ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

19.09.2025 21:08

Γεωργιάδης από το Νοσοκομείο της Δράμας: «Μέσα στον Οκτώβριο το σχέδιο για την πρόσληψη Παθολόγων»

adonis-drama-new

Ένα άμεσο σχέδιο για την πρόσληψη Παθολόγων που θα μπει σε εφαρμογή τον Οκτώβριο ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιαδης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο Νοσοκομείο της Δράμας.

Τον υπουργό συνόδευσαν η Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη και ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ Παναγιώτης Μπογιατζίδης.

Τον κ. Γεωργιάδη υποδέχτηκαν η διοικήτρια  του Νοσοκομείου Θεσσαλονικιά Καρατζόγλου, ο βουλευτής Δράμας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Μιχάλης Μουρβετίδης, ο Δήμαρχος Δράμας Γιώργος Παπαδόπουλος, καθώς και μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Ο κ. Γεωργιάδης αφού ξεναγήθηκε στους χώρους του νοσοκομείου, συνομίλησε με τους εργαζόμενους, άκουσε τα αιτήματα τους και ενημερώθηκε για τα έργα ανακαίνισης που υλοποιούνται.
Συγκεκριμένα, στο Νοσοκομείο Δράμας πραγματοποιούνται, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και μέσω ΕΣΠΑ, έργα ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου καθώς και έργα αναμόρφωσης και επέκτασης του τμήματος επειγόντων περιστατικών ενώ το Νοσοκομείο αναμένεται να ενισχυθεί με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αξίας 1,5 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου για το 2019 διαμορφώθηκε στα 8,1 εκατ. ευρώ, ενώ το 2025 στα 10,5 εκατ.  ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,57%.

Μετά την επίσκεψη του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Ευχαριστώ θερμά το Σύλλογο γιατρών του Νοσοκομείου Δράμας για την ευγενική τους πρόσκληση να έρθω σήμερα εδώ και να έχουμε αυτήν την ωραία συζήτηση. Γιατί αν δεν μου έκαναν αυτήν την πρόσκληση, δεν θα είχα έρθει. Επίσης, συγχαρητήρια στη Διοίκηση του νοσοκομείου και στην Υγειονομική Περιφέρεια γιατί δίνουν μεγάλο αγώνα για το νοσοκομείο αυτό, μαζί με τους εργαζόμενους προφανώς, και τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των ασθενών είναι εξαιρετικά καλά. Η Δράμα έχει ένα πολύ καλό νοσοκομείο, όπως λένε όσοι νοσηλεύονται εδώ και αυτό πρέπει να ακούγεται. Συμφωνήσαμε λοιπόν σε ένα άμεσο σχέδιο, που θα μπει σε εφαρμογή μέσα στον Οκτώβριο, για να δούμε αν μπορούμε να έχουμε μία μεγαλύτερη επιτυχία στην προσέλκυση μονίμου προσωπικού στην παθολογική κλινική, που είναι και το μεγάλο πρόβλημα του νοσοκομείου. Είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι με αυτά που συμφωνήσαμε σήμερα, θα έχουμε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα στην επόμενη πρόσκληση. Τέλος, θέλω ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω την Περιφέρεια και τον Δήμο που ήρθαμε όλοι μαζί εδώ, γιατί είμαστε μία ομάδα. Συντονισμένα,  η πολιτεία σε όλους τους βαθμούς διοίκησης προκειμένου να λύσουμε ένα πρόβλημα για το λαό της Δράμας. Γιατί τελικά όλοι εδώ ερχόμαστε για να βρούμε λύσεις».

