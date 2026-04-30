Θεσσαλονίκη: Οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε 9χρονο αγόρι

Ελαφρά τραυματίστηκε 9χρονος πεζός σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σε περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, με τον οδηγό να εγκαταλείπει το σημείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν 27χρονος, οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο, παρέσυρε τον ανήλικο, ενώ στη συνέχεια, αντί να παραμείνει στο σημείο, αποχώρησε.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λητής, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τον 27χρονο οδηγό.

