Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Εμπρηστική επίθεση σε σχολή πολεμικών τεχνών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4) στο Περιστέρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση έγινε περίπου στις 3.15 τα ξημερώματα σε κτίριο επί της Εθνάρχου Μακαρίου όπου στεγάζεται μία σχολή Τάε Κβον Ντο.
Στο σημείο εντοπίστηκαν πλαστικά μπουκάλια με εύφλεκτο υλικό, καθώς και ένα μπουκάλι με στουπί.
Από τη φωτιά που ακολούθησε προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην επιχείρηση.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Περιστέρι Αττικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 30, 2026
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.