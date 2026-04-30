Κοζάνη: Πλήρωσε ακριβά την «επένδυση», του «έφαγαν» σχεδόν 200.000 ευρώ

Ακριβά πλήρωσε ένας 63χρονος στην Κοζάνη την απάτη που έστησαν σε βάρος του ένας άνδρας και μια γυναίκα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, οι δύο απατεώνες κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά 197.420 ευρώ από τον ανυποψίαστο 63χρονο.

Κατά πληροφορίες οι δύο δράστες στο τηλεφώνημα που έκαναν στο θύμα τους παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι χρηματιστηριακής εταιρείας με έδρα στο εξωτερικό.

Αφού, δε, κατάφεραν να τον πείσουν να επενδύσει, απέκτησαν πρόσβαση στον λογαριασμό του και πραγματοποίησαν συνολικά 23 μεταφορές χρημάτων.

Πήλιο: 85χρονη τραυματίστηκε σοβαρά με αλυσοπρίονο

Καβάλα: Άγνωστοι, προσποιούμενοι τους λογιστές, απέσπασαν από 83χρονο 138.000 ευρώ

Εργατική Πρωτομαγιά: Δένουν κάβους τα πλοία, ακινητοποιημένα μετρό, τραμ, τρένα