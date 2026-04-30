ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 10:49
30.04.2026 10:43

Παγκράτι: Ένταλμα σύλληψης για τον 59χρονο που ξυλοκόπησε την 23χρονη, δίωξη για κακούργημα

30.04.2026 10:43
Άφαντος παραμένει ο 59χρονος που ξυλοκόπησε την 23χρονη στο Παγκράτι, την ώρα που εκείνη προσπαθούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του «νταή» που κρύβεται από την ώρα που σημειώθηκε το εξοργιστικό περιστατικό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι άσκησε δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και έδωσε εντολή να συλληφθεί.

Ο 59χρονος αναζητείται, καθώς από τότε που συνέβη το περιστατικό εξαφανίστηκε και ακόμα δεν έχει εντοπιστεί αν και έχει ταυτοποιηθεί.

Η γυναίκα δέχθηκε την επίθεση ενώ επιχειρούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της επί της οδού Αριστοξένου.

Τότε, ο 59χρονος οδηγός της μηχανής, ο οποίος θεώρησε ότι η 23χρονη τον καθυστερεί, άρχισε να την βρίζει χυδαία.

Όταν εκείνη κατέβηκε από το όχημά της για να τον καθησυχάσει, την τράβηξε από τον γιακά, της έριξε μπουνιά στο πρόσωπο και την έριξε με δύναμη κάτω ενώ στη συνέχεια την κλώτσησε με αποτέλεσμα η 23χρονη να σπάσει το πόδι της.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε 9χρονο αγόρι

Τραγωδία στην Κρήτη: Κατέληξε η 12χρονη που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στη Μεσαρά

Εμπρηστική επίθεση σε σχολή Τάε Κβον Ντο στο Περιστέρι

ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Μέγας Ιεροεξεταστής» του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι στο θέατρο Αλκμήνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Google Maps: Πώς βρίσκει την ταχύτερη διαδρομή σε πραγματικό χρόνο

ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Ένταλμα σύλληψης για τον 59χρονο που ξυλοκόπησε την 23χρονη, δίωξη για κακούργημα

ΥΓΕΙΑ

Πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ στο topontiki.gr για την παιδίατρο στη Σάμο: «Σε πέντε ημέρες έκανε 120 ώρες εφημερία»

ΚΟΣΜΟΣ

«Στόλος για τη Γάζα»: Το Ισραήλ επιβεβαίωσε το ρεσάλτο – Πληροφορίες από Αθήνα και Τελ Αβίβ ζητεί το ιταλικό ΥΠΕΞ

PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

ΚΑΛΧΑΣ

Η έλλειψη «προθύμων» στην ΚΟ της ΝΔ και ο ανασχηματισμός, η ευχή της Ντόρας για Καραμανλή και ο Προκόπης, ο Φαραντούρης και άλλες μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

ΚΟΣΜΟΣ

Αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας: Έχω ελληνικό DNA, πάντα ήξερα ότι είχα συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο

ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 10:49
ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Μέγας Ιεροεξεταστής» του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι στο θέατρο Αλκμήνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Google Maps: Πώς βρίσκει την ταχύτερη διαδρομή σε πραγματικό χρόνο

ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Ένταλμα σύλληψης για τον 59χρονο που ξυλοκόπησε την 23χρονη, δίωξη για κακούργημα

1 / 3