Πήλιο: 85χρονη τραυματίστηκε σοβαρά με αλυσοπρίονο

Μία 85χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο Πήλιο με αλυσοπρίονο, ενώ εκτελούσε εργασίες στην αυλή του σπιτιού της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη χρησιμοποιούσε αλυσοπρίονο για να κόψει ξύλα, όταν τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

Η αιμορραγία ήταν έντονη και η 85χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου το ιατρικό προσωπικό έδωσε μάχη για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της και την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων.

Τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Διαβάστε επίσης:

