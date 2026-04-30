Κοζάνη: Πλήρωσε ακριβά την «επένδυση», του «έφαγαν» σχεδόν 200.000 ευρώ

Ακριβά πλήρωσε ένας 63χρονος στην Κοζάνη την απάτη που έστησαν σε βάρος του ένας άνδρας και μια γυναίκα.
Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, οι δύο απατεώνες κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά 197.420 ευρώ από τον ανυποψίαστο 63χρονο.
Κατά πληροφορίες οι δύο δράστες στο τηλεφώνημα που έκαναν στο θύμα τους παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι χρηματιστηριακής εταιρείας με έδρα στο εξωτερικό.
Αφού, δε, κατάφεραν να τον πείσουν να επενδύσει, απέκτησαν πρόσβαση στον λογαριασμό του και πραγματοποίησαν συνολικά 23 μεταφορές χρημάτων.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
