search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 15:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.04.2026 14:35

Καλαμάτα: Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε στο κεφάλι ο 44χρονος – Σε ποιον ανήκει, τι εξετάζουν οι αρχές

29.04.2026 14:35
Το όπλο, με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος αργά χθες το βράδυ εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης κοντά σε στάβλο, στη Δυτική Παραλία της Καλαμάτας με το μυστήριο να περιπλέκεται…

Το πτώμα εντόπισαν λίγο μετά τις 15:30 το μεσημέρι της Τρίτης μια 50χρονη και ο 47χρονος σύντροφός της. Ο 44χρονος έφερε τραύμα στο κεφάλι από κυνηγετική καραμπίνα.

Όπως αναφέρει το ertnews, το όπλο ανήκει στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του στάβλου, πατέρα της 50χρονης.

Σύμφωνα με το STAR οι αστυνομικοί βρήκαν την καραμπίνα, με την οποία πυροβολήθηκε ο άνδρας, αποσυναρμολογημένη και κρυμμένη ανάμεσα σε καλαμιές, κοντά στο ποιμνιοστάσιο, όπου βρέθηκε νεκρός.

Στο κάδρο και η αυτοχειρία;

Οι Αρχές σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και τον αξιωματικό εν αποστρατεία της ΕΛ.ΑΣ., Γιάννη Κατσιαμάκα ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό της αυτοχειρίας καθώς εξετάζεται και το σενάριο ο άνδρας να έβαλε τέλος στη ζωή του και μετά κάποιοι έκρυψαν την καραμπίνα, γιατί δεν την κατείχαν νόμιμα. 

Ανοιχτό συσικά παραμένει και το ενδεχόμενο ο άνδρας να δολοφονήθηκε όπως θεωρείτο εξαρχής.

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή που θα γίνει σήμερα, αλλά και υλικό που έχουν συλλέξει οι αρχές από κάμερες της περιοχής.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και οι καταθέσεις της 50χρονης και του 47χρονου, οι οποίοι εντόπισαν το θύμα χθες, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα και, όπως ανέφεραν, το φιλοξενούσαν προσωρινά.

Το θύμα ήταν κάτοικος Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση φυτείας κάνναβης το 2019, σε περιοχή της Αχαΐας.

Διαβάστε επίσης:

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MEDIA

Δείτε όλες τις ειδήσεις
LIFESTYLE

PODCASTS

ΚΑΛΧΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 15:47
ΚΟΣΜΟΣ

Αναζητούν το μυστικό της μακροζωίας στην κυτταρική αναζωογόνηση – Τα πειράματα, ο Τζεφ Μπέζος και η Silicon Valley

pasok_trikoupi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στον Δένδια για την απουσία ελληνικής συμμετοχής στα εξοπλιστικά 

karta_pos_forolotaria_3001_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση Μαρτίου – Δείτε αν κερδίσατε από 1.000 έως 50.000€

1 / 3