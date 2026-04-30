search
ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 14:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

30.04.2026 13:53

Αμπελόκηποι: Έφοδος σε παράνομο «γηροκομείο», ηλικιωμένες ζούσαν σε άθλιες συνθήκες – Παρέμβαση της Περιφέρειας

30.04.2026 13:53
ilikiomeni_gineka

Σκηνές που σοκάρουν αποκαλύφθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, όταν μικτό κλιμάκιο Αρχών πραγματοποίησε αιφνιδιαστική έφοδο σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, όπου λειτουργούσε παράτυπος χώρος «φροντίδας» ηλικιωμένων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, αστυνομικών της Δίωξης και στελεχών της Περιφέρειας Αττικής, μετά από κατεπείγουσα πληροφορία.

Η είσοδος στο διαμέρισμα έγινε με παρέμβαση κλειδαρά, καθώς η «υπεύθυνη» εντός του αρνήθηκε να ανοίξει. Όταν τελικά οι Αρχές μπήκαν στον χώρο, βρέθηκαν μπροστά σε μία αποκαρδιωτική εικόνα. Τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες ζούσαν σε ξεχωριστά δωμάτια και σε συνθήκες που δεν διασφάλιζαν ούτε κατ’ ελάχιστον μία αξιοπρεπή διαβίωση: Δυσοσμία που παρέπεμπε σε ζώα, έντονη ρυπαρότητα στην κουζίνα, ληγμένα τρόφιμα, ζωοτροφές δίπλα σε τρόφιμα ανθρώπινης κατανάλωσης, μπολ με κατεψυγμένο φαγητό αμφίβολης ποιότητας. Στο ίδιο διαμέρισμα εντοπίστηκαν τέσσερις σκύλοι και μία γάτα, με τις εικόνες να εντείνουν την αίσθηση εγκατάλειψης. Τα ζώα απομακρύνθηκαν άμεσα με τη συνδρομή του Δήμου Αθηναίων και κτηνιάτρου.

Ακόμη πιο ανησυχητική ήταν η κατάσταση των ηλικιωμένων. Μία εξ αυτών έπασχε από άνοια χωρίς καταγεγραμμένη φαρμακευτική αγωγή, ενώ άλλη παρουσίαζε εικόνα υποσιτισμού και αφυδάτωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο συγγενείς αρνήθηκαν να παραλάβουν τις μητέρες τους, με αποτέλεσμα να κληθούν ασθενοφόρα και να μεταφερθούν στα δημόσια νοσοκομεία «Ελπίς» και «Ευαγγελισμός», ενώ ακόμη μία ηλικιωμένη διακομίστηκε από τους οικείους της στο «Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών».

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η ενοικιάστρια του διαμερίσματος δεν διέθετε βασικά στοιχεία καταλληλότητας: Δεν υπήρχαν ταυτοποιητικά έγγραφα για τις φιλοξενούμενες, ούτε οργανωμένο αρχείο φαρμακευτικών αγωγών ούτε καν εγκεκριμένο διαιτολόγιο. Η ίδια είχε νοικιάσει το διαμέρισμα έναντι 650 ευρώ τον μήνα, ενώ φέρεται να δήλωνε πως υπεκμισθώνει δωμάτια έναντι μόλις 50 ευρώ.

«Μηδενική ανοχή»

Η αντίδραση της Περιφέρειας Αττικής ήταν άμεση. Με εντολή του περιφερειάρχη, Νίκου Χαρδαλιά, κινητοποιήθηκαν κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ ζητήθηκε εξαρχής η συνδρομή της Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής απομάκρυνση των ηλικιωμένων. Κοινωνικοί λειτουργοί βρέθηκαν στο σημείο, εντόπισαν συγγενείς και συντόνισαν τη μεταφορά όσων έχρηζαν άμεσης περίθαλψης.

«Μηδενική ανοχή σε όσους παίζουν με την αξιοπρέπεια και τη ζωή των ηλικιωμένων», διεμήνυσε ο κ. Χαρδαλιάς, ξεκαθαρίζοντας πως «όσοι εκμεταλλεύονται ευάλωτους συμπολίτες μας, είναι αυτονόητο ότι θα βρίσκουν απέναντί τους τον νόμο».

Τέλος, η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ οι έλεγχοι θα ενταθούν, με στόχο να μπει τέλος σε παράτυπες δομές που λειτουργούν στο σκοτάδι, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eydap-psitaleia
BUSINESS

charles_trump
ΚΟΣΜΟΣ

samsung
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

abc_new
MEDIA

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
PODCASTS

dora pavlopoulos farantouris tzakri
ΚΑΛΧΑΣ

dimosioi-ypalliloi_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

albaffo
CUCINA POVERA

LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 14:34
eydap-psitaleia
BUSINESS

Η σημασία των υποδομών στην ανάπτυξη της ΕΥΔΑΠ

charles_trump
ΚΟΣΜΟΣ

Κάρολος και Καμίλα τελειώνουν την «αγγαρεία» με Τραμπ και φεύγουν για… Βερμούδες

samsung
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Samsung: Το δράμα της διαδοχής – Ο κληρονόμος, η φυλακή και το τέλος μιας οικογενειακής αυτοκρατορίας

1 / 3