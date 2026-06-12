Peugeot E-208 GTi: Ένας νέος θρύλος γεννιέται

Με κορυφαίες επιδόσεις στην κατηγορία του, το νέο ηλεκτρικό GTi της PEUGEOT είναι έτοιμο να γράψει τη δική του ιστορία.

Μετά την αποκάλυψη του νέου PEUGEOT E-208 GTi την Τρίτη, ο Alain Favey ανακοίνωσε σήμερα όλες τις λεπτομέρειες, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου της PEUGEOT που πραγματοποιήθηκε στο Le Mans:

Η PEUGEOT Sport υπογράφει την εξέλιξη του νέου PEUGEOT E-208 GTi, προσφέροντας μοναδική οδηγική εμπειρία και κορυφαίες επιδόσεις στην κατηγορία του, με επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, χάρη σε έναν ηλεκτροκινητήρα 281 ίππων.

Με την καλύτερη αναλογία κιλών/ίππο στην κατηγορία (5,5 kg ανά ίππο), το νέο E-208 GTi συνδυάζει εκρηκτικές επιδόσεις με υψηλή οδηγική ακρίβεια και δυναμική συμπεριφορά.

Η συνδυασμένη αυτονομία φτάνει έως 375 km (WLTP*), ενώ η ειδικά εξελιγμένη διαχείριση της μπαταρίας εξασφαλίζει σταθερή απόδοση ακόμη και σε συνθήκες πίστας.

Σχεδιασμένο από την PEUGEOT Design και εξελιγμένο από την PEUGEOT Sport, το νέο μοντέλο αποτελεί τον φυσικό διάδοχο της θρυλικής φιλοσοφίας που καθιέρωσε πριν από τέσσερις δεκαετίες το PEUGEOT 205 GTi.

Έναν χρόνο μετά την παρουσίαση του πρωτότυπου E-208 GTi, η PEUGEOT αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες την έκδοση παραγωγής του μοντέλου. Σήμερα, στο πλαίσιο της επίσημης συνέντευξης Τύπου της μάρκας στο Le Mans, παρουσιάζει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις που το καθιστούν σημείο αναφοράς στην κατηγορία του.

Η PEUGEOT γιορτάζει τα 100 χρόνια από την πρώτη συμμετοχή της στις θρυλικές 24 Ώρες του Le Mans, σηματοδοτώντας αυτή τη σημαντική επέτειο με την παρουσίαση του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού GTi στην ιστορία της.

Το νέο E-208 GTi παραμένει εξαιρετικά πιστό στο πρωτότυπο που παρουσιάστηκε το 2025, ανταποκρινόμενο στον ενθουσιασμό που προκάλεσε τόσο στους φίλους των GTi όσο και στο ευρύτερο κοινό. Βασισμένο στη συνεχιζόμενη εμπορική επιτυχία της οικογένειας PEUGEOT 208, ο νέος εκπρόσωπος της εμβληματικής αυτής σειράς συνεχίζει την ιστορία που ξεκίνησε πριν από τέσσερις δεκαετίες το θρυλικό PEUGEOT 205 GTi.

Μοναδική οδηγική απόλαυση, κορυφαίες επιδόσεις στην κατηγορία, σπορ αλλά ταυτόχρονα εκλεπτυσμένη σχεδίαση και ευελιξία στην καθημερινή χρήση συνθέτουν τον χαρακτήρα του νέου E-208 GTi. Το μοντέλο επαναπροσδιορίζει το DNA των GTi της PEUGEOT, ενσωματώνοντας σύγχρονη τεχνολογία, απόδοση και συναρπαστική οδηγική εμπειρία.

Σχεδιασμένο και εξελιγμένο στη Γαλλία από την PEUGEOT Sport και την PEUGEOT Design, το E-208 GTi αποδεικνύει ότι η PEUGEOT παίρνει την απόλαυση της οδήγησης πιο σοβαρά από ποτέ.

ΟΛΗ Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΤΗΣ PEUGEOT SPORT ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΚΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ

Η PEUGEOT ανέθεσε την τεχνική εξέλιξη του E-208 GTi στην PEUGEOT Sport, το αγωνιστικό της τμήμα με έδρα το Satory, κοντά στο Παρίσι, υπεύθυνο μεταξύ άλλων και για το πρόγραμμα του PEUGEOT 9X8 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC). Οι μηχανικοί που εξελίσσουν τα Hypercars της μάρκας κλήθηκαν να δημιουργήσουν την πιο αποδοτική και συναρπαστική έκδοση του E-208, μεταφέροντας τεχνογνωσία από τις πίστες στο δρόμο.

Όπως δήλωσε ο Christophe Auriault, Project Manager του E-208 GTi στην PEUGEOT Sport:

«Από την αρχή του project ήταν προφανές ότι η PEUGEOT Sport έπρεπε να συμμετέχει στην εξέλιξη του E-208 GTi. Διαθέτουμε μοναδική εμπειρία και εξειδίκευση στο σχεδιασμό αυτού του τύπου αυτοκινήτων. Ήταν επίσης σαφές ότι ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα 100% ηλεκτρικό GTi. Θέλαμε να αποδείξουμε ότι όλο το DNA των GTi μπορεί να αποτυπωθεί σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και το πετύχαμε.»

BEST‑IN‑CLASS ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Αξιοποιώντας την μοναδική τους εμπειρία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, οι μηχανικοί της PEUGEOT Sport δεν έκαναν συμβιβασμούς στον σπορ χαρακτήρα: το PEUGEOT E-208 GTi είναι το πιο ισχυρό και με τις καλύτερες επιδόσεις μοντέλο στην κατηγορία B.

Ένας ηλεκτροκινητήρας 281 ίππων με λογισμικό ελέγχου που προέρχεται από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το PEUGEOT E-208 GTi εφοδιάζεται με τον ηλεκτροκινητήρα M4+, που αποδίδει 281 ίππους και 345 Nm ροπής! Παράγεται στο Trémery της ανατολικής Γαλλίας, ένα εργοστάσιο ιστορικά αφιερωμένο στην κατασκευή κινητήρων που τώρα ειδικεύεται στα ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης ως μέρος της κοινοπραξίας E motors μεταξύ της Stellantis και της Nidec LeroySomer.

Οι μηχανικοί της PEUGEOT Sport προχώρησαν σε εκτεταμένες βελτιστοποιήσεις του κινητήρα, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα και λογισμικό που προέρχονται απευθείας από την αγωνιστική δραστηριότητα της μάρκας.

Με την καλύτερη αναλογία κιλών/ίππο στην κατηγορία (5,5 kg ανά ίππο), το νέο E-208 GTi επιτυγχάνει:

0-100 km/h σε 5,5 δευτερόλεπτα

1.000 μέτρα από στάση σε 25,8 δευτερόλεπτα

80-120 km/h σε μόλις 3,2 δευτερόλεπτα

Τελική ταχύτητα 180 km/h, ηλεκτρονικά περιορισμένη

Όπως επισημαίνει ο Christophe Auriault: «Η εξέλιξη του κινητήρα βρίσκεται στον πυρήνα της τεχνογνωσίας μας. Αξιοποιεί γνώσεις που αποκτήθηκαν στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και τις μεταφέρει απευθείας από την πίστα στον δρόμο. Πολλά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εξέλιξη του E-208 GTi εφαρμόζονται και στο πρόγραμμα του PEUGEOT 9X8.»

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΨΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το νέο PEUGEOT E-208 GTi χρησιμοποιεί την ίδια μπαταρία 54 kWh (51 kWh net) με το E-208, η οποία όμως διαθέτει ειδικά εξελιγμένη διαχείριση ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νέου κινητήρα υψηλών επιδόσεων.

Οι μηχανικοί της PEUGEOT Sport αξιοποίησαν την εμπειρία τους από τους αγώνες για τη βελτιστοποίηση της θερμικής διαχείρισης της μπαταρίας. Έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού ανάλογα με τη θερμοκρασία και τις συνθήκες λειτουργίας ώστε να προσφέρει πάντα μέγιστη απόδοση, χωρίς περιορισμό ισχύος ανεξάρτητα από τις συνθήκες οδήγησης.

Σύμφωνα με τον Christophe Auriault: «Μία από τις βασικές μας προτεραιότητες ήταν η διατήρηση της απόδοσης στον χρόνο. Δεν θέλαμε να μειώνεται η ισχύς για την προστασία της μπαταρίας, όπως συμβαίνει σε ορισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων. Εάν ένας οδηγός διασχίζει μια ορεινή διαδρομή, θα πρέπει να μπορεί να παραμένει στη λειτουργία Sport σε όλη τη διάρκειά της. Αυτό είναι το πνεύμα ενός GTi.»

Ανάλογα με την επιλογή ελαστικών, η συνδυασμένη αυτονομία κατά WLTP φτάνει έως:

375 km* με ελαστικά Hankook Ventus S1 Evo3

352 km με ελαστικά Michelin Pilot Sport 4S

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΜΑ

Πιστοί στο DNA του PEUGEOT GTi, οι μηχανικοί της PEUGEOT Sport συνδύασαν την υψηλή ισχύ και τις επιδόσεις του E-208 GTi με ευελιξία και δυναμική οδική συμπεριφορά με στόχο την οδηγική απόλαυση.

Έχουν γίνει αρκετές τροποποιήσεις στο ήδη εξαιρετικό πλαίσιο του E-208.

Σταθερότητα

Μείωση του ύψους του αμαξώματος κατά 25 mm

Αύξηση μετατροχίου κατά 56 mm εμπρός

Αύξηση μετατροχίου κατά 28 mm πίσω

Ζάντες 18 ιντσών με ελαστικά 215/40 R18

Απόκριση

Η προσθήκη πίσω αντιστρεπτικής δοκού 31 mm, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της εμπρός αντιστρεπτικής των 17 mm, βελτιστοποιεί την ισορροπία και τη συμπεριφορά στις στροφές, αξιοποιώντας το χαμηλό κέντρο βάρους που προσφέρει η τοποθέτηση της μπαταρίας στο δάπεδο.

Πρόσφυση

Μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, ενσωματωμένο στο κιβώτιο μετάδοσης, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική μεταφορά της ισχύος ακόμη και σε συνθήκες μειωμένης πρόσφυσης.

Αναρτήσεις

Ειδικά ελατήρια και αποκλειστικά αμορτισέρ με υδραυλικά bump stops, τεχνολογία που χρησιμοποιείται από την PEUGEOT Sport στο WEC.

Σύστημα πέδησης

Εμπρός αεριζόμενοι δίσκοι 355 mm με 4πίστονες δαγκάνες ειδικά σχεδιασμένες για βέλτιστη ψύξη και σταθερή απόδοση

Κόκκινες δαγκάνες με την υπογραφή PEUGEOT Sport

Πίσω σύστημα πέδησης ίδιο με του E-208, με έμφαση στη λειτουργική αποτελεσματικότητα.

Ηλεκτρονικά συστήματα

ESP με ειδική ρύθμιση στην λειτουργία Sport που επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία στον οδηγό, ιδιαίτερα στην πίστα

Στη λειτουργία Sport, η πέδηση με ανάκτηση ενέργειας απενεργοποιείται, ώστε ο οδηγός να μπορεί να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην απόδοση

Ο Christophe Auriault, δήλωσε: «Το πιο σημαντικό στοιχείο του πλαισίου έγκειται στην αντιστρεπτική ισορροπία εμπρός/πίσω, ειδικά με την πίσω αντιστρεπτική ράβδο. Οι πιλότοι μας από το PEUGEOT 9X8 δοκίμασαν το E-208 GTi στην πίστα και τα σχόλιά τους ήταν: «Μην αλλάξεις τίποτα.»

ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΝΕΤΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ GTi DNA

Οι σχεδιαστές της PEUGEOT συνδύασαν τη δυναμική αισθητική του E-208 με τα χαρακτηριστικά που καθιέρωσαν τα GTi εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

Ο Michaël Trouvé, Project Manager της PEUGEOT Design δήλωσε:

«Θέλαμε το E-208 GTi να είναι άμεσα αναγνωρίσιμο ως PEUGEOT GTi, με σχεδιασμό που μιλάει από μόνος του. Έπρεπε να είναι αντάξιο αυτού του εμβληματικού σήματος, παραμένοντας μοντέρνο. Ένα βασικό σημείο ήταν η σπορ στάση του στο δρόμο και δημιουργήσαμε ισχυρές οπτικές ενδείξεις που είναι δυναμικές αλλά όχι επιδεικτικές – καθιστώντας το E-208 GTi ένα εξαιρετικό παιχνίδι, εξίσου στο σπίτι, στην πόλη ή στην πίστα.»

Το εκλεπτυσμένο αλλά δυναμικό στυλ του PEUGEOT E-208 παρείχε την ιδανική βάση για το GTi, με τους μυώδεις ώμους, τις συμπαγείς διαστάσεις και τους κοντούς προβόλους.

Το χαμηλωμένο αμάξωμα και τα φαρδύτερα μετατρόχια δημιουργούν μια ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στον δρόμο.

Οι νέες διάτρητες ζάντες των 18 ιντσών αποτελούν σύγχρονη αναφορά στις εμβληματικές ζάντες του 205 GTi, ενώ συμβάλλουν και στη βελτιωμένη ψύξη των φρένων.

Τα φαρδύτερα φτερά, η ειδική εμπρός αεροτομή και ο νέος πίσω αεροδυναμικός διαχύτης σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα, με ενσωματωμένο πίσω φως ομίχλης LED, ενισχύουν τον σπορ χαρακτήρα χωρίς υπερβολές.

Το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα των GTi εμφανίζεται διακριτικά στη μάσκα, στα φωτιστικά σώματα, στο εμπρός λογότυπο PEUGEOT, στα φτερά, στις δαγκάνες των φρένων, στα λογότυπα «208 GTi» και στην πίσω αεροτομή, ενώ συνεχίζεται και στο εσωτερικό.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ

Το PEUGEOT i‑Cockpit® ενισχύει την εξαιρετική οδηγική αισθήση, δημιουργώντας ένα πραγματικό GTi-Cockpit.

Το κόκκινο και το μαύρο δίνουν τον τόνο

Η κόκκινη μοκέτα, τα πατάκια και οι ζώνες ασφαλείας – όπως στο 205 GTi – δημιουργούν αμέσως μια σπορ ατμόσφαιρα. Κόκκινες ραφές υπάρχουν επίσης στο ταμπλό, στα πάνελ των θυρών και στο μικρής διαμέτρου τιμόνι.

Τα εμπρός καθίσματα, αποτίουν φόρο τιμής στο 205 GTi 1.9, με το κόκκινο ένθετο και την διχτυωτή λεπτομέρεια να παραπέμπει στο 205 GTi 1.6.

Αποκλειστικά εμπρός καθίσματα: σπορ και άνετα

Με ενσωματωμένα προσκέφαλα, εξαιρετική πλευρική στήριξη αλλά άνετα για καθημερινή χρήση, επιτρέπουν στον οδηγό να αισθάνεται πραγματικά συνδεδεμένος με το αυτοκίνητο.

Ειδικό τιμόνι και βαθμονόμηση συστήματος διεύθυνσης

Μικρής διαμέτρου τιμόνι με διάτρητο δέρμα, πάνω και κάτω μέρος σε Alcantara® και κόκκινο έμβλημα “208 GTi”.

Σύστημα διεύθυνσης με νέα βαθμονόμηση για πιο άμεση, δυναμική απόκριση

Καθηλωτική οπτική και ηχητική διεπαφή

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων και οι οθόνες αποκτούν ειδική κόκκινη θεματολογία, με αποκλειστικές σελίδες επιδόσεων, ενώ ο ατμοσφαιρικός φωτισμός περιλαμβάνει κόκκινη απόχρωση και επτά επιπλέον επιλογές. Επίσης, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ειδική ηχητική εμπειρία συγχρονισμένη με τη λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα, η οποία μπορεί να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται κατά βούληση.

Το νέο PEUGEOT E-208 GTi αναμένεται να είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις, τις τιμές και τον εξοπλισμό του θα ανακοινωθούν πλησιέστερα στην εμπορική του διάθεση.

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