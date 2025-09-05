Τα μυστήρια της Δράμας: Γιατί οι παθολόγοι δεν θέλουν να πάνε στο νοσοκομείο, η χρόνια εγκατάλειψη και η υποχρέωση του Γεωργιάδη

Τα επεισόδια που συνέβησαν το πρωί της Πέμπτης (4/9) στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου Δράμας, ενόψει, εκείνη την ώρα, της επίσκεψης του Άδωνι Γεωργιάδη, έφερε στο προσκήνιο με εκκωφαντικό τρόπο τα προβλήματα του συγκεκριμένου ιδρύματος.

Και μπορεί ο υπουργός Υγείας να ακύρωσε τελικά την επίσκεψή του επικαλούμενος τη «θερμή» υποδοχή, που του επιφύλαξαν οι υγειονομικοί, αλλά και φορείς της πόλης, ωστόσο το νοσοκομείο εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα πλέον προβληματικά της χώρας – συναγωνιζόμενο ακόμα και εκείνο του Αγρινίου για παράδειγμα.

Όπως πολλά άλλα, το νοσοκομείο της Δράμας έχει κυρίως θέμα έλλειψης προσωπικού, αλλά εδώ πρόκειται για δραματική κατάσταση. Ειδικά η παθολογική κλινική είναι απογυμνωμένη – με μία μόνιμη μόνο, την διευθύντρια – παρά τις προκηρύξεις για 5 θέσεις που έχουν βγει στον αέρα, ακόμα και η τελευταία.

Είναι δε παροιμιώδης η αδυναμία του υπουργείου Υγείας να στελεχώσει την παθολογική κλινική του νοσοκομείου. Σε βαθμό, που υγειονομικοί και άλλοι παράγοντες αναρωτιούνται τι συμβαίνει.

Ειδικά όταν τόσο ο δήμος, όσο και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν εγκρίνει κονδύλια, ως κίνητρα για τους παθολόγους που θα δεχθούν να υπηρετήσουν στη Δράμα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δήμος διαθέτει 1.500 ευρώ και περίπου άλλα τόσα η Περιφέρεια, έστω κι αν δεν είναι άμεσα σε χρήμα: Πρόκειται για ποσά που προβλέπονται για κατοικία και σούπερ μάρκετ και διατίθενται απευθείας σε αυτές τις ανάγκες.

Το πρόβλημα αυτό θα ήταν από τα κεντρικά που θα συζητούσαν ο Άδωνις Γεωργιάδης, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, αν γινόταν η επίσκεψη. Αλλά και χωρίς την επίσκεψη το πρόβλημα είναι εκεί, απαιτεί λύση και ο κ. Γεωργιάδης ως υπουργός Υγείας εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση εξεύρεσης αυτής της λύσης.

Δεν είναι τυχαίο, ούτε δυσεξήγητο πάντως, που έχει εξελιχθεί η έλλειψη σε τεράστιο ζήτημα.

Η παθολογική του νοσοκομείου Δράμας έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη της από τον καιρό της πανδημίας.

Η μοναδική παθολόγος αφέθηκε κι αυτή στην τύχη της, επιφορτιζόμενη ένα τεράστιο βάρος. Ως ειδικότητα βάσης, η συγκεκριμένη ειδικότητα αναγκάζει τους παθολόγους, όταν δεν επαρκεί ο αριθμός, να χτυπάνε ατέλειωτες ώρες εργασίες και εφημερίες, με αποτέλεσμα την σωματική και πνευματική κατάρρευση.

Η κατάσταση αυτή τρομάζει κάθε ενδιαφερόμενο: Εάν δεν στελεχωθεί κατευθείαν με τουλάχιστον 3-4 παθολόγους η κλινική, κινδυνεύει όποιος γιατρός «μπλέξει» με το συγκεκριμένο νοσοκομείο να υποστεί ακραία εργασιακή ένταση.

Μέχρι τώρα τα κενά καλύπτονται με μετακινήσεις από γειτονικά νοσοκομεία (Σέρρες, Καβάλα, Θεσσαλονίκη κλπ). Αλλά αυτό δυσκολεύει την προσπάθεια για τη λύση: Βλέπουν όλοι το πρόβλημα και του ίδιου του νοσοκομείου, αλλά και της μετακίνησης σε ένα επικίνδυνο οδικό δίκτυο. Ουδείς θα έμπαινε στον πειρασμό να μετακινείται καθημερινά προς και από τη Δράμα, εφόσον κατοικούσε σε άλλη πόλη, όπως στη Θεσσαλονίκη.

Άλλο πρόβλημα είναι η διοίκηση και, κατά τις πληροφορίες, και η ιεραρχία στο νοσοκομείο. Για τη διοίκηση είναι περισσότερο από προφανές ότι υπάρχει επιφύλαξη και κριτική, ως προς τις ικανότητες να διαχειρίζεται την κατάσταση. Αλλά για την ιεραρχία παρατηρείται μία περίεργη σιωπή, ως προς τη φύση του θέματος. Έλλειψη κλίματος συνεργασίας ή κάτι άλλο; «Το υπουργείο γνωρίζει το πρόβλημα, ας το συζητήσει και να βρει λύση» λένε άνθρωποι με καλή εικόνα των δεδομένων, αποφεύγοντας όμως να πουν… ονόματα και διευθύνσεις.

Τη Δευτέρα η απάντηση Γεωργιάδη σε Νικολαΐδη στη Βουλή

Για το νοσοκομείο της Δράμας θα απαντήσει ο Άδωνις Γεωργιάδης τη Δευτέρα στη Βουλή. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον νομό Τάσος Νικολαΐδης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για το θέμα, εδώ και καιρό.

Η συγκυρία που συζητείται η ερώτηση δίνει αυξημένο ενδιαφέρον στη διαδικασία και έχει σημασία πώς θα τοποθετηθεί ο υπουργός Υγείας, μετά τα όσα έγιναν και δεν έγιναν την Πέμπτη.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη «προκήρυξη θέσεων ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας» και στο γεγονός ότι δεν καταγράφηκε ενδιαφέρον για τις 5 θέσεις που αφορούσαν την Παθολογική Κλινική, ο κ. Νικολαΐδης τονίζει πως «πρόκειται για την τρίτη προκήρυξη, που αποβαίνει άγονη, παρά τα οικονομικά και θεσμικά κίνητρα που θεσμοθετήθηκαν και αποδεικνύονται στην πράξη ότι δεν είναι αρκετά για να προσελκύσουν ιατρούς της συγκεκριμένης ειδικότητας στη Δράμα».

Επισημαίνει δε ότι «στην Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει μόνο μία μόνιμη παθολόγος και οι υπόλοιπες θέσεις καλύπτονται με μετακινήσεις ιατρών από άλλα Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας. Η παράταση της συγκεκριμένης κατάστασης, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί κανονικότητα, προκαλεί εύλογα έντονο αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία της Παθολογικής Κλινικής και μεγάλο προβληματισμό για το εάν και πότε θα επιλυθεί το σημαντικό πρόβλημα της υποστελέχωσης».

Και ρωτά τον κ. Γεωργιάδη σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί, μετά από τις συνεχόμενες άγονες προκηρύξεις, για να καλυφθούν οι θέσεις των παθολόγων στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας και με ποιον τρόπο σκοπεύει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

