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14.06.2026 19:11

Τραγωδία στη Βραζιλία: Σύγκρουση ελικοπτέρων στο Ρίο ντε Τζανέιρο με 6 νεκρούς (Videos)

14.06.2026 19:11
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Τραγωδία στη Βραζιλία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα του Ρίο ντε Τζανέιρο και συνετρίβησαν στην περιοχή Ρεκριό ντος Μπαντεϊράντες, στη νοτιοδυτική ζώνη της πόλης. Από τη σύγκρουση βρήκαν τον θάνατο έξι άνθρωποι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν πτήσει υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε ότι κανένας από τους επιβαίνοντες δεν επέζησε, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι τα συντρίμμια των αεροσκαφών διασκορπίστηκαν σε ακτίνα τουλάχιστον 100 μέτρων. Τμήματα των ελικοπτέρων κατέληξαν ακόμη και σε ταράτσες γειτονικών κτιρίων, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν περίπου 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ η κυκλοφορία στην παραλιακή λεωφόρο Αβενίδα ντας Αμέρικας διακόπηκε για λόγους ασφαλείας. Η φωτιά που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα και τα συνεργεία προχώρησαν σε ελέγχους για πιθανές διαρροές καυσίμων.

Παράλληλα, η Πολεμική Αεροπορία της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκε το Κέντρο Διερεύνησης και Πρόληψης Αεροπορικών Ατυχημάτων (CENIPA), το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων και την προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας.

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