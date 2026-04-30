ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 14:34
30.04.2026 13:21

Κολωνός: Συνελήφθη 73χρονος για απόπειρα ληστείας σε κατάστημα – Απείλησε υπάλληλο με περίστροφο

Ένας 73χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές Aρχές και κατηγορείται για απόπειρα ληστείας με περίστροφο σε βάρος υπαλλήλου καταστήματος, χθες, στον Κολωνό.

Η απόπειρα ληστείας έγινε χθες το πρωί, στην περιοχή του Κολωνού, όταν ο 73χρονος Έλληνας εισέβαλε σε κατάστημα και με την απειλή του περίστροφου ακινητοποίησε τον υπάλληλο και ζήτησε να του παραδώσει χρήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο υπάλληλος αντέδρασε, με τον 73χρονο να αποχωρεί από το σημείο.

Αμέσως ενημερώθηκε για το συμβάν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης, με τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ να πραγματοποιούν έρευνες στην περιοχή και να εντοπίζουν τελικά τον 73χρονο, τον οποίο ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το περίστροφο που χρησιμοποίησε για την απόπειρα ληστείας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Εργατικό ατύχημα στο Πέραμα: Τραυματισμός 59χρονου σε ναυπηγείο

Μυστήριο με τον θάνατο 48χρονης στην Αμαλιάδα

Παγκράτι: Ένταλμα σύλληψης για τον 59χρονο που ξυλοκόπησε την 23χρονη, δίωξη για κακούργημα

BUSINESS

Η σημασία των υποδομών στην ανάπτυξη της ΕΥΔΑΠ

ΚΟΣΜΟΣ

Κάρολος και Καμίλα τελειώνουν την «αγγαρεία» με Τραμπ και φεύγουν για… Βερμούδες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Samsung: Το δράμα της διαδοχής – Ο κληρονόμος, η φυλακή και το τέλος μιας οικογενειακής αυτοκρατορίας

ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «καταπολεμά» τον διαβήτη και προστατεύει την καρδιά

MEDIA

Disney: Απαντά στην έρευνα της FCC για αναθεώρηση αδειών των θυγατρικών σταθμών του ABC- Καταγράφονται αντιδράσεις

PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

ΚΑΛΧΑΣ

Η έλλειψη «προθύμων» στην ΚΟ της ΝΔ και ο ανασχηματισμός, η ευχή της Ντόρας για Καραμανλή και ο Προκόπης, ο Φαραντούρης και άλλες μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

CUCINA POVERA

Πέννες αλ μπάφο

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

