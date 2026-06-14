Formula 1: Ο Φερνάντο Αλόνσο θα ξεκινήσει από τα πιτς στη Βαρκελώνη

Ο Φερνάντο Αλόνσο θα εκκινήσει από τα πιτς (pit lane) στο Barcelona-Catalunya Grand Prix (Spanish GP), καθώς η Aston Martin προχώρησε σε αλλαγές εξαρτημάτων της μονάδας ισχύος της Honda μετά τις κατατακτήριες δοκιμές, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Βαρκελώνης mundodeportivo.

Ο Ισπανός πιλότος αντιμετώπισε δυσκολίες στον ρυθμό του κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών, τερματίζοντας στην 22η θέση.

Η ομάδα της Formula 1 αποφάσισε να θυσιάσει την κανονική θέση εκκίνησης για να προβεί σε στρατηγική αναβάθμιση και αλλαγή εξαρτημάτων.

Εγκαταστάθηκαν νέα στοιχεία στη μονάδα ισχύος, αλλά υπήρξε υπέρβαση του επιτρεπτού όριο των τριών ανά σεζόν, οδηγώντας σε ποινή εκκίνησης από τα pit lane.

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