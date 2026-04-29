Στα «δίχτυα» της αστυνομίας έπεσε 48χρονος, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (28/4) στην περιοχή των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για παράνομη εμπορία ζώων συντροφιάς.

Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης τη στιγμή που επιχειρούσε να πουλήσει σε διερχόμενο πολίτη έναν σκύλο, έναντι του ποσού των 50 ευρώ.

Άμεσα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ σε βάρος του βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ.

Το ζώο παραδόθηκε σε χώρο φιλοξενίας κατοικίδιων.

