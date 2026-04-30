Άφαντος παραμένει ο 59χρονος που ξυλοκόπησε την 23χρονη στο Παγκράτι, την ώρα που εκείνη προσπαθούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του «νταή» που κρύβεται από την ώρα που σημειώθηκε το εξοργιστικό περιστατικό.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι άσκησε δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και έδωσε εντολή να συλληφθεί.
Ο 59χρονος αναζητείται, καθώς από τότε που συνέβη το περιστατικό εξαφανίστηκε και ακόμα δεν έχει εντοπιστεί αν και έχει ταυτοποιηθεί.
Η γυναίκα δέχθηκε την επίθεση ενώ επιχειρούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της επί της οδού Αριστοξένου.
Τότε, ο 59χρονος οδηγός της μηχανής, ο οποίος θεώρησε ότι η 23χρονη τον καθυστερεί, άρχισε να την βρίζει χυδαία.
Όταν εκείνη κατέβηκε από το όχημά της για να τον καθησυχάσει, την τράβηξε από τον γιακά, της έριξε μπουνιά στο πρόσωπο και την έριξε με δύναμη κάτω ενώ στη συνέχεια την κλώτσησε με αποτέλεσμα η 23χρονη να σπάσει το πόδι της.
