εξευτελιστικούς μισθούς

Αξίζει να τονισθεί ότι οι συνθήκες εργασίας είναι εξοντωτικές και οι αμοιβές εξευτελιστικές, όπως τονίζει η Πανελληνία Ένωση Τραυματιοφορέων στην ανακοίνωση της. Ένας νεοδιόριστος τραυματιοφορέας λαμβάνει μόλις 684 ευρώ τον μήνα, κάτω από τον κατώτατο μισθό ανειδίκευτου εργάτη. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που πολλοί συμβασιούχοι παραιτούνται καθημερινά, αδυνατώντας να ανταποκριθούν οικονομικά και επαγγελματικά στις απαιτήσεις της θέσης.

«Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και σε βελτίωση των όρων εργασίας», αναφέρουν οι επαγγελματίες το κλάδου.

Η κινητοποίηση της 23ης Σεπτεμβρίου αναμένεται να αποτελέσει ηχηρό μήνυμα διαμαρτυρίας για την κατάσταση στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας όλης της χώρας, με τους τραυματιοφορείς να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ποιοτική φροντίδα στους ασθενείς.

