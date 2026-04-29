Στον ανακριτή την Πέμπτη ο 89χρονος πιστολέρο – Η συνταξιοδοτική διαμάχη που όπλισε το χέρι του και το σχέδιό του για τις επιθέσεις

Από τον χειμώνα φαίνεται πως είχε ξεκινήσει ο 89χρονος πιστολέρο να οργανώνει τις ένοπλες επιθέσεις που πραγματοποίησε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, με αποτέλεσμα πέντε τραυματισμούς εργαζομένων. Όπως ο ίδιος παραδέχθηκε στην Ασφάλεια Αθηνών, είχε σχεδιάσει να κάνει την επίθεση τον χειμώνα, ώστε να μπορεί να κρύβει την καραμπίνα κάτω από καμπαρντίνα.

«Ήθελα να το κάνω χειμώνα γιατί μπορώ να φοράω την καπαρντίνα να κρύβω την καραμπίνα, επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλλα και σε λίγες ημέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καπαρντίνα, αποφάσισα να πάω», φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ο κατηγορούμενος.

Η προετοιμασία του, σύμφωνα πληροφορίες, είχε γίνει σε βάθος χρόνου: Ο 89χρονος είχε προμηθευτεί τα όπλα περίπου πέντε χρόνια πριν από Ρομά στην Καλαμάτα και τα είχε τροποποιήσει κόβοντας την κάννη και αφαιρώντας το κοντάκι για να τα μεταφέρει διακριτικά. Παράλληλα, είχε ήδη διαμορφώσει σχέδια διαφυγής στο εξωτερικό, με εισιτήριο για ακτοπλοϊκό ταξίδι προς Ανκόνα.

Το 2018 ο 89χρονος είχε απειλήσει δικαστική λειτουργό αφήνοντας τέσσερις σφαίρες στο γραφείο της. Ταυτόχρονα, είχε στείλει επιστολή στον ΕΦΚΑ στην οποία ανέφερε: «Θα σας τουφεκίσω, θα σας πυροβολήσω!»

Μετά από εκείνα τα γεγονότα είχε νοσηλευτεί για έναν μήνα στο Δαφνί με δικαστική εντολή, κάτι που – όπως ο ίδιος έλεγε – ενίσχυσε την πρόθεσή του για εκδίκηση.

Η επίθεση και τα ευρήματα

Οι επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο οδήγησαν σε πέντε τραυματισμούς, με τον δράστη να χρησιμοποιεί κυνηγετική καραμπίνα και να κινείται στη συνέχεια προς την Πάτρα, όπου και συνελήφθη.

Στην κατοχή του βρέθηκαν περίστροφο με έξι φυσίγγια, επιπλέον πυρομαχικά, μικρό χρηματικό ποσό, καθώς και σακίδιο και βαλίτσα που είχε παραδώσει οδηγός ταξί στις Αρχές. Σε αυτά εντοπίστηκαν 1.500 ευρώ και 4.000 δολάρια σε φακέλους, ρούχα, φάρμακα, ιατρικός εξοπλισμός και διαβατήριο, στοιχεία που δείχνουν προετοιμασία για μακρά παραμονή στο εξωτερικό.

Στο σπίτι του στα Κάτω Πατήσια βρέθηκαν επίσης ρέπλικα όπλου και δύο μαχαίρια, ενώ κοντά στο Πρωτοδικείο εντοπίστηκαν φυσίγγια που είχε απορρίψει κατά τη διαφυγή του.

Δικαστική διαδικασία και πιθανές ποινές

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, διακεκριμένη οπλοφορία και οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, καθώς και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και απειλές εγκλημάτων.

Ο 89χρονος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη 30/4, ενώ μετά την απολογία του θα κριθεί αν θα προφυλακιστεί ή θα τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Παράλληλα, εξετάζεται ενδεχόμενο εγκλεισμού σε ψυχιατρική δομή, καθώς έχει ιστορικό ακούσιας νοσηλείας.

Την ίδια ώρα, οι τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν στο Πρωτοδικείο έχουν ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ παραμένει νοσηλευόμενος.

Η εμμονή με τη σύνταξη και το προφίλ του 89χρονου

Κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης φαίνεται να είναι η επίμονη διεκδίκηση μικρού ποσού ελληνικής σύνταξης, την οποία ο 89χρονος θεωρούσε ότι δικαιούται, παρά το γεγονός ότι δεν πληρούσε τα κριτήρια. Παρότι λάμβανε περίπου 2.400 ευρώ από τις ΗΠΑ, 100 ευρώ από τη Γερμανία και 60 ευρώ από τον ΟΓΑ, επέμενε σε νομικές προσφυγές και συγκρούσεις με τις Αρχές.

Ο ίδιος είχε δηλώσει: «Προτιμώ να πεθάνω στη φυλακή παρά στο γηροκομείο, για να διηγούμαι σε νεότερους κρατούμενους πώς ζούσα στο Σικάγο, που ήμουν μηχανουργός και έφτιαχνα όπλα». Σύμφωνα με μαρτυρίες της κόρης του, έστελνε επιστολές σε ανώτατα δικαστήρια και απειλούσε ότι θα επιτεθεί.

Παράλληλα, γείτονες και συγγενείς τον περιγράφουν ως ευγενικό, πρόσχαρο και φιλήσυχο άνθρωπο, με οικονομική άνεση, που ωστόσο είχε εμμονή με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο 89χρονος είχε εργαστεί δεκαετίες σε Σικάγο και Βερολίνο και διέμενε σε ιδιόκτητο σπίτι που είχε ανακαινίσει. Παρά τις θετικές περιγραφές του περιβάλλοντός του, η εμμονή με τη συνταξιοδοτική διαμάχη εξελίχθηκε, όπως εκτιμούν οι Αρχές, σε μακρόχρονο σχέδιο βίας που κορυφώθηκε με τις επιθέσεις.

