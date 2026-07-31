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ΘΕΑΤΡΟ

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31.07.2026 14:09

«I-ONE» του Ιβάν Βιριπάγεφ σε παγκόσμια πρεμιέρα στην Επίδαυρο (Video/Photos)

31.07.2026 14:09
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Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου παρουσιάζει σε παγκόσμια πρεμιέρα το νέο έργο του Ιβάν Βιριπάγεφ, I-ONEσε σκηνοθεσία Γκαλίν Στόεφ, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου στις 7 και 8 Αυγούστου 2026.

Με αφορμή αυτή τη σημαντική καλλιτεχνική συνάντηση, παρουσιάζουμε πέντε πληροφορίες που ξεκλειδώνουν τη φιλοσοφία, την πλοκή και την ταυτότητα της παράστασης:

1. Το I-ONE είναι το νέο θεατρικό έργο του διακεκριμένου θεατρικού συγγραφέα, σεναριογράφου και σκηνοθέτη Ιβάν Βιριπάγεφ.

Πρόκειται να παρουσιαστεί σε παγκόσμια πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, στις 7 Αυγούστου 2026. Η σκηνοθεσία είναι του Γκαλίν Στόεφ, ενός δημιουργού με βαθιά γνώση του σύγχρονου ευρωπαϊκού θεάτρου. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου έχει ήδη προχωρήσει στην έκδοση του έργου σε βιβλίο, το οποίο διατίθεται από τα πωλητήρια του Φεστιβάλ.

2. Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται μια γυναίκα, μια ‘Μήδεια του 21ου αιώνα’, που, στην Αμερική του 2050, διαπράττει ένα διπλό έγκλημα εκδίκησης: σκοτώνει τον θετό της γιο και τη Γαλλίδα παιδαγωγό του, που ήταν και ερωμένη του άντρα της. Ενώπιον της δικαιοσύνης, καλείται να επιλέξει την τιμωρία της: φυλάκιση ή μία πειραματική θεραπεία, το I-ONE, που θα επιτρέψει στην τεχνητή νοημοσύνη να επέμβει στον εγκέφαλό της. Επιλέγει τη θεραπεία.

3. Ο Ιβάν Βιριπάγεφ οδηγήθηκε στη δημιουργία μιας σύγχρονης Μήδειας μέσα από τη διαδικασία της συγγραφής, χωρίς να έχει αυτή την πρόθεση αρχικά. Ο απόηχος της αρχαίας τραγωδίας, εγγεγραμμένος στη συλλογική μνήμη, ισχυρός, εσαεί παρόν. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει, ισχυρίζεται, καταλληλότερο θέατρο για την παγκόσμια πρεμιέρα του έργου από το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

4. Η θεραπεία I-ONE είναι ένα νευρο-προγραμματισμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρει ανακούφιση, τάξη και έναν τρόπο να συνεχίσει κανείς να ζει. Το μόνο που απαιτεί είναι η «διόρθωση». Όσο όμως πλησιάζει το I-ONE στη «σωτηρία» της ηρωίδας, τόσο λιγότερο ξεκάθαρο γίνεται πού τελειώνει η διόρθωση, πού αρχίζει η ίδια και τι είναι αυτό που προορίζεται να παραμείνει. Είναι η στιγμή που τίθεται το κρίσιμο ερώτημα «Τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος».

5. Η παράσταση είναι δομημένη ως ορατόριο για τρεις φωνές και ερμηνεύεται από ένα διεθνές καστ τριών ηθοποιών – μίας Ελληνίδας (Σοφία Κόκκαλη), μίας Πολωνής (Karolina Rzepa) και μίας Αυστραλής (Antigone Duchesne). Εκτυλίσσεται ως η πορεία ενός εαυτού που χάνει το κέντρο του και αναζητά τον δρόμο της επιστροφής στον ίδιο του τον εαυτό.

Επιπλέον, στις 8 Αυγούστου ο Ιβάν Βιριπάγεφ θα πραγματοποιήσει masterclass με θέμα «Το ανθρώπινο και το τεχνολογικό υποκείμενο: κατασκευάζοντας την ταυτότητα στο σύγχρονο θέατρο» στο Δημοτικό Σχολείο Αρχαίας Επιδαύρου. (Ώρα 11.00-13.00, είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας).

Συντελεστές:

  • Σκηνοθεσία Galin Stoev
  • Κείμενο Ivan Vyrypaev
  • Μετάφραση από τα ρωσικά Κατερίνα Κανδυλίδου (ελλ.) – Χριστίνα Κανδυλίδου (αγγ.)
  • Επιμέλεια ελληνικής και αγγλικής μετάφρασης Δήμητρα Κονδυλάκη – Κωνσταντίνος Τζήκας
  • Προσαρμογή ελληνικών και αγγλικών υπερτίτλων Κωνσταντίνος Τζήκας
  • Βοηθός σκηνοθέτη Gena Vyrypaev
  • Σκηνικά Anna Met
  • Κοστούμια Katarzyna Lewińska
  • Χορογραφία Michał Przybyła
  • Μουσική σύνθεση – Σχεδιασμός ήχου Joan Cambon

Παίζουν: Antigone Duchesne, Σοφία Κόκκαλη, Karolina Rzepa

  • Συμπαραγωγή Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
  • Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους

Η παραγωγή συγχρηματοδοτείται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Εθνικής Κληρονομιάς της Δημοκρατίας της Πολωνίας, μέσω του Ταμείου Προώθησης του Πολιτισμού.

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