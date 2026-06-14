Τραγωδία στη Βραζιλία: Σύγκρουση ελικοπτέρων στο Ρίο ντε Τζανέιρο με 6 νεκρούς (Videos)

Τραγωδία στη Βραζιλία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα του Ρίο ντε Τζανέιρο και συνετρίβησαν στην περιοχή Ρεκριό ντος Μπαντεϊράντες, στη νοτιοδυτική ζώνη της πόλης. Από τη σύγκρουση βρήκαν τον θάνατο έξι άνθρωποι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν πτήσει υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε ότι κανένας από τους επιβαίνοντες δεν επέζησε, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα.

Rio de Janeiro – Pelo menos 6 pessoas morreram na queda de 2 helicópteros que se chocaram no ar no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (14). Até a última atualização desta reportagem, as vítimas não haviam sido identificadas.… pic.twitter.com/yB0C5nIaRc — g1 (@g1) June 14, 2026

Οι Αρχές ανέφεραν ότι τα συντρίμμια των αεροσκαφών διασκορπίστηκαν σε ακτίνα τουλάχιστον 100 μέτρων. Τμήματα των ελικοπτέρων κατέληξαν ακόμη και σε ταράτσες γειτονικών κτιρίων, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν περίπου 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ η κυκλοφορία στην παραλιακή λεωφόρο Αβενίδα ντας Αμέρικας διακόπηκε για λόγους ασφαλείας. Η φωτιά που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα και τα συνεργεία προχώρησαν σε ελέγχους για πιθανές διαρροές καυσίμων.

Παράλληλα, η Πολεμική Αεροπορία της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκε το Κέντρο Διερεύνησης και Πρόληψης Αεροπορικών Ατυχημάτων (CENIPA), το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων και την προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Rio de Janeiro – Moradores do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, relataram uma série de explosões e muito fogo na manhã deste domingo (14) após a queda de dois helicópteros que colidiram no ar, deixando ao menos 6 mortos.



As aeronaves caíram em um… pic.twitter.com/Mbl4GkdQop — g1 (@g1) June 14, 2026

Διαβάστε επίσης:

Εκνευρισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου: «Οι βομβαρδισμοί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχαν συμβεί, καμία άλλη επίθεση στον Λίβανο»

Χάος στη Νέα Υόρκη: 63 συλλήψεις, επεισόδια και καμένα οχήματα στους πανηγυρισμούς για τον τίτλο των Νικς στο NBA (videos)



Φρίκη στην Τσεχία: 16χρονος βίαζε την 12χρονη αδελφή και γέννησε το παιδί του