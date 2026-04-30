Φωτιά σε κατάστημα στο Ίλιον – Επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 30/4 σε κτίριο που στεγάζει επαγγελματικό χώρο στο Ίλιον, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης.

Λόγω της φύσης των υλικών στο εσωτερικό του κτιρίου, η επιχείρηση κατάσβεσης ήταν μεγάλη.

Στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ επιστρατεύτηκε και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα για την αντιμετώπιση των φλογών σε ύψος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

