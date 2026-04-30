Κατατέθηκε τροπολογία στο νομοσχέδιο Παπασταύρου με την ΑΜΚ στον ΑΔΜΗΕ και αναστολή οικοδομικών αδειών στη Μήλο

Τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατατέθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης και περιέχει πολεοδομικές διατάξεις καθώς και την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στον ΑΔΜΗΕ. Το νομοσχέδιο, που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την αγορά ενέργειας, πολεοδομικές ρυθμίσεις, κ. ά. συζητείται την Πέμπτη στην Ολομέλεια.

Ειδικότερα, η τροπολογία περιέχει τις εξής διατάξεις:

Δυνατότητα αναστολής οικοδομικών εργασιών σε περιοχές που εκπονείται Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 8 ν. 4447/2016. 2. Αναστολή οικοδομικών αδειών και οικοδομικών εργασιών σε εκτός σχεδίου περιοχές της νήσου Μήλου. 3. Χρηματοδότηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τον κρατικό προϋπολογισμό. 4. Ορισμός αρμόδιας αρχής για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης και για την έγκριση εισόδου-εξόδου σε υποδομές αρμοδιότητας των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικών ΦΟ.Δ.Σ.Α. – Προσθήκη παρ. 14 στο άρθρο 226Α του ν. 4555/2018.

Στο άρθρο 3 για την ΑΜΚ στον ΑΔΜΗΕ αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 3

Χρηματοδότηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τον Κρατικό προϋπολογισμό

Για την υλοποίηση των στόχων του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (Δ.Π.Α.) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), όπως αυτό έχει εγκριθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), δύναται να χρηματοδοτηθεί μερικώς ή στο σύνολό του από τον κρατικό προϋπολογισμό η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΗ(ΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Α.Δ.Μ.Η.Ε.), στην οποία το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει ως πλειοψηφικός εταίρος. Για τους σκοπούς του παρόντος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενισχύει τον προϋπολογισμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) με διάθεση των απαιτούμενων ποσών από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά το μέρος της χρηματοδότησης από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Α.Π.Δ.Ε.), η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεταφέρει το απαιτούμενο ποσό στην εταιρεία Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε., σύμφωνα με το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 5140/2024 (Α’ 154), περί πληρωμής σε νομικά πρόσωπα ή αποδεκτών άμεσης πληρωμής, για να προβεί στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.. Η μεταφορά του ποσού του πρώτου εδαφίου πραγματοποιείται κατόπιν προσκόμισης της επιμέρους συλλογικής απόφασης για έγκριση σχετικού έργου Α.Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθεί η δράση, της απόφασης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και των προβλεπόμενων αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του φορέα. Κατά το μέρος που αφορά την κάλυψη δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενισχύεται από τις γενικές κρατικές δαπάνες και εν συνεχεία διατίθενται οι απαραίτητοι πόροι στην εταιρεία Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. με την προσκόμιση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και των προβλεπόμενων αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του φορέα. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα που προβλέπονται στην παρ. 4 από την άμεση ή έμμεση συμμετοχή της εταιρείας Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής επιστρέφονται στα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού και εγγράφονται σύμφωνα άρθρο 74 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), περί εγγραφής πιστώσεων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, πιστώσεις σε ύψος, αντίστοιχες με το αδιάθετο υπόλοιπο στις γενικές κρατικές δαπάνες του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (Α.Λ.Ε. 4520101001.

Διαβάστε επίσης:

ΓΑΔΑ: Νεκρός κρατούμενος στα κρατητήρια – Είχε παρουσιάσει σπασμούς νωρίτερα

Στον ανακριτή την Πέμπτη ο 89χρονος πιστολέρο – Η συνταξιοδοτική διαμάχη που όπλισε το χέρι του και το σχέδιό του για τις επιθέσεις

Κεσσές για υποκλοπές: Πώς ο Άρειος Πάγος «έθαψε» το μεγαλύτερο σκάνδαλο για το κράτος δικαίου στην μεταπολίτευση











