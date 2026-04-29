ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 17:45
29.04.2026 16:00

Καλαμάτα: Γιατί ενισχύεται το σενάριο αυτοχειρίας στην υπόθεση θανάτου του 44χρονου

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του άνδρα που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στη δυτική παραλία της Καλαμάτας με σφαίρα στο κεφάλι.

Τα πρώτα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν αυτοχειρία, εκτίμηση η οποία ενισχύεται κι από τη μαρτυρία του αδερφού, ο οποίος ανέφερε στις αρχές ότι το θύμα του είχε εκμυστηρευτεί πως σκεφτόταν να βάλει τέλος στη ζωή του, αλλά και τις καταθέσεις δύο ατόμων, με τις αρχές, όπως φαίνεται να αξιολογούν ως αξιόπιστη αυτή την εκδοχή.

Πάντως, συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο 44χρονος υπήκοος Αλβανίας φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με κυνηγετική καραμπίνα, η οποία ανήκε σε ηλικιωμένο ιδιοκτήτη στάβλου κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το αρχικό μπέρδεμα στην υπόθεση φαίνεται πως προκλήθηκε από τις ενέργειες δύο ατόμων που εντόπισαν πρώτοι τον άνδρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φοβήθηκαν και προχώρησαν στο να λύσουν το όπλο που είχε χρησιμοποιηθεί και να το πετάξουν σε παρακείμενο κανάλι. Όπως φέρεται να υποστήριξαν, το όπλο ανήκε σε συγγενικό τους πρόσωπο, ήταν αδήλωτο και ανησύχησαν μήπως εμπλακούν σε νομικές συνέπειες.

