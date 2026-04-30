Εμπρηστική επίθεση σε σχολή πολεμικών τεχνών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4) στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση έγινε περίπου στις 3.15 τα ξημερώματα σε κτίριο επί της Εθνάρχου Μακαρίου όπου στεγάζεται μία σχολή Τάε Κβον Ντο.

Στο σημείο εντοπίστηκαν πλαστικά μπουκάλια με εύφλεκτο υλικό, καθώς και ένα μπουκάλι με στουπί.

Από τη φωτιά που ακολούθησε προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην επιχείρηση.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Περιστέρι Αττικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 30, 2026

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Διαβάστε επίσης:

