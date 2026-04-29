Πάρος: Αυτοκίνητο παρέσυρε 13χρονη Γαλλίδα – Μεταφέρθηκε στην Αθήνα με ελικόπτερο

Στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού μεταφέρθηκε με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ 13χρονη, που παρασύρθηκε διερχόμενο Ι.Χ. στην Πάρο.

Το θύμα παρέσυρε αυτοκίνητο που οδηγούσε 31χρονος, τραυματίζοντας τη σοβαρά. Αφού της χορηγήθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Πάρου, αποφασίστηκε η διακομιδή της στην Αθήνα.

Το κορίτσι έχει γαλλική υπηκοότητα. Σε βάρος του 31χρονου ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Η προανακριτική απολογία του 89χρονου: «Αν ήθελα να τους σκοτώσω θα μπορούσα να το κάνω, ήμουν προετοιμασμένος να πάω φυλακή»

Καλαμάτα: Γιατί ενισχύεται το σενάριο αυτοχειρίας στην υπόθεση θανάτου του 44χρονου – 6 συλλήψεις για απόκρυψη στοιχείων

Ζωγράφου: Τηλεφώνημα για πυροβολισμούς στις φοιτητικές εστίες – Επί τόπου η αστυνομία